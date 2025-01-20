Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными - 20.01.2025 Украина.ру
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Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными
Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными - 20.01.2025 Украина.ру
Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными
Несмотря на заранее объявленную Дональдом Трампом сделку по прекращению конфликта на Ближнем Востоке, ее реализация обрела реальные контуры только сейчас, когда секторе Газа начался процесс обмена заложниками и политзаключенными. А бои и бомбардировки по состоянию на данный момент в действительности стихают.
2025-01-20T13:11
2025-01-20T13:13
газа
израиль
ливан
дональд трамп
александр каргин
биньямин нетаньяху
хамас
аль-джазира
красный крест
эксклюзив
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В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, ХАМАС при посредничестве "Красного креста" передал израильской стороне трех заложниц, захваченных 7 октября 2023 года – Ронен Гонен, Эмили Теилу Дамари и Дорон Штайнбехер.В свою очередь, Израиль освободил из тюрем 90 политических заключенных.Как сообщает "Аль-Джазира", среди них – 69 палестинских женщин, а также 21 несовершеннолетний ребенок в возрасте до 18 лет.В числе освобожденных палестинцев есть и известные общественные деятели. Например, Халида Джарар – заместитель главы Народного фронта освобождения Палестины – главного политического конкурента ХАМАСа.62-летняя Джарар официально представляла Палестинскую автономию в Совете Европы и выступала с критикой израильской власти в различных международных организациях. За это ее множество раз задерживали под различными поводами, а потом посадили, обвиняя в поддержке терроризма."Это политический арест. Обвинения против Халиды сфабрикованы и смешны", – прокомментировал тогда этот арест юрист Исса Карак, палестинский министр по делам заключенных.Освобожденным палестинцам уже устроили торжественную встречу в городе Бейтуния на Западном берегу реки Иордан – при большом стечении народа, с фейерверками и салютами.В самом секторе Газа обходятся без фейерверков. Но журналисты тоже показывают людей, которые наконец-то выбрались при свете дня из руин, где они каким-то образом выживали более года, потому что лагеря беженцев постоянно бомбили, и находится там было опасно для жизни.А солдаты ХАМАС ездят по сектору на джипах, как бы специально демонстрируя, что уничтожить их тоже не удалось.Стоит напомнить, что такая диспропорция в обмене заложников, политзаключенных и пленных сложилась между израильтянами и арабами очень давно – полвека назад. Причем это произошло по инициативе самого Тель-Авива, желающего подчеркнуть особую ценность жизни своих людей.В 1973 году, по итогам Войны Судного дня, Израиль обменял примерно восемь тысяч сирийско-египетских военнослужащих на 293 израильских солдат и офицеров.В 1985-м, во время первого израильского вторжения в Ливан, правительство Шимона Переса обменяло на трех своих военнопленных несколько тысяч палестинцев, ливанцев, а также японца Кодзо Окамото, члена пропалестинской группировки Красная Армия Японии, поныне проживающего в Ливане.В 2008 Тель-Авив освободил 200 палестинцев и пятерых граждан Ливана в обмен на тела двух израильских солдат – Эхуда Гольдвассера и Эльдада Регева, которые погибли еще в 2006 году, во время Второй ливанской войны.А в 2011 году, за израильского капрала Гилада Шалита, которого захватил в том же 2006 году ХАМАС, Израиль отпустил на волю 1027 палестинских узников."Можно заметить, что прецедент абсолютно непропорционального обмена создала сама израильская сторона, а затем "курс" стал не контролируемо расти и уже никто не знал, что с этим делать. Остается добавить, что по данным самих израильтян, 82% освобожденных по сделкам заключенных возвращаются к вооруженной борьбе с Израилем", – отмечает по этому поводу эксперт по израильской проблематике Александр Каргин.Похоже, в Газе действительно наступает более или менее прочный мир. И это, конечно же, сразу создало серьезные проблемы для правительства войны во главе с Беньямином Нетаньяху.Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир уже ушел из правительства на фоне начала реализации сделки о заложниках. А вместе с ним израильский кабмин покинули еще два министра от его ультраправой партии "Оцма Йехудит" ("Еврейское превосходство") – Амихай Элияху и Ицхак Вассерлауф.В открытом письме Нетаньяху, опубликованном в израильской прессе, Бен-Гвир заявил о том, что мирное соглашение с палестинцами является "соглашением о капитуляции перед террором, которое пересекает все идеологические красные линии" и представляет собой "полную победу терроризма"."Все обещания правительства не выполнены, ХАМАС возвращается в Газу, победы нет. Мы уходим из Филадельфийского коридора, и пожизненно заключенные палестинцы освобождаются, возвращаясь обратно в Иерусалим, Самарию и Иудею", – отметил израильский ультраправый.