https://ukraina.ru/20250117/1060359135.html

Сергей Сазонов: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль

Сергей Сазонов: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль - 17.01.2025 Украина.ру

Сергей Сазонов: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль

Трамп и его администрация будут готовить Израиль к новой битве. Израиль получил временную передышку, добившись стратегического преимущества. Сильно ослабленный Иран отступил, побоявшись вступать в большую схватку с Израилем и США. Руководство ХАМАС перебито, его военные силы переведены в состояние вялотекущей партизанской войны.

2025-01-17T18:36

2025-01-17T18:36

2025-01-17T18:50

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан официально заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония подписания состоялась в Кремле в рамках визита иранского лидера в Москву.- Сергей, на каком уровне находились российско-иранские отношения накануне подписания договора?- Буду говорить без всякой политкорректности. В России было сильное антииранское лобби. Взаимоотношения с Ираном давно могли встать на более прочные рельсы. Причем слово "рельсы" имеет и прямое, и фигурально значение, потому что поддерживая санкции против Ирана Россия в свое время отказалась поставлять Тегерану рельсы для железных дорог.То есть Россия до 2014 года поддерживала международные санкции против Ирана, потому что часть российских олигархов опасалась, что их компании попадут под зеркальные санкции за сотрудничество с Тегераном. Сотрудничество с Ираном напрашивалось давно, при этом мы находились в разных идеологических позициях.Надо учитывать, что и у России и Израиля не такие плохие отношения, как это пытаются представить. Израиль не вводил санкций против России, и значительная часть израильских элит настроена на сотрудничество: их финансовые элиты обслуживают наши нефтяные потоки. Масса людей имеет двойное гражданство в Израиле и в России. И именно поэтому Россия всегда дистанцировалась от борьбы Ирана с Израилем.- Иранский генерал Бехруз Эсбати ранее обвинял Россию в том, что авиаудары наносились по пустынным местам, а не по противникам Асада в Сирии. А во время атак израильских ВВС по объектам в Иране российские радары отключались, что способствовало успехам авиации Израиля.- Да, Россия теоретически могла сбивать израильские самолеты еще на взлете. Но никто никогда этого не делал. То есть были соглашения с Израилем, которые позволяли не использовать российский сегмент ПВО и даже сирийский для защиты объектов Хезболлы и иранских прокси.И недавно Лавров заявил, что Россия готова стать гарантом безопасности Израиля. Поэтому у России с Израилем есть прагматичные интересы. Произраильское лобби есть и в Иране, о чем у нас редко говорят. Это еврейская община Исфахана, они представлены даже в парламенте. Вообще, мне само слово еврей не нравится, правильнее было бы говорить иудей. Еврейская нация была собрана по религиозному принципу, а не по этническому. То есть сефарды и ашкенази разные этнические группы, связанные единой религией.Сейчас ситуация подошла к тому, что без Ирана нам выжить невозможно. Нам нужен коридор Север-Юг, а у Ирана есть выход к Персидскому заливу. Напрашивается прямая дорога через Каспий и Иран. Это логистически удобно. Надо сразу отметить, что договор не предполагает обязательства взаимной обороны.- В отличие от договора с КНДР.- С КНДР другая история. Корейцы вторичная часть китайской цивилизации, исторически и культурно. Иран это совершенно самостоятельная цивилизация, которая с нами очень сильно исторически связана. Вся допетровская культура у нас была в основном иранского происхождения. Я имею в виду там предметы роскоши, одежды, доспехи. И даже наш эпос, любимый там Илья Муромец и так далее, это вообще-то калька "Шахнамэ" поэта Фирдоуси. Если говорить символично, то это индоарийский союз.- Будут ли в российско-иранском договоре закрытые пункты, которые будут незримо регулировать отношения между нашими странами?- Да. В первую очередь это обмен технологиями. У Ирана высоких технологий в военной сфере, это, в первую очередь, авиация. У них неплохо развиты беспилотные системы. И самое ужасное для Израиля и его союзников будет сотрудничество в рамках ядерной программы. Израиль — это агент западной цивилизации на Ближнем Востоке. Сами израильтяне по происхождению и культуре — это европейцы.- Как обе стороны теперь будут регулировать свою политику в Закавказье?- Армения сейчас, по сути, присоединилась к французскому проекту, вернее, проекту Макрона-Ротшильда. Ее сейчас накачивают оружием. Оружейные потоки идут через порт Александропулос в Греции. Далее через Констанцу в Румынии и Поти в Грузии в Армению. На мой взгляд, Армения находится чуть ли не в конце своей истории. В нынешнем виде она России не нужна.