"Сделка с дьяволом" и крестовый поход США: историк о том, как Трамп будет готовить Израиль к новой битве
Администрация демократов была антисионистской, но поддерживала Израиль, потому что это почти штат США. А новые люди в Белом доме будут добиваться победы Израиля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Перемирие с ХАМАС в Израиле ранее назвали "сделкой с дьяволом ради освобождения заложников".
По мнению эксперта, во-первых, Израиль не проиграл в этой ситуации. А во-вторых, его вообще никто не остановит. Новый глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что "нам нужен американский крестовый поход".
"Он говорит, что если вы не понимаете значение Израиля для западной цивилизации, значит, вы не знаете историю. По его словам, судьба Америки неразрывно связана с иудео-христианской историей Израиля", — подчеркнул историк.
То есть новый президент США Дональд Трамп и его администрация будут готовить Израиль к новой битве. Сейчас он получил временную передышку, добившись стратегического преимущества. Сильно ослабленный Иран отступил, побоявшись вступать в большую схватку с Израилем и США, указал Сазонов.
Руководство ХАМАС перебито, его военные силы переведены в состояние вялотекущей партизанской войны. Потери ХАМАС и мирного населения огромны. Израиль "стер их в порошок", никакие подземные коммуникации не помогли, констатировал он.
"Сколько бы наши палестинские патриоты не говорили, что наземная операция захлебнется кровью, этого не произошло. Высокотехнологичная армия Израиля опирается на бесконечный ресурс США", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.
Также на тему прекращения конфликта на Ближнем Востоке — в материале Александра Сокуренко "Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными" на сайте Украина.ру.