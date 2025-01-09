Михаил Павлив: Если экс-главком ВСУ Залужный пойдет на выборы, Зеленский разыграет казахстанский вариант - 09.01.2025 Украина.ру
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Михаил Павлив: Если экс-главком ВСУ Залужный пойдет на выборы, Зеленский разыграет казахстанский вариант
Михаил Павлив: Если экс-главком ВСУ Залужный пойдет на выборы, Зеленский разыграет казахстанский вариант - 09.01.2025 Украина.ру
Михаил Павлив: Если экс-главком ВСУ Залужный пойдет на выборы, Зеленский разыграет казахстанский вариант
Бывший главком ВСУ Залужный человек довольно рыхлый, не шибко инициативный, хотя и с амбициями. При том, что его считают неплохим офицером, как политик он неофит и когда его начинают обласкивать, он начинает таять.
2025-01-09T16:09
2025-01-09T16:47
интервью
украина
канада
лондон
валерий залужный
дональд трамп
вооруженные силы украины
владимир зеленский
сбу
нато
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив.По сообщениям украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок. Его шансы на победу на возможных выборах оцениваются как высокие при условии, если свою кандидатуру не выдвинет экс-главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.- Михаил, такое впечатление, что Залужный станет главной фигурой в предвыборный период. Так ли это?- Нет, это не так, потому что история с выборами вообще не понятна сейчас. Борьба за Залужного идет в самых разных конфигурациях между Порошенко и его людьми и Офисом (Банковой). Банковая в последнее время рассматривает Залужного как комфортного сменщика. Всерьез это обсуждалось во время визита Ермака в Лондон.Залужный сейчас пытается сохранять дистанцию. До этого он выдавал большие авансы в сторону готовности участия в различных конфигурациях с Порошенко и Кличко. Сейчас можно говорить, что Банковая имеет определенные успехи в общении с ним.Залужный человек довольно рыхлый, не шибко инициативный, хотя и с амбициями. При том, что его считают неплохим офицером, как политик он неофит и когда его начинают обласкивать, он начинает таять. А Банковая этим занята, потому что предполагает, что возможен вариант, когда для движения по мирному треку им придется провести выборы, в которых Зеленский участвовать не будет.Если они договорятся с Залужным, то возможен назарбаевско-токаевский вариант. Идея в том, что Залужный вступает в должность, а они пересиживают тяжелое время в Лондоне. А потом возвращаются на белом коне, когда послевоенная тяжелая социально-экономическая ситуация ухудшит стратегию всех действующих политиков на Украине. Идея, может быть, и не бредовая на самом деле. Все намного сложнее, чем это пытаются представить в российском экспертном сообществе.Опять же нет никаких магистральных представлений о том, как все это будет развиваться. Визит спецпредставителя по Украине Келлога был отложен не в связи с эксцентричными заявлениями Зеленского, а из-за того, что лететь как частное лицо нецелесообразно, так как визит в качестве участника новой администрации не согласовали в администрации Байдена. Поэтому он был отложен до тех пор, пока не состоится инаугурация Трампа.Насколько важны будут выборы на Украине для переговорного трека пока не понимают, а мы помним, как Джей Ди Вэнс на встрече с Ермаком требовал проведение выборов, никто не понимает. Пока все в выжидательном формате.- У Банковой сохраняется рычаг давления на Залужного в виде уголовного дела о сдаче юга Украина в 2022 году в начале спецоперации?- Это актуально, пока у главы СБУ Малюка* существуют хорошие отношения с Ермаком. Пока дело лежит и лежит в недалеком ящике. И готово быть актуализировано в любой момент. Но если произойдет, как того требуют США, смена руководства СБУ, возможно, расследование этого дела будет завершено.- Исходя из того, что говорил Трамп на своем недавнем брифинге, появилась ли какая-то ясность по поводу его дальнейших шагов по Украине?