А открытие Зангезурского коридора для Ирана не очень хорошо. Это даст прямой коридор Турции в Центральную Азию. Это катарско-британско-турецкий проект евразийской геополитической платформы от исламских Балкан до исламского Пакистана, захватывая Центральную Азию. Это очень умозрительный проект, денег может не хватить, но тем не менее Зангезур им нужен. Для России с одной стороны, это выгодно, с другой, опасно. А для Ирана существенных угроз это не несет, у него своих проблем хватает. Его будут раскачивать изнутри. И по этническому признаку, и по политическому, то есть одновременно будет идти давление монархистов и левых.- Перемирие с ХАМАС в Израиле назвали сделкой с дьяволом ради освобождения заложников. Долго ли продлится это мирное соглашение, и какое место Россия занимает в этих процессах?- Израиль не проиграл в этой ситуации, это мой первый тезис. А второй тезис — Израиль вообще никто не остановит. Новый глава Пентагона Пит Хегсет, который сказал, что нам нужен американский крестовый поход. Он говорит, что если вы не понимаете значение Израиля для западной цивилизации, значит, вы не знаете историю. По его словам, судьба Америки неразрывной связана с иудео-христианской историей Израиля.То есть Трамп и его администрация будут готовить Израиль к новой битве. Израиль получил временную передышку, добившись стратегического преимущества. Сильно ослабленный Иран отступил, побоявшись вступать в большую схватку с Израилем и США.Руководство ХАМАС перебито, его военные силы переведены в состояние вялотекущей партизанской войны.Потери ХАМАС и мирного населения огромны. Если бы Россия действовала такими методами на Украине, все бы давно закончилось. Израиль стер их в порошок, никакие подземные коммуникации не помогли. Сколько бы наши палестинские патриоты не говорили, что наземная операция захлебнется кровью, этого не произошло. Высокотехнологичная армия Израиля опирается на бесконечный ресурс США.Причем администрация демократов была антисионистской, но была вынуждена поддерживать Израиль, потому что это фактически штат США. А новые люди в Белом доме будут добиваться победы Израиля.- Вы говорите о новой схватке Израиля с исламским миром? Будет ли Россия втянута в ближневосточную войну?- Опосредованно мы уже втянуты. Задача США и Израиля либо уничтожить мусульманский мир на Ближнем Востоке, либо его существенно ослабить. Это связано с тем, что серым кардиналом американской политики является Илон Маск. Я его считаю новым международным фюрером, как главой общемирового четвертого рейха, черного интернационала. Эммануэль Макрон, кстати, назвал его точно так же, обвинив во вмешательств в выборы в Германии.У них есть далеко идущие планы по цивилизационному переустройству всей планеты, и ислам им не нужен. Машинизация и искусственный интеллект с исламом никак не могут быть связаны. Британия же и ее реальный правитель, король Карл, поддерживают исламский проект. А монархии Залива в политическом значении ничтожны. По сути, это вассалы Израиля.- Кто же будет главным противником Израиля?- Турция со своим неосманским проектом, которая подошла к границам Израиля. В значительной степени сохранение режима Асада в Сирии было обусловлено тем, что он предохранял границы Израиля от приближения турок. У Турции, на самом деле, гигантский потенциал. Несмотря на экономические проблемы, у турок очень сильный ВПК. Эрдоган анонсировал развертывание собственной спутниковой группировки. Это заявка на глобальное лидерство.У Ирана ничего такого нет. У Ирана неплохая технологичная армия, но у него нет глобального проекта. А у Турции есть. Турция подтягивает к себе всех. Даже Сербию, являясь одним из крупнейших инвесторов Сербии. Экономически Турция аннексировала Аджарию в Грузии. Турция на Северном Кипре бодается с Грецией, бодается с Грецией за острова, подбирается к Центральной Азии. В Ливии протурецкие элементы победили Хафтара и контролируют страну. . У Турции есть план стратегического окружения Израиля, в том числе, смена власти в Иордании и в Саудовской АравииНеоосманский проект, заявленный в начале нулевых в книге Ахмета Давутоглу "Стратегическая глубина", реализуется сейчас.Тактически партнерские отношения с Турцией у нас неплохие, но стратегически это нам невыгодно. Потому что при худших раскладах Османская империя подойдет под Воронеж, как это было раньше. Крымское ханство, которое было вассалом османов, фактически контролировало пространство до Харькова и Воронежа. Последний набег состоялся в 1769 году.Турция претендует и на Новороссию. У них был проект создания в Херсонской области расширенной татарской автономии. Исторические обоснования найти будет легко. В истории была Джамбуйлуцкая орда, кочевавшая между низовьями Днепра и Крымским полуостровом. Самое опасное, что у Турции есть идеологический проект, у Ирана такого имперского проекта нет. Но Иран исторический противник Турции.Подробнее о политике новой администрации США От Байдена к Трампу: что унаследовал старый новый президент США

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

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