Эти слова подтверждают озвученное ранее мнение экспертов: покидая Газу, израильской армии придется оставить ее полностью, включая пограничную территорию между сектором и Египтом (то есть тот самый Филадельфийский коридор). Потому что в противном случае израильские солдаты могут оказаться там в окружении.Все это, разумеется, поставит перед израильским обществом вопросы о цене и смысле продолжительной атаки на сектор Газа, который так долго проводил Израиль, опираясь на безоговорочную и безграничную военно-политическую поддержку США при бывшем президенте Джозефе Байдене.Зачистить эти территории от палестинцев не удалось, хотя для этого и были использованы самые мощные авиабомбы, а кроме того, невзирая на потери среди израильской армии, особенно заметные на ранней стадии конфликта.Жертвами ударов и обстрелов стали примерно 47 тысяч палестинцев – не считая тех, тела которых еще найдут под руинами. Но их многочисленные родственники не оставили свои земли и будут рекрутироваться различными группировками ради мести за погибших членов своих семей.Так что, когда правительство Нетаньяху отправится в отставку – а это однажды произойдет – его вполне могут обвинить в том, что он постоянно растягивал боевые действия ради удержания своей власти.А соглашение о создании палестинского государства, существующего в добрососедских отношениях с Израилем, – согласно резолюциям Организации Объединенных Наций, на выполнении которых всегда настаивала Москва – еще отчетливее видится в этой ситуации единственным путем выхода из бесконечного ближневосточного кризиса.Более подробно о заключенном соглашении между Израилем и Хамас - в статье Александра Сокуренко "Ближний Восток: Трамп договорился о мире?"
https://ukraina.ru/20250116/1060313948.html
https://ukraina.ru/20250117/1060359135.html
газа
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Александр Сокуренко
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
газа, израиль, ливан, дональд трамп, александр каргин, биньямин нетаньяху, хамас, аль-джазира, красный крест, эксклюзив
Газа, Израиль, Ливан, Дональд Трамп, Александр Каргин, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Аль-Джазира, Красный Крест, Эксклюзив

Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными

13:11 20.01.2025 (обновлено: 13:13 20.01.2025)
 
© Украина.руКоллаж: Сектор Газа, обмен заключенными
Коллаж: Сектор Газа, обмен заключенными - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Украина.ру
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Несмотря на заранее объявленную Дональдом Трампом сделку по прекращению конфликта на Ближнем Востоке, ее реализация обрела реальные контуры только сейчас, когда секторе Газа начался процесс обмена заложниками и политзаключенными. А бои и бомбардировки по состоянию на данный момент в действительности стихают.
В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, ХАМАС при посредничестве "Красного креста" передал израильской стороне трех заложниц, захваченных 7 октября 2023 года – Ронен Гонен, Эмили Теилу Дамари и Дорон Штайнбехер.
В свою очередь, Израиль освободил из тюрем 90 политических заключенных.
Как сообщает "Аль-Джазира", среди них – 69 палестинских женщин, а также 21 несовершеннолетний ребенок в возрасте до 18 лет.
В числе освобожденных палестинцев есть и известные общественные деятели. Например, Халида Джарар – заместитель главы Народного фронта освобождения Палестины – главного политического конкурента ХАМАСа.
62-летняя Джарар официально представляла Палестинскую автономию в Совете Европы и выступала с критикой израильской власти в различных международных организациях. За это ее множество раз задерживали под различными поводами, а потом посадили, обвиняя в поддержке терроризма.
"Это политический арест. Обвинения против Халиды сфабрикованы и смешны", – прокомментировал тогда этот арест юрист Исса Карак, палестинский министр по делам заключенных.
Освобожденным палестинцам уже устроили торжественную встречу в городе Бейтуния на Западном берегу реки Иордан – при большом стечении народа, с фейерверками и салютами.
В самом секторе Газа обходятся без фейерверков. Но журналисты тоже показывают людей, которые наконец-то выбрались при свете дня из руин, где они каким-то образом выживали более года, потому что лагеря беженцев постоянно бомбили, и находится там было опасно для жизни.
- РИА Новости, 1920, 16.01.2025
16 января, 13:46
"Хасавюрт" для Израиля или репетиция украинского перемирияХамас и Израиль на пути к подписанию перемирия. Журнал The Economist сообщил, что ключевую роль в этом процессе сыграл Дональд Трамп. При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху спустя сутки, после объявления договорённостей, уже успел заявить, что лидеры Хамас отказываются от некоторых пунктов соглашения о прекращения огня.
А солдаты ХАМАС ездят по сектору на джипах, как бы специально демонстрируя, что уничтожить их тоже не удалось.
Стоит напомнить, что такая диспропорция в обмене заложников, политзаключенных и пленных сложилась между израильтянами и арабами очень давно – полвека назад. Причем это произошло по инициативе самого Тель-Авива, желающего подчеркнуть особую ценность жизни своих людей.
