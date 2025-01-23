https://ukraina.ru/20250123/1060456711.html

"Мы их сожгли, ВСУ откатились": Алехин рассказал о новой попытке прорыва врага в Курской области

"Мы их сожгли, ВСУ откатились": Алехин рассказал о новой попытке прорыва врага в Курской области - 23.01.2025 Украина.ру

"Мы их сожгли, ВСУ откатились": Алехин рассказал о новой попытке прорыва врага в Курской области

В последнее время противник заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. Судя по тому, как Украина накапливает силы в Сумской области, наступать она может где угодно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2025-01-23T04:30

2025-01-23T04:30

2025-01-23T04:30

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сво

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В первый месяц 2025 года на территории Курской области российские войска отбили атаку ВСУ на хутор Бердин. Потом продвинулись по всем участкам этого вражеского "пятна" и освободили ряд населенных пунктов, в том числе Русское Поречное.По информации волонтера, на днях ВСУ снова пытались прорваться на том же направлении к районному центру Большое Солдатское, но у врага ничего не получилось.Тем не менее, в последнее время противник заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. Судя по тому, как Украина накапливает силы в Сумской области, наступать она может где угодно, указал технолог."Повторюсь, авиация наша работает очень плотно. Когда ты читаешь сводку Минобороны, что в Курской области мы уничтожили 460 единиц живой силы Украины, ты думаешь: "Откуда их там столько? Там же сейчас нет таких боевых действий, как это было 5 января". Но это правда", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.О том, каковы политические перспективы у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250122/1060448545.html

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новости, украина, сумская область, курская область, всу, суджа, резервы, техника, военная техника, сво, детали, спецоперация, разведка