- Нет. Думаю, у них много вариантов в работе. Коммуникация между нами и командой Трампа уже существует, предполагаю. Некая подготовительная работа перед встречей лидеров двух стран уже ведется. Неформальные коммуникации существовали всегда и будут существовать, это логика политики.Вероятно, рассматривается набор неких точек, на которых возможно соприкосновение. Вопрос невхождения Украины в НАТО это стартовая точка, она имеет военное, материальное и идеологическое измерение. Поэтому Трамп с чистой душой формулирует, что перспективы НАТО для Украины не существует. Но пока это одна точка, где нет противоречий в переговорах между высокими сторонами, все остальное в работе.И то, что Трамп отводит на завершение конфликта на Украине полгода, это понимание всей сложности процесса, который намного больше, чем просто украинский кризис.- Популярный в нашем экспертном сообществе тезис о том, что трампу после инаугурации будет не до Украины подтверждают его амбициозные планы по овладения Гренландией, Канадой и Панамским каналом.- Трамп, мы его уже неплохо изучили, человек со специфическим подходом к переговорному процессу. Он делает максимальные ставки, чтобы иметь возможность откатиться и получить свой гешефт, на который в действительности рассчитывает.История про Гренландию, Канаду и Панамский канал то же самое, что и заявления об остановке войны на Украине за один день. В итоге Трамп рассчитывает выровнять баланс с Канадой, улучшить ситуацию с Панамой. Вопрос с Гренландией — это вопрос о разработке ее месторождений, которые запрещены с 2021 года.А Украина была, есть и будет в центре внимания. Это один из ключевых вопросов безопасности во взаимоотношениях Евроатлантики и всего остального мира. Поэтому это будет один из ключевых вопросов в начале каденции Трампа, но внутренние вопросы будут не менее важны для него.- А что в этой связи значат слова госсекретаря США Блинкена о том, что Франция будет играть первостепенную роль в обеспечении военного потенциала Украины?- Франция единственная из европейских стран располагает завершенным циклом производства вооружений и наиболее состоятельной армией. Вообще, я не обращал бы внимание на то, что брякнул Блинкен. Он никогда не играл сколько-нибудь значимой роли в администрации Байдена. Это сродни тому, что недавно вещал Волкер, бывший спецпредставитель, кстати, Трампа, по Украине. И то, и другое бессмыслица.- Судя по обилию нецензурной лексики бывший президент Украины Зеленский в спутанном состоянии сознания давал интервью блогеру Фридману. Как он может идти на выборы?- Мнение, что Зеленский законченный наркоман очень популярно. Это интервью было достаточно эксцентричным решением, но это была подстройка под этого блогера, в стримах и подкастах которого мат присутствует.Другое дело, что такое поведение - странное решение для лидера любого государства. Зеленский наркоман, он употреблял и будет употреблять запрещенные вещества, но это не значит, что он постоянно находится в изменённом состоянии сознания. Он не законченный наркоман, который ночует в подворотне на матрасе. Это ошибка, так недооценивать врага.*Признан в РФ экстремистом и террористомО ситуации в зоне СВО Продвижение России в Донбассе и разочарование в рядах ВСУ. Украина в международном контексте
https://ukraina.ru/20250107/1060133098.html
https://ukraina.ru/20250109/1060145680.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, канада, лондон, валерий залужный, дональд трамп, вооруженные силы украины, владимир зеленский, сбу, нато
Интервью, Украина, Канада, Лондон, Валерий Залужный, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, СБУ, НАТО

Михаил Павлив: Если экс-главком ВСУ Залужный пойдет на выборы, Зеленский разыграет казахстанский вариант

16:09 09.01.2025 (обновлено: 16:47 09.01.2025)
 
© РИА Новости . Мария ДевахинаМихаил Павлив интервью
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Бывший главком ВСУ Залужный человек довольно рыхлый, не шибко инициативный, хотя и с амбициями. При том, что его считают неплохим офицером, как политик он неофит и когда его начинают обласкивать, он начинает таять.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив.