В 1973 году, по итогам Войны Судного дня, Израиль обменял примерно восемь тысяч сирийско-египетских военнослужащих на 293 израильских солдат и офицеров.
В 1985-м, во время первого израильского вторжения в Ливан, правительство Шимона Переса обменяло на трех своих военнопленных несколько тысяч палестинцев, ливанцев, а также японца Кодзо Окамото, члена пропалестинской группировки Красная Армия Японии, поныне проживающего в Ливане.
В 2008 Тель-Авив освободил 200 палестинцев и пятерых граждан Ливана в обмен на тела двух израильских солдат – Эхуда Гольдвассера и Эльдада Регева, которые погибли еще в 2006 году, во время Второй ливанской войны.
А в 2011 году, за израильского капрала Гилада Шалита, которого захватил в том же 2006 году ХАМАС, Израиль отпустил на волю 1027 палестинских узников.
"Можно заметить, что прецедент абсолютно непропорционального обмена создала сама израильская сторона, а затем "курс" стал не контролируемо расти и уже никто не знал, что с этим делать. Остается добавить, что по данным самих израильтян, 82% освобожденных по сделкам заключенных возвращаются к вооруженной борьбе с Израилем", – отмечает по этому поводу эксперт по израильской проблематике Александр Каргин.
Похоже, в Газе действительно наступает более или менее прочный мир. И это, конечно же, сразу создало серьезные проблемы для правительства войны во главе с Беньямином Нетаньяху.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир уже ушел из правительства на фоне начала реализации сделки о заложниках. А вместе с ним израильский кабмин покинули еще два министра от его ультраправой партии "Оцма Йехудит" ("Еврейское превосходство") – Амихай Элияху и Ицхак Вассерлауф.
В открытом письме Нетаньяху, опубликованном в израильской прессе, Бен-Гвир заявил о том, что мирное соглашение с палестинцами является "соглашением о капитуляции перед террором, которое пересекает все идеологические красные линии" и представляет собой "полную победу терроризма".
"Все обещания правительства не выполнены, ХАМАС возвращается в Газу, победы нет. Мы уходим из Филадельфийского коридора, и пожизненно заключенные палестинцы освобождаются, возвращаясь обратно в Иерусалим, Самарию и Иудею", – отметил израильский ультраправый.
Сергей Сазонов интервью
17 января, 18:36
Сергей Сазонов: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и ИзраильТрамп и его администрация будут готовить Израиль к новой битве. Израиль получил временную передышку, добившись стратегического преимущества. Сильно ослабленный Иран отступил, побоявшись вступать в большую схватку с Израилем и США. Руководство ХАМАС перебито, его военные силы переведены в состояние вялотекущей партизанской войны.
Эти слова подтверждают озвученное ранее мнение экспертов: покидая Газу, израильской армии придется оставить ее полностью, включая пограничную территорию между сектором и Египтом (то есть тот самый Филадельфийский коридор). Потому что в противном случае израильские солдаты могут оказаться там в окружении.
Все это, разумеется, поставит перед израильским обществом вопросы о цене и смысле продолжительной атаки на сектор Газа, который так долго проводил Израиль, опираясь на безоговорочную и безграничную военно-политическую поддержку США при бывшем президенте Джозефе Байдене.
Зачистить эти территории от палестинцев не удалось, хотя для этого и были использованы самые мощные авиабомбы, а кроме того, невзирая на потери среди израильской армии, особенно заметные на ранней стадии конфликта.
Жертвами ударов и обстрелов стали примерно 47 тысяч палестинцев – не считая тех, тела которых еще найдут под руинами. Но их многочисленные родственники не оставили свои земли и будут рекрутироваться различными группировками ради мести за погибших членов своих семей.
Так что, когда правительство Нетаньяху отправится в отставку – а это однажды произойдет – его вполне могут обвинить в том, что он постоянно растягивал боевые действия ради удержания своей власти.
А соглашение о создании палестинского государства, существующего в добрососедских отношениях с Израилем, – согласно резолюциям Организации Объединенных Наций, на выполнении которых всегда настаивала Москва – еще отчетливее видится в этой ситуации единственным путем выхода из бесконечного ближневосточного кризиса.
Более подробно о заключенном соглашении между Израилем и Хамас - в статье Александра Сокуренко "Ближний Восток: Трамп договорился о мире?"
 
ГазаИзраильЛиванДональд ТрампАлександр КаргинБиньямин НетаньяхуХАМАСАль-ДжазираКрасный КрестЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
13:12СК РФ завершил расследование дела намначальника Генштаба ВС РФ генерала Шамарина
13:11Началось. В Газе приступили к обмену заложниками и политзаключенными
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