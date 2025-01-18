https://ukraina.ru/20250118/1060363171.html

Алексей Маслов: Китай прижимает РФ по трем направлениям, потому что готовится к переговорам с Трампом

Алексей Маслов: Китай прижимает РФ по трем направлениям, потому что готовится к переговорам с Трампом - 18.01.2025 Украина.ру

Алексей Маслов: Китай прижимает РФ по трем направлениям, потому что готовится к переговорам с Трампом

За последнее время произошло несколько шагов со стороны Китая в сторону России, которые можно рассматривать как неконструктивные. Но Китай их делает не столько против России, а таким образом готовится к переговорам с Трампом.

2025-01-18T08:00

2025-01-18T08:00

2025-01-18T08:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов.Он также выразил надежду, что в Пекине понимают, что антикитайская политика США — это не временное явление.Китай на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будет представлять заместитель председателя КНР Хань Чжэн, сообщило 17 января Министерство иностранных дел КНР.— Алексей Александрович, какие ожидания в Китае от Трампа и от России? Каковы риски начала предполагаемой торговой войны между США и Китаем?— Во-первых, пока что мы видим только основные параметры, которые задают Трамп и его команда. Причем они нередко меняются. Как следствие, очевидно, что Трамп будет использовать свою политику — кнута и пряника.Во-вторых, он будет поднимать тарифы, и некоторые даже до 100%, на китайские электромобили, вообще на все автомобильное производство Китая. И на ряд технологических решений, в том числе связанных с мобильной связью, мобильными телефонами.В-третьих, думаю, еще одна новая группа китайских компаний попадет под запреты и санкции. Китай, в преддверии переговоров с Трампом, начинает отвечать на эти шаги заранее.В том числе, например, Китай впервые за много лет стал ограничивать деятельность ряда американских компаний на китайской территории. И не столько по политическим мотивам, как это было раньше, а по причинам, связанным с экономической ситуацией.То есть, очевидно, что если этот виток торговой войны будет и дальше развиваться, то в целом мы увидим падение американской и китайской торговли. Это в целом, конечно, отразится на мировой торговле. Но самое главное, в Китае это тоже воспринимается скорее негативно, чем позитивно, потому что сегодня США входит в тройку самых крупных торговых партнеров КНР. Китай пытается переключить свои торговые потоки на Юго-Восточную Азию. Страны АСЕАН сегодня являются совокупно основными партнерами. Второе место делят США и ЕС с заметным отставанием. И на четвертом месте идет Южная Корея. Китай будет и дальше переключать свои торговые потоки на страны Азии и Африки, но целиком сделать этого не сможет. В любом случае, это как итог нанесет удар по китайской экономике и приведет к удорожанию товаров в США, особенно в тех штатах, которые работают с Китаем. До 10–15% могут подорожать товары.Но, на что надеются, например, китайские эксперты, это всего лишь, как говорится, артподготовка к каким-то серьезным переговорам, и поступит некое предложение от администрации Трампа, которое позволит снять эту волну. И поэтому со второй половины года, по мнению многих китайских экспертов, торговля наладится как обычно. То есть будет немножко нарастать.— Сделка, которая позволит разграничить интересы США и Китая в Тихоокеанском регионе, возможна?— Практически невозможна, потому что США в течение нескольких лет создавали очень мощную антикитайскую коалицию в этом регионе. Это AUKUS, и QUAD, и двусторонние соглашения, в том числе с Южной Кореей, Японией и Филиппинами.В этом смысле главная задача США, это задать некое пространство для Китая, в рамках которого он может развиваться, но при этом не сможет оказывать заметного влияния на мировую политику, в том числе на азиатскую.Я думаю, что сделка не состоится. Единственное, что смогут сделать США, это уменьшить антикитайскую риторику по Тайваню. Но снять тайваньский тезис не получится.— Как бы вы прокомментировали то, что Китай не пускает российскую нефть в свои порты?— За последнее время произошло как минимум несколько шагов, которые можно рассматривать как неконструктивные.Во-первых, действительно это недопуск российской нефти. Во-вторых, снятие рейсов компании China Southern Airlines, одной из четырех, которая летает в Россию. В-третьих, опять усложнение расчетов.Мне кажется, что Китай готовится к переговорам с Трампом и показывает, что Китай занимает нейтральную позицию по отношению к России. Она очевидно не стала проамериканской, но Пекин демонстрирует, что не хочет ввязываться ни в какие вопросы. То есть происходящее не столько против России, сколько это подготовка к переговорам с Трампом.— Усугубление антикитайской политики может способствовать более тесному сотрудничеству Китая с РФ, особенно в рамках украинского конфликта?— Нам бы очень хотелось верить в то, что Китай понимает, что антикитайская политика США — это не временное явление. Это вещь, которая живет внутри самой по себе американской концепции превосходства.И поэтому неважно, кто приходит к власти: Трамп или какой-то другой президент — вся дальнейшая политика США всегда будет антикитайской. И это не вопрос экономических переговоров.Но Китай при этом не сделал никаких заметных шагов на сближение по украинскому вопросу. Все, что хотел сказать Пекин, он сказал в 2022–2023 годах, выдвинув свою так называемую мирную программу из 12 тезисов об урегулировании конфликта на Украине. И больше он не двигался в этом направлении.И здесь мне кажется, что Китай скорее будет усилить взаимодействие с Россией в области БРИКС и ШОС, в том числе и по вопросам безопасности. Китай не будет расширять взаимодействие по украинскому вопросу именно с Россией.Но Пекин крайне заинтересован в быстрейшем прекращении военных действий. Потому что это все наносит существенный ущерб экономике Китая за счёт прерывания многих логистических линий.О том, почему Китаю все-таки придется сделать выбор между США и Россией в интервью Анны Черкасовой с экспертом Неизвестность или партнерство? Кирилл Бабаев о том, что ждет США, Китай и РФ после прихода Трампа.

https://ukraina.ru/20220805/1037315336.html

https://ukraina.ru/20250117/1060285365.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, китай, сша, россия, дональд трамп, алексей маслов, асеан, украина, санкции