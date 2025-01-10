Такую войну никто не воевал с 1945 года: Казаков рассказал о двух важных достижениях ВС РФ в 2024 году
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
СВО – это континентальная война с протяженной линией фронта и армиями на два миллиона человек. Такую войну никто в мире не воевал с 1945 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков
По всем законам военной науки, ВС РФ должны были остановиться где-то в июле-августе 2024 года, сообщил политолог. На это же рассчитывал и противник: "Осенью русские остановятся в силу естественных законов войны, а Украина нанесет контрудар". Но российская армия не остановилась, подчеркнул эксперт.
В 2024 году у России было еще одно принципиальное, можно сказать, историческое достижение. Дело в том, что такую войну, как на Украине, никто в мире не воевал с 1945 года, отметил Казаков.
"СВО – это континентальная война с протяженной линией фронта и противоборствующими армиями на 2 миллиона человек. То есть за 80 лет сменилось несколько поколений военачальников. И после 1991 года все стали руководствоваться теорией новых войн: спецоперации, диверсионные рейды", — рассказал эксперт.
То же самое касается России. Казаков напомнил, что отрывки из знаменитого интервью начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова были опубликованы в феврале 2014 года, когда вовсю шел Майдан.
"Именно с того момента на Западе заговорили про "доктрину Герасимова". Именно с тех пор [посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий] Залужный отзывается о Герасимове как о своем учителе. Почему? Потому что Герасимов тогда тоже говорил о спецназе, цифровизации и беспилотниках", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
О том, станет ли Залужный главной фигурой на Украине в предвыборный период — в материале "Михаил Павлив: Если экс-главком ВСУ Залужный пойдет на выборы, Зеленский разыграет казахстанский вариант" на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:45Военный эксперт Сергей Полетаев: Россия после Курахово продолжит истощать ВСУ тактическим оппортунизмом Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами