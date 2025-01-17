https://ukraina.ru/20250117/1060340770.html

ВСУ обвиняют Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 17 января

ВСУ обвиняют Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 17 января - 17.01.2025 Украина.ру

ВСУ обвиняют Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 17 января

Боевые действия в зоне СВО продолжаются; в ДНР уничтожен передовой отряд ВСУ; в ВСУ недовольны "пиар-атаками", погубившими украинскую пехоту; ВСУ нанесли удары по Белгородской области; СК РФ расследуют преступления, совершенные военнослужащими ВСУ и наёмниками; в Курской ВСУ несут потери и отступают

2025-01-17T13:13

2025-01-17T13:13

2025-01-17T13:13

эксклюзив

россия

курская область

украина

вячеслав гладков

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ск рф

"азов"

александр бастрыкин

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Боевые действияПод Красноармейском (украинское название Покровск — Ред.) в ДНР разведчики группировки войск "Центр" устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ, передвигавшийся на боевой бронетехнике.Как сообщает МО РФ, сведения о скрытной переброске сил противника в районе Архангельского с целью контратаковать российские позиции разведчики получили от операторов БПЛА.Как информирует телеграм-канал "Два майора", на Красноармейском (Покровском) направлении юго-западнее города ВС РФ сумели закрепиться в районе Удачного и Котлино, также "идут тяжелые бои у Зверево с целью продвижения в направлении Покровска".В ВСУ недовольны руководством и "пиар-атаками"Украинские военные начали публично обвинять Банковую и Генштаб ВСУ в том, что те уничтожили потенциал армии в пиар-атаках.До 75% пехоты ВСУ командиры "угробили в тупых банзай-атаках на кусты, не подумав о завтра", а "теперь все начали плакать о нехватке людей", - заявил писатель и военнослужащий ВСУ Сергей Сайгон. По его словам, пехота погублена (тут военным употреблено другое слово) и всем на неё наплевать. Среди причин такой ситуации военнослужащий назвал, в частности, "чрезмерное увлечение" БПЛА и неадекватные задачи руководства с "купленными погонами".Вообще "слово "пехотинец" стало обозначать чувака, который не смог отмазаться, у которого нет знакомств устроиться в армии и никакой профессии, чтобы его хранили командиры", переводит слова Сайгона канал MediaKiller.Военнослужащий высказался и о планах снижения мобилизационного возраста."Теперь хотите детей призвать? Шоб дядям, которые на "блатной педали" ходят павлинами со справками в карманах и крепостью в кошельках было не страшно ходить по рестикам, да?" - задал он вопрос "элитным".В связи с этим телеграм-канал "Легитимный" напоминает о своих давних предупреждениях, что такая тактика Зеленского-Ермака "убийственна с точки зрения "долгой войны".ОбстрелыВС РФ в ночь на 17 января нанесли удар по местам сосредоточения иностранных наёмников в Измаиле Одесской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Николай Лебедев. По его словам, российские военные также поразили переправляющуюся технику и наёмников из Румынии в городе Килия Одесской области.В телеграм-канале ВСУ сообщается о повреждениях в припортовой инфраструктуре. Обстановка на юге Украины в сообщении названа "стабильно напряженной".В то же время ВСУ не прекращают попыток нанесения ударов по объектам, расположенным на российской территории. Так, за истекшие сутки ВСУ более сотни раз атаковали Белгородскую область, при этом пострадали два человека, есть разрушения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.Боевики бригады "Азов"* получили срокиТрое военнослужащих бригады "Азов"* Евгений Лавренко, Дмитрий Клусенко и Денис Федирко получили по 24,5 года лишения свободы, сообщил 17 января Следственный комитет РФ. В сообщении отмечается, что они обстреливали гражданские объекты, исполняя преступные приказы.Также сообщается, что "экспертами СКР ведется кропотливая работа по установлению ущерба от действий ВСУ населенным пунктам новых регионов и приграничным областям РФ".Кроме того, ведется активная работа по привлечению к уголовной ответственности иностранных граждан, участвующих в боевых действиях в рядах украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Об этом говорилось на совещании, которое глава СК России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе.В международный розыск объявлены 589 наемников. 86 дел уже расследовано, вынесено 49 приговоров.Всего СК России возбудил 6,5 тысяч уголовных дел о военных преступлениях Киева с 2014 года.Ситуация в Курской областиВ Курской области продолжаются бои. Как информирует 17 января МО РФ, расчеты FPV-дронов мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили скопления живой силы и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области.В ведомстве отметили, что "несмотря на помехи от систем РЭБ противника, операторы FPV-дронов удерживают управление и ловко уничтожают цели".Всего за две недели января в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" освоодили четыре населённых пункта в регионе, это Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое, отметили в МО РФ.Сообщается , что сейчас наступление российских войск идёт по всем направлениям, освобождены 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 кв. км)."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в военном ведомстве.ВСУ в Курской области ввели в бой несколько отрядов бывших заключенных из 225-го отдельного батальона. Как сообщает в своей утренней сводке телеграм-канал "Два майора", "к успеху это не привело, живая сила врага была уничтожена ударами дронов и артиллерией".По данным канала, идут бои у Махновки, Погребков, Черкасской Поречной, а также в лесополосах Суджанского района.Российские следователи расследуют преступления, совершённые украинскими военнослужащими в Курской области. Как сообщили в Следственном комитете России, в настоящее время завершено расследование более 50 уголовных дел, фигуранты которых вскоре предстанут перед судом.* Террористическая организация, запрещённая в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Виктории Титовой "Колония по собственному желанию: Стармер предложил Украине 100-летний договор"

https://ukraina.ru/20250117/1060333599.html

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эксклюзив, россия, курская область, украина, вячеслав гладков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ск рф, "азов", александр бастрыкин