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Донецк восстановит школу, сильно пострадавшую от украинских обстрелов

Донецк восстановит школу, сильно пострадавшую от украинских обстрелов - 23.01.2025 Украина.ру

Донецк восстановит школу, сильно пострадавшую от украинских обстрелов

Восстановлением сильно пострадавшей школы №9 города Донецка займутся власти ДНР. Об этом 23 января заявил глава республики Денис Пушилин

2025-01-23T12:01

2025-01-23T12:01

2025-01-23T12:01

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"В этом году восстановим донецкую школу №9, серьезно пострадавшую от артиллерийского обстрела со стороны ВФУ в прошлом году. В школе были выбиты окна и поврежден фасад", - сообщил глава республики.Денис Пушилин сообщил о посещении школы совместно с главой Донецка Алексеем Кулемзиным, министром образования ДНР Олегом Трофимовым и начальником Управления ГАУ "МосжилНИИпроект", представителем региона-шефа Москвы Андреем Елкиным.По словам главы ДНР, в ходе будущего капитального ремонта будет отремонтирован фасад и кровля. Также будут отремонтированы системы отопления, водоснабжения и канализации. Будет восстановлен бассейн, который не работает с 1991 года.Кроме того, запланирована внутренняя отделка помещений здания, восстановление спортивной базы – большой спортивный зал, футбольное и баскетбольное поля, которые надо привести в порядок. Проектные работы уже идут."Продолжаем восстановление образовательных учреждений. В 2024 году завершены работы в 86 школах, 65 детских садах и одном колледже. В планах на этот год – отремонтировать еще 25 школ и 20 детсадов в Республике", - рассказал Пушилин в своём телеграм-канале.Ранее Мэр Донецка рассказал, сколько домов и соцобъектов остаются без отопления

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