https://ukraina.ru/20261023/mask-snyal-vse-ogranicheniya-na-sputnikovuyu-svyaz-dlya-ukrainy--tramp-1084009034.html

Маск снял все ограничения на спутниковую связь для Украины — Трамп

Маск снял все ограничения на спутниковую связь для Украины — Трамп - 23.10.2026 Украина.ру

Маск снял все ограничения на спутниковую связь для Украины — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава SpaceX Илон Маск снял скоростные ограничения на работу Starshield на Украине. Об этом он сказал 22 октября, общаясь с журналистами у Белого дома

2026-10-23T04:50

2026-10-23T04:50

2026-10-23T05:01

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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Накануне Трамп заявил, что не знает, кто ограничил Starlink для Украины. Его вновь спросили о контактах с Маском по этому вопросу."Знаете, звонил я или звонил кто-то другой — не имеет никакого значения. Думаю, главное в том, что он все вернул назад", — ответил президент, Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что именно глава SpaceX Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starlink (Starshield) для Украины, что вызвало панику в Киеве. А Трамп и Маск якобы обсуждали это решение по телефону сразу после того, как информация о сбоях в работе сети стала публичной. При этом один из собеседников издания утверждал, что они обсуждали ограничения ещё и до их введения.Подробнее о реальном влиянии Starshield на боевые возможности ВСУ - в публикации Очередной блеф Зеленского: Эксперт объяснил, почему жалобы на Starlink — предвыборный трюк против Трампа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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