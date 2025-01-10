"Но мы не остановились": Казаков рассказал, как ВС РФ продолжают наступление наперекор военной науке - 10.01.2025 Украина.ру
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"Но мы не остановились": Казаков рассказал, как ВС РФ продолжают наступление наперекор военной науке
"Но мы не остановились": Казаков рассказал, как ВС РФ продолжают наступление наперекор военной науке - 10.01.2025 Украина.ру
"Но мы не остановились": Казаков рассказал, как ВС РФ продолжают наступление наперекор военной науке
По законам военной науки, ВС РФ должны были остановиться где-то в июле-августе 2024 года. На это рассчитывал и противник. Но войска не остановились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков
2025-01-10T03:15
2025-01-10T03:15
новости
россия
украина
александр казаков
донецкая народная республика
вс рф
всу
продвижение
авдеевка
наступление
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После освобождения Авдеевки наступательная операция ВС России не останавливается ни на один день. Когда российское руководство говорит, что инициатива на нашей стороне, это означает, что мы управляем всей линией фронта, указал политолог.В военной теории сказано, что любая наступательная операция развивается волнообразно. Идет наступательный порыв и войска занимают территорию противника, напомнил эксперт.Потом войска стабилизируют линию фронта, чтобы подтянуть тылы (расстояние от Донецка до Покровска – ничего себе, более 50 километров по прямой, а снабжение должно идти 24/7), отметил он."По всем законам военной науки, мы должны были остановиться где-то в июле-августе 2024 года. На это же рассчитывал противник: "Осенью русские остановятся в силу естественных законов войны, а Украина нанесