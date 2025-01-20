https://ukraina.ru/20250120/1060396975.html

Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными

Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными - 20.01.2025 Украина.ру

Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными

Несмотря на заранее объявленную Дональдом Трампом сделку по прекращению конфликта на Ближнем Востоке, ее реализация обрела реальные контуры только сейчас, когда секторе Газа начался процесс обмена заложниками и политзаключенными. А бои и бомбардировки по состоянию на данный момент в действительности стихают.

2025-01-20T13:11

2025-01-20T13:11

2025-01-20T13:13

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В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, ХАМАС при посредничестве "Красного креста" передал израильской стороне трех заложниц, захваченных 7 октября 2023 года – Ронен Гонен, Эмили Теилу Дамари и Дорон Штайнбехер.В свою очередь, Израиль освободил из тюрем 90 политических заключенных.Как сообщает "Аль-Джазира", среди них – 69 палестинских женщин, а также 21 несовершеннолетний ребенок в возрасте до 18 лет.В числе освобожденных палестинцев есть и известные общественные деятели. Например, Халида Джарар – заместитель главы Народного фронта освобождения Палестины – главного политического конкурента ХАМАСа.62-летняя Джарар официально представляла Палестинскую автономию в Совете Европы и выступала с критикой израильской власти в различных международных организациях. За это ее множество раз задерживали под различными поводами, а потом посадили, обвиняя в поддержке терроризма."Это политический арест. Обвинения против Халиды сфабрикованы и смешны", – прокомментировал тогда этот арест юрист Исса Карак, палестинский министр по делам заключенных.Освобожденным палестинцам уже устроили торжественную встречу в городе Бейтуния на Западном берегу реки Иордан – при большом стечении народа, с фейерверками и салютами.В самом секторе Газа обходятся без фейерверков. Но журналисты тоже показывают людей, которые наконец-то выбрались при свете дня из руин, где они каким-то образом выживали более года, потому что лагеря беженцев постоянно бомбили, и находится там было опасно для жизни.А солдаты ХАМАС ездят по сектору на джипах, как бы специально демонстрируя, что уничтожить их тоже не удалось.Стоит напомнить, что такая диспропорция в обмене заложников, политзаключенных и пленных сложилась между израильтянами и арабами очень давно – полвека назад. Причем это произошло по инициативе самого Тель-Авива, желающего подчеркнуть особую ценность жизни своих людей.В 1973 году, по итогам Войны Судного дня, Израиль обменял примерно восемь тысяч сирийско-египетских военнослужащих на 293 израильских солдат и офицеров.В 1985-м, во время первого израильского вторжения в Ливан, правительство Шимона Переса обменяло на трех своих военнопленных несколько тысяч палестинцев, ливанцев, а также японца Кодзо Окамото, члена пропалестинской группировки Красная Армия Японии, поныне проживающего в Ливане.В 2008 Тель-Авив освободил 200 палестинцев и пятерых граждан Ливана в обмен на тела двух израильских солдат – Эхуда Гольдвассера и Эльдада Регева, которые погибли еще в 2006 году, во время Второй ливанской войны.А в 2011 году, за израильского капрала Гилада Шалита, которого захватил в том же 2006 году ХАМАС, Израиль отпустил на волю 1027 палестинских узников."Можно заметить, что прецедент абсолютно непропорционального обмена создала сама израильская сторона, а затем "курс" стал не контролируемо расти и уже никто не знал, что с этим делать. Остается добавить, что по данным самих израильтян, 82% освобожденных по сделкам заключенных возвращаются к вооруженной борьбе с Израилем", – отмечает по этому поводу эксперт по израильской проблематике Александр Каргин.Похоже, в Газе действительно наступает более или менее прочный мир. И это, конечно же, сразу создало серьезные проблемы для правительства войны во главе с Беньямином Нетаньяху.Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир уже ушел из правительства на фоне начала реализации сделки о заложниках. А вместе с ним израильский кабмин покинули еще два министра от его ультраправой партии "Оцма Йехудит" ("Еврейское превосходство") – Амихай Элияху и Ицхак Вассерлауф.В открытом письме Нетаньяху, опубликованном в израильской прессе, Бен-Гвир заявил о том, что мирное соглашение с палестинцами является "соглашением о капитуляции перед террором, которое пересекает все идеологические красные линии" и представляет собой "полную победу терроризма"."Все обещания правительства не выполнены, ХАМАС возвращается в Газу, победы нет. Мы уходим из Филадельфийского коридора, и пожизненно заключенные палестинцы освобождаются, возвращаясь обратно в Иерусалим, Самарию и Иудею", – отметил израильский ультраправый.Эти слова подтверждают озвученное ранее мнение экспертов: покидая Газу, израильской армии придется оставить ее полностью, включая пограничную территорию между сектором и Египтом (то есть тот самый Филадельфийский коридор). Потому что в противном случае израильские солдаты могут оказаться там в окружении.Все это, разумеется, поставит перед израильским обществом вопросы о цене и смысле продолжительной атаки на сектор Газа, который так долго проводил Израиль, опираясь на безоговорочную и безграничную военно-политическую поддержку США при бывшем президенте Джозефе Байдене.Зачистить эти территории от палестинцев не удалось, хотя для этого и были использованы самые мощные авиабомбы, а кроме того, невзирая на потери среди израильской армии, особенно заметные на ранней стадии конфликта.Жертвами ударов и обстрелов стали примерно 47 тысяч палестинцев – не считая тех, тела которых еще найдут под руинами. Но их многочисленные родственники не оставили свои земли и будут рекрутироваться различными группировками ради мести за погибших членов своих семей.Так что, когда правительство Нетаньяху отправится в отставку – а это однажды произойдет – его вполне могут обвинить в том, что он постоянно растягивал боевые действия ради удержания своей власти.А соглашение о создании палестинского государства, существующего в добрососедских отношениях с Израилем, – согласно резолюциям Организации Объединенных Наций, на выполнении которых всегда настаивала Москва – еще отчетливее видится в этой ситуации единственным путем выхода из бесконечного ближневосточного кризиса.Более подробно о заключенном соглашении между Израилем и Хамас - в статье Александра Сокуренко "Ближний Восток: Трамп договорился о мире?"

https://ukraina.ru/20250116/1060313948.html

https://ukraina.ru/20250117/1060359135.html

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газа, израиль, ливан, дональд трамп, александр каргин, биньямин нетаньяху, хамас, аль-джазира, красный крест, эксклюзив