"Мы их сожгли, ВСУ откатились": Алехин рассказал о новой попытке прорыва врага в Курской области - 23.01.2025 Украина.ру
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"Мы их сожгли, ВСУ откатились": Алехин рассказал о новой попытке прорыва врага в Курской области
"Мы их сожгли, ВСУ откатились": Алехин рассказал о новой попытке прорыва врага в Курской области - 23.01.2025 Украина.ру
"Мы их сожгли, ВСУ откатились": Алехин рассказал о новой попытке прорыва врага в Курской области
В последнее время противник заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. Судя по тому, как Украина накапливает силы в Сумской области, наступать она может где угодно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2025-01-23T04:30
2025-01-23T04:30
новости
украина
сумская область
курская область
всу
суджа
резервы
техника
военная техника
сво
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В первый месяц 2025 года на территории Курской области российские войска отбили атаку ВСУ на хутор Бердин. Потом продвинулись по всем участкам этого вражеского "пятна" и освободили ряд населенных пунктов, в том числе Русское Поречное.По информации волонтера, на днях ВСУ снова пытались прорваться на том же направлении к районному центру Большое Солдатское, но у врага ничего не получилось.Тем не менее, в последнее время противник заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. Судя по тому, как Украина накапливает силы в Сумской области, наступать она может где угодно, указал технолог."Повторюсь, авиация наша работает очень плотно. Когда ты читаешь сводку Минобороны, что в Курской области мы уничтожили 460 единиц живой силы Украины, ты думаешь: "Откуда их там столько? Там же сейчас нет таких боевых действий, как это было 5 января". Но это правда", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.О том, каковы политические перспективы у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сумская область, курская область, всу, суджа, резервы, техника, военная техника, сво, детали, спецоперация, разведка
Новости, Украина, Сумская область, Курская область, ВСУ, Суджа, резервы, техника, военная техника, СВО, детали, Спецоперация, разведка

"Мы их сожгли, ВСУ откатились": Алехин рассказал о новой попытке прорыва врага в Курской области

04:30 23.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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В последнее время противник заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. Судя по тому, как Украина накапливает силы в Сумской области, наступать она может где угодно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
В первый месяц 2025 года на территории Курской области российские войска отбили атаку ВСУ на хутор Бердин. Потом продвинулись по всем участкам этого вражеского "пятна" и освободили ряд населенных пунктов, в том числе Русское Поречное.
По информации волонтера, на днях ВСУ снова пытались прорваться на том же направлении к районному центру Большое Солдатское, но у врага ничего не получилось.
"Противник задействовал три танка, мы их сожгли, он откатился. То есть несмотря на то, что наши военнослужащие, которые их встречали, были уверены, что это будет как 5 января, оказалось, что это была не более, чем разведка боем", — отметил Алехин.
Тем не менее, в последнее время противник заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. Судя по тому, как Украина накапливает силы в Сумской области, наступать она может где угодно, указал технолог.
"Повторюсь, авиация наша работает очень плотно. Когда ты читаешь сводку Минобороны, что в Курской области мы уничтожили 460 единиц живой силы Украины, ты думаешь: "Откуда их там столько? Там же сейчас нет таких боевых действий, как это было 5 января". Но это правда", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.
О том, каковы политические перспективы у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны на сайте Украина.ру.
Роман Насонов интервью
Вчера, 07:00
Роман Насонов: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок СВО вошла в стадию борьбы экономик. А экономика России явно стабильнее украинской, потому что Украина полностью зависит от Запада, считает военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
 
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Заголовок открываемого материала
04:45На фронте уже появилась "Баба-Яга", но пока ВС РФ уступают противнику в агродронах — военный волонтер
04:30"Мы их сожгли, ВСУ откатились": Алехин рассказал о новой попытке прорыва врага в Курской области
04:15"Не всё так однозначно": Лозанский о том, чего ожидать от команды Трампа по ситуации на Украине
04:00Котел для ВСУ и оперативный простор: Алехин раскрыл, что даст освобождение Черкасского Поречного
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