По сообщениям украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок. Его шансы на победу на возможных выборах оцениваются как высокие при условии, если свою кандидатуру не выдвинет экс-главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.
- Михаил, такое впечатление, что Залужный станет главной фигурой в предвыборный период. Так ли это?
- Нет, это не так, потому что история с выборами вообще не понятна сейчас. Борьба за Залужного идет в самых разных конфигурациях между Порошенко и его людьми и Офисом (Банковой). Банковая в последнее время рассматривает Залужного как комфортного сменщика. Всерьез это обсуждалось во время визита Ермака в Лондон.
Залужный сейчас пытается сохранять дистанцию. До этого он выдавал большие авансы в сторону готовности участия в различных конфигурациях с Порошенко и Кличко. Сейчас можно говорить, что Банковая имеет определенные успехи в общении с ним.
Залужный человек довольно рыхлый, не шибко инициативный, хотя и с амбициями. При том, что его считают неплохим офицером, как политик он неофит и когда его начинают обласкивать, он начинает таять. А Банковая этим занята, потому что предполагает, что возможен вариант, когда для движения по мирному треку им придется провести выборы, в которых Зеленский участвовать не будет.
Если они договорятся с Залужным, то возможен назарбаевско-токаевский вариант. Идея в том, что Залужный вступает в должность, а они пересиживают тяжелое время в Лондоне. А потом возвращаются на белом коне, когда послевоенная тяжелая социально-экономическая ситуация ухудшит стратегию всех действующих политиков на Украине. Идея, может быть, и не бредовая на самом деле. Все намного сложнее, чем это пытаются представить в российском экспертном сообществе.
Зеленский и Трамп на фоне флагов
7 января, 04:26
Два клоуна-свинопасаВ романах второй половины XVIII – первой половины XIXвека часто встречаются пары: благородный господин / представитель третьего сословия.
Опять же нет никаких магистральных представлений о том, как все это будет развиваться. Визит спецпредставителя по Украине Келлога был отложен не в связи с эксцентричными заявлениями Зеленского, а из-за того, что лететь как частное лицо нецелесообразно, так как визит в качестве участника новой администрации не согласовали в администрации Байдена. Поэтому он был отложен до тех пор, пока не состоится инаугурация Трампа.
Насколько важны будут выборы на Украине для переговорного трека пока не понимают, а мы помним, как Джей Ди Вэнс на встрече с Ермаком требовал проведение выборов, никто не понимает. Пока все в выжидательном формате.
- У Банковой сохраняется рычаг давления на Залужного в виде уголовного дела о сдаче юга Украина в 2022 году в начале спецоперации?
- Это актуально, пока у главы СБУ Малюка* существуют хорошие отношения с Ермаком. Пока дело лежит и лежит в недалеком ящике. И готово быть актуализировано в любой момент. Но если произойдет, как того требуют США, смена руководства СБУ, возможно, расследование этого дела будет завершено.
- Исходя из того, что говорил Трамп на своем недавнем брифинге, появилась ли какая-то ясность по поводу его дальнейших шагов по Украине?
- Нет. Думаю, у них много вариантов в работе. Коммуникация между нами и командой Трампа уже существует, предполагаю. Некая подготовительная работа перед встречей лидеров двух стран уже ведется. Неформальные коммуникации существовали всегда и будут существовать, это логика политики.
Вероятно, рассматривается набор неких точек, на которых возможно соприкосновение. Вопрос невхождения Украины в НАТО это стартовая точка, она имеет военное, материальное и идеологическое измерение. Поэтому Трамп с чистой душой формулирует, что перспективы НАТО для Украины не существует. Но пока это одна точка, где нет противоречий в переговорах между высокими сторонами, все остальное в работе.
И то, что Трамп отводит на завершение конфликта на Украине полгода, это понимание всей сложности процесса, который намного больше, чем просто украинский кризис.
- Популярный в нашем экспертном сообществе тезис о том, что трампу после инаугурации будет не до Украины подтверждают его амбициозные планы по овладения Гренландией, Канадой и Панамским каналом.
- Трамп, мы его уже неплохо изучили, человек со специфическим подходом к переговорному процессу. Он делает максимальные ставки, чтобы иметь возможность откатиться и получить свой гешефт, на который в действительности рассчитывает.
История про Гренландию, Канаду и Панамский канал то же самое, что и заявления об остановке войны на Украине за один день. В итоге Трамп рассчитывает выровнять баланс с Канадой, улучшить ситуацию с Панамой. Вопрос с Гренландией — это вопрос о разработке ее месторождений, которые запрещены с 2021 года.
А Украина была, есть и будет в центре внимания. Это один из ключевых вопросов безопасности во взаимоотношениях Евроатлантики и всего остального мира. Поэтому это будет один из ключевых вопросов в начале каденции Трампа, но внутренние вопросы будут не менее важны для него.
- А что в этой связи значат слова госсекретаря США Блинкена о том, что Франция будет играть первостепенную роль в обеспечении военного потенциала Украины?
- Франция единственная из европейских стран располагает завершенным циклом производства вооружений и наиболее состоятельной армией. Вообще, я не обращал бы внимание на то, что брякнул Блинкен. Он никогда не играл сколько-нибудь значимой роли в администрации Байдена. Это сродни тому, что недавно вещал Волкер, бывший спецпредставитель, кстати, Трампа, по Украине. И то, и другое бессмыслица.
Зеленский в раздражении
06:30
Триумф лжи. "Не президент, а быдло какое-то". Почему именно жители Львова одобряют русский мат ЗеленскогоО чём говорили, что обсуждали в эти новогодние и рождественские праздники политики, блогеры, журналисты Украины?
- Судя по обилию нецензурной лексики бывший президент Украины Зеленский в спутанном состоянии сознания давал интервью блогеру Фридману. Как он может идти на выборы?
- Мнение, что Зеленский законченный наркоман очень популярно. Это интервью было достаточно эксцентричным решением, но это была подстройка под этого блогера, в стримах и подкастах которого мат присутствует.
Другое дело, что такое поведение - странное решение для лидера любого государства. Зеленский наркоман, он употреблял и будет употреблять запрещенные вещества, но это не значит, что он постоянно находится в изменённом состоянии сознания. Он не законченный наркоман, который ночует в подворотне на матрасе. Это ошибка, так недооценивать врага.
*Признан в РФ экстремистом и террористом
О ситуации в зоне СВО Продвижение России в Донбассе и разочарование в рядах ВСУ. Украина в международном контексте
 
ИнтервьюУкраинаКанадаЛондонВалерий ЗалужныйДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийСБУНАТО
 
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Заголовок открываемого материала
17:02Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает Зеленский
16:44На пути к третьему разделу: три поствыборных сценария для Украины
16:30После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?
16:28Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии
16:09Михаил Павлив: Если экс-главком ВСУ Залужный пойдет на выборы, Зеленский разыграет казахстанский вариант
16:02Путин поручил Хуснуллину контролировать ситуацию с переселением в Мариуполе
16:00"Версальская ловушка" и несостоявшаяся альтернатива Вильсона
15:54Парламент Украины снова продлил срок добровольного возвращения дезертиров
15:50В ходе СВО ликвидирован победитель шоу "Танцуют все"
15:45Карта Трампа. Почему с Канадой не получится как с Гренландией и к чему приведет захват Панамы
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14:59Дубинский призвал убрать из украинской конституции "причину конфликта с РФ"
14:45Украинские военкомы разыскивают более полумиллиона уклонистов
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13:50Песков: Армении невозможно быть членом одновременно ЕАЭС и ЕС
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