https://ukraina.ru/20241225/1059933723.html

"Янис прибыл в Латвию": чем закончилась история экс-супруга Седоковой, и кто за это заплатил

"Янис прибыл в Латвию": чем закончилась история экс-супруга Седоковой, и кто за это заплатил - 25.12.2024 Украина.ру

"Янис прибыл в Латвию": чем закончилась история экс-супруга Седоковой, и кто за это заплатил

Тело 32-летнего бывшего мужа украинской певицы Анны Седоковой, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который свел счеты с жизнью в Москве в ночь на 17 декабря, доставили в Латвию. Об этом в своих соцсетях сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецка

2024-12-25T12:14

2024-12-25T12:14

2024-12-25T12:14

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Пару дней назад родные баскетболиста объявили сбор средств на транспортировку его тела на родину, так как у родителей спортсмена не оказалось такой суммы. Речь шла примерно о миллионе рублей. Уточнялось, что необходимые средства были собраны.Чуть позже появилась информация, что тело может остаться в морге надолго из-за бюрократических проволочек. Также сообщалось, что затраты на транспортировку тела и похороны оплатит Седокова.Чуть позже в соцсетях команды Alikson Team, за которую выступал Тимма, было опубликовано заявление о том, что затраты с певицей разделит клуб. Еще через какое-то время друг Тиммы бизнесмен Мартиньш Лаува заявил, что Седокова не участвовала в оплате транспортировки тела и похорон бывшего мужа.Янис Тимма свел счеты с жизнью в ночь на 17 декабря, сразу после дня рождения бывшей жены. Седоковой 16-го числа исполнилось 42.Позже телеграм-канал Mash написал, что артистка находится в больнице под капельницей и пока не может явиться в Следственный комитет РФ, чтобы ответить на вопросы в рамках возможного дела по статье "Доведение до суицида".Также канал утверждал, что перед разводом Тимма занял у Седоковой миллион рублей, чтобы выплатить алименты на сына, рожденного от предыдущего брака.Поженились Седокова и Тимма в сентябре 2020 года. У спортсмена тогда только-только родился ребенок в первом браке, и многие обвиняли артистку в том, что она увела его.У певицы это тоже был не первый штамп в паспорте. В 2004 году у нее родился первый ребенок от ныне покойного капитана киевского "Динамо" Валентина Белькевича.Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский, от которого она родила в 2011-м. В итоге предприниматель забрал дочь к себе в США.В 2017-м Седокова третий раз стала матерью, на этот раз отцом ребенка был бизнесмен Артем Комаров, с которым артистка рассталась сразу после родов.С Тиммой общих детей у певицы не было.О своем желании развестись Седокова объявила еще в начале сентября, написав в соцсетях, что "женщина становится красивее после развода", а "горки и эмоциональные качели оставляли много пепла после того, как два сердца сгорали дотла".Примерно через три недели после этого супруги появились вместе на одном баскетбольном матче, где Тимма играл, а его жена была зрителем. Позже артистка написала в соцсетях, что "судьба свела их снова", и назвала это "бесконечным сериалом". Однако 9 декабря Седокова и Тимма все же развелись.Другие темы: Гранаты в жилые дома кидали именно они: жители Новотроицкого рассказали о зверствах вэсэушниц.

https://ukraina.ru/20241223/1059882511.html

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