https://ukraina.ru/20250110/1060171721.html

Такую войну никто не воевал с 1945 года: Казаков рассказал о двух важных достижениях ВС РФ в 2024 году

Такую войну никто не воевал с 1945 года: Казаков рассказал о двух важных достижениях ВС РФ в 2024 году - 10.01.2025 Украина.ру

Такую войну никто не воевал с 1945 года: Казаков рассказал о двух важных достижениях ВС РФ в 2024 году

СВО – это континентальная война с протяженной линией фронта и армиями на два миллиона человек. Такую войну никто в мире не воевал с 1945 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков

2025-01-10T04:45

2025-01-10T04:45

2025-01-10T04:45

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По всем законам военной науки, ВС РФ должны были остановиться где-то в июле-августе 2024 года, сообщил политолог. На это же рассчитывал и противник: "Осенью русские остановятся в силу естественных законов войны, а Украина нанесет контрудар". Но российская армия не остановилась, подчеркнул эксперт.В 2024 году у России было еще одно принципиальное, можно сказать, историческое достижение. Дело в том, что такую войну, как на Украине, никто в мире не воевал с 1945 года, отметил Казаков.То же самое касается России. Казаков напомнил, что отрывки из знаменитого интервью начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова были опубликованы в феврале 2014 года, когда вовсю шел Майдан. "Именно с того момента на Западе заговорили про "доктрину Герасимова". Именно с тех пор [посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий] Залужный отзывается о Герасимове как о своем учителе. Почему? Потому что Герасимов тогда тоже говорил о спецназе, цифровизации и беспилотниках", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.О том, станет ли Залужный главной фигурой на Украине в предвыборный период — в материале "Михаил Павлив: Если экс-главком ВСУ Залужный пойдет на выборы, Зеленский разыграет казахстанский вариант" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060165842.html

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новости, россия, украина, александр казаков, донецкая народная республика, валерий герасимов, генштаб, майдан, сво, детали, спецназ, спецоперация