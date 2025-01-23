"Мы их сожгли, ВСУ откатились": Алехин рассказал о новой попытке прорыва врага в Курской области
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
В последнее время противник заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. Судя по тому, как Украина накапливает силы в Сумской области, наступать она может где угодно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
В первый месяц 2025 года на территории Курской области российские войска отбили атаку ВСУ на хутор Бердин. Потом продвинулись по всем участкам этого вражеского "пятна" и освободили ряд населенных пунктов, в том числе Русское Поречное.
По информации волонтера, на днях ВСУ снова пытались прорваться на том же направлении к районному центру Большое Солдатское, но у врага ничего не получилось.
"Противник задействовал три танка, мы их сожгли, он откатился. То есть несмотря на то, что наши военнослужащие, которые их встречали, были уверены, что это будет как 5 января, оказалось, что это была не более, чем разведка боем", — отметил Алехин.
Тем не менее, в последнее время противник заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. Судя по тому, как Украина накапливает силы в Сумской области, наступать она может где угодно, указал технолог.
"Повторюсь, авиация наша работает очень плотно. Когда ты читаешь сводку Минобороны, что в Курской области мы уничтожили 460 единиц живой силы Украины, ты думаешь: "Откуда их там столько? Там же сейчас нет таких боевых действий, как это было 5 января". Но это правда", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.
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