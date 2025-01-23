Донецк восстановит школу, сильно пострадавшую от украинских обстрелов - 23.01.2025 Украина.ру
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Донецк восстановит школу, сильно пострадавшую от украинских обстрелов
Донецк восстановит школу, сильно пострадавшую от украинских обстрелов - 23.01.2025 Украина.ру
Донецк восстановит школу, сильно пострадавшую от украинских обстрелов
Восстановлением сильно пострадавшей школы №9 города Донецка займутся власти ДНР. Об этом 23 января заявил глава республики Денис Пушилин
2025-01-23T12:01
2025-01-23T12:01
новости
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
алексей кулемзин
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школа
школьники
социальная политика
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"В этом году восстановим донецкую школу №9, серьезно пострадавшую от артиллерийского обстрела со стороны ВФУ в прошлом году. В школе были выбиты окна и поврежден фасад", - сообщил глава республики.Денис Пушилин сообщил о посещении школы совместно с главой Донецка Алексеем Кулемзиным, министром образования ДНР Олегом Трофимовым и начальником Управления ГАУ "МосжилНИИпроект", представителем региона-шефа Москвы Андреем Елкиным.По словам главы ДНР, в ходе будущего капитального ремонта будет отремонтирован фасад и кровля. Также будут отремонтированы системы отопления, водоснабжения и канализации. Будет восстановлен бассейн, который не работает с 1991 года.Кроме того, запланирована внутренняя отделка помещений здания, восстановление спортивной базы – большой спортивный зал, футбольное и баскетбольное поля, которые надо привести в порядок. Проектные работы уже идут."Продолжаем восстановление образовательных учреждений. В 2024 году завершены работы в 86 школах, 65 детских садах и одном колледже. В планах на этот год – отремонтировать еще 25 школ и 20 детсадов в Республике", - рассказал Пушилин в своём телеграм-канале.Ранее Мэр Донецка рассказал, сколько домов и соцобъектов остаются без отопления
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новости, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кулемзин, днр, школа, школьники, социальная политика, социальная инфраструктура, образование, обстрелы, всу, новые регионы, россия
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин, ДНР, Школа, школьники, социальная политика, социальная инфраструктура, образование, обстрелы, ВСУ, Новые регионы, Россия

Донецк восстановит школу, сильно пострадавшую от украинских обстрелов

12:01 23.01.2025
 
© Пушилин Д.В./Telegram
© Пушилин Д.В./Telegram
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Восстановлением сильно пострадавшей школы №9 города Донецка займутся власти ДНР. Об этом 23 января заявил глава республики Денис Пушилин
"В этом году восстановим донецкую школу №9, серьезно пострадавшую от артиллерийского обстрела со стороны ВФУ в прошлом году. В школе были выбиты окна и поврежден фасад", - сообщил глава республики.
Денис Пушилин сообщил о посещении школы совместно с главой Донецка Алексеем Кулемзиным, министром образования ДНР Олегом Трофимовым и начальником Управления ГАУ "МосжилНИИпроект", представителем региона-шефа Москвы Андреем Елкиным.
"В Ворошиловском районе столицы региона она самая большая по числу школьников, - заявил Пушилин. - Поручил подкорректировать сроки ремонтных работ, чтобы как можно меньше мешать учебному процессу".
По словам главы ДНР, в ходе будущего капитального ремонта будет отремонтирован фасад и кровля. Также будут отремонтированы системы отопления, водоснабжения и канализации. Будет восстановлен бассейн, который не работает с 1991 года.
Кроме того, запланирована внутренняя отделка помещений здания, восстановление спортивной базы – большой спортивный зал, футбольное и баскетбольное поля, которые надо привести в порядок. Проектные работы уже идут.
"Продолжаем восстановление образовательных учреждений. В 2024 году завершены работы в 86 школах, 65 детских садах и одном колледже. В планах на этот год – отремонтировать еще 25 школ и 20 детсадов в Республике", - рассказал Пушилин в своём телеграм-канале.
Ранее Мэр Донецка рассказал, сколько домов и соцобъектов остаются без отопления
 
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