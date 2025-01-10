https://ukraina.ru/20250110/1060170776.html

"Но мы не остановились": Казаков рассказал, как ВС РФ продолжают наступление наперекор военной науке

"Но мы не остановились": Казаков рассказал, как ВС РФ продолжают наступление наперекор военной науке - 10.01.2025 Украина.ру

"Но мы не остановились": Казаков рассказал, как ВС РФ продолжают наступление наперекор военной науке

По законам военной науки, ВС РФ должны были остановиться где-то в июле-августе 2024 года. На это рассчитывал и противник. Но войска не остановились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков

2025-01-10T03:15

2025-01-10T03:15

2025-01-10T03:15

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После освобождения Авдеевки наступательная операция ВС России не останавливается ни на один день. Когда российское руководство говорит, что инициатива на нашей стороне, это означает, что мы управляем всей линией фронта, указал политолог.В военной теории сказано, что любая наступательная операция развивается волнообразно. Идет наступательный порыв и войска занимают территорию противника, напомнил эксперт.Потом войска стабилизируют линию фронта, чтобы подтянуть тылы (расстояние от Донецка до Покровска – ничего себе, более 50 километров по прямой, а снабжение должно идти 24/7), отметил он."По всем законам военной науки, мы должны были остановиться где-то в июле-августе 2024 года. На это же рассчитывал противник: "Осенью русские остановятся в силу естественных законов войны, а Украина нанесет контрудар". Но мы не остановились", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.О том, станет ли Залужный главной фигурой на Украине в предвыборный период — в материале "Михаил Павлив: Если экс-главком ВСУ Залужный пойдет на выборы, Зеленский разыграет казахстанский вариант" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060165842.html

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