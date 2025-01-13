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Брутер рассказал, кто в Румынии поможет с проблемой сухопутного коридора в Приднестровье
Брутер рассказал, кто в Румынии поможет с проблемой сухопутного коридора в Приднестровье - 13.01.2025 Украина.ру
Брутер рассказал, кто в Румынии поможет с проблемой сухопутного коридора в Приднестровье
Если в Румынии на майских повторных президентских выборах победит Келин Джорджеску, то у России появится ещё один договороспособный партнёр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
2025-01-13T05:30
2025-01-13T05:30
2025-01-13T05:30
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"Поэтому сухопутный коридор в Приднестровье нам не нужен. Нам вообще не нужно Приднестровье, потому что нам нужно договариваться о Молдове в целом. В том числе и о выходе к морю. А Молдова должна либо прекратить свое существование, либо стать совершенно другой страной в другой модальности", - полагает Брутер.По его мнению, Майя Санду в кресле молдавского президента является креатурой предшественников Дональда Трампа."Без Вашингтона она проигрывает любые выборы, в которых участвует. Она проиграла выборы в Молдове гагаузу, а гагаузов там 4-5%. В северных районах Молдовы за молдованку Санду голосовало 30%, а за гагауза Стояногло, который там ранее никогда не был, 70%", - заметил Брутер.Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, молдавия, приднестровье, румыния, владимир брутер, дональд трамп, украина, сво, геополитика, нато, украина-нато, восточная европа, приднестровская молдавская республика, постсоветское пространство, бывший ссср, санду майя, пмр
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Брутер рассказал, кто в Румынии поможет с проблемой сухопутного коридора в Приднестровье
Если в Румынии на майских повторных президентских выборах победит Келин Джорджеску, то у России появится ещё один договороспособный партнёр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.