https://ukraina.ru/20250121/1060399323.html

"Сделка с дьяволом" и крестовый поход США: историк о том, как Трамп будет готовить Израиль к новой битве

"Сделка с дьяволом" и крестовый поход США: историк о том, как Трамп будет готовить Израиль к новой битве - 21.01.2025 Украина.ру

"Сделка с дьяволом" и крестовый поход США: историк о том, как Трамп будет готовить Израиль к новой битве

Администрация демократов была антисионистской, но поддерживала Израиль, потому что это почти штат США. А новые люди в Белом доме будут добиваться победы Израиля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-01-21T05:45

2025-01-21T05:45

2025-01-21T05:45

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Перемирие с ХАМАС в Израиле ранее назвали "сделкой с дьяволом ради освобождения заложников".По мнению эксперта, во-первых, Израиль не проиграл в этой ситуации. А во-вторых, его вообще никто не остановит. Новый глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что "нам нужен американский крестовый поход".То есть новый президент США Дональд Трамп и его администрация будут готовить Израиль к новой битве. Сейчас он получил временную передышку, добившись стратегического преимущества. Сильно ослабленный Иран отступил, побоявшись вступать в большую схватку с Израилем и США, указал Сазонов.Руководство ХАМАС перебито, его военные силы переведены в состояние вялотекущей партизанской войны. Потери ХАМАС и мирного населения огромны. Израиль "стер их в порошок", никакие подземные коммуникации не помогли, констатировал он."Сколько бы наши палестинские патриоты не говорили, что наземная операция захлебнется кровью, этого не произошло. Высокотехнологичная армия Израиля опирается на бесконечный ресурс США", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.Также на тему прекращения конфликта на Ближнем Востоке — в материале Александра Сокуренко "Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250120/1060392736.html

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новости, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, пит хегсет, хамас, война, палестино-израильский конфликт, палестина, иран, заложники, детали