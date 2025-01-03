Литовскому нацисту, осквернившему мемориалы в Судже и Вильнюсе, оторвало пальцы - 03.01.2025 Украина.ру
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Литовскому нацисту, осквернившему мемориалы в Судже и Вильнюсе, оторвало пальцы
Литовскому нацисту, осквернившему мемориалы в Судже и Вильнюсе, оторвало пальцы - 03.01.2025 Украина.ру
Литовскому нацисту, осквернившему мемориалы в Судже и Вильнюсе, оторвало пальцы
Литовскому нацисту Валдасу Барткевичусу* оторвало пальцы на правой руке. В соцсетях опубликовали его фотографию, сделанную в больнице. На фото Барткевичус показывает перебинтованную правую руку, на которой остались только три пальца
2025-01-03T16:08
2025-01-03T16:08
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"В его руках взорвался какой-то пакет. Ну, кто-то ведь привязал к его рукам этот подарок справедливости. Это тот самый черт, который помочился на мемориал погибшим красноармейцам в Судже", - прокомментировал фотографию член КС Росгвардии Роман Насонов в своем телеграм-канале. Фотографии Барткевичуса опубликовала его подруга Вилма Юри. По ее словам, Барткевичуса доставили в больницу в Днепропетровске после того, как в его руках взорвался "неизвестный пакет", подобный тем, которыми минируют погибших бойцов в зоне боевых действий. Литовец пришел в сознание, его состояние стабилизировалось, и теперь он собирает деньги на поездку домой. Барткевичус - литовский активист, известный проукраинской позицией. В ноябре 2024 года он побывал в городе Суджа в Курской области России, где помочился на памятник воинам-освободителям. Также он принимал участие в разграблении супермаркета вместе с военнослужащими ВСУ. Предположительно, на территорию России он попал незаконно, через территорию Украины.В декабре 2023 года Барткевичус осквернил памятник Александру Пушкину в Вильнюсе. В марте 2024 года публично оправдал теракт в "Крокус Сити Холле". Он принес ведро с экскрементами на стихийный мемориал жертвам теракта "Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношение гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса, запросив необходимую информацию в МИД России", - сообщали в пресс-службе СК РФ 12 ноября 2024 года.*внесен в российский перечень террористов и экстремистов
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новости, россия, суджа, вильнюс, вооруженные силы украины, росгвардия, ск рф
Новости, Россия, Суджа, Вильнюс, Вооруженные силы Украины, Росгвардия, СК РФ

Литовскому нацисту, осквернившему мемориалы в Судже и Вильнюсе, оторвало пальцы

16:08 03.01.2025
 
© соцсетиВалдас Барткевичус* в больнице
Валдас Барткевичус* в больнице
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Литовскому нацисту Валдасу Барткевичусу* оторвало пальцы на правой руке. В соцсетях опубликовали его фотографию, сделанную в больнице. На фото Барткевичус показывает перебинтованную правую руку, на которой остались только три пальца
"В его руках взорвался какой-то пакет. Ну, кто-то ведь привязал к его рукам этот подарок справедливости. Это тот самый черт, который помочился на мемориал погибшим красноармейцам в Судже", - прокомментировал фотографию член КС Росгвардии Роман Насонов в своем телеграм-канале.
Фотографии Барткевичуса опубликовала его подруга Вилма Юри. По ее словам, Барткевичуса доставили в больницу в Днепропетровске после того, как в его руках взорвался "неизвестный пакет", подобный тем, которыми минируют погибших бойцов в зоне боевых действий.
Литовец пришел в сознание, его состояние стабилизировалось, и теперь он собирает деньги на поездку домой.
Барткевичус - литовский активист, известный проукраинской позицией. В ноябре 2024 года он побывал в городе Суджа в Курской области России, где помочился на памятник воинам-освободителям. Также он принимал участие в разграблении супермаркета вместе с военнослужащими ВСУ. Предположительно, на территорию России он попал незаконно, через территорию Украины.
В декабре 2023 года Барткевичус осквернил памятник Александру Пушкину в Вильнюсе. В марте 2024 года публично оправдал теракт в "Крокус Сити Холле". Он принес ведро с экскрементами на стихийный мемориал жертвам теракта
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношение гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса, запросив необходимую информацию в МИД России", - сообщали в пресс-службе СК РФ 12 ноября 2024 года.
*внесен в российский перечень террористов и экстремистов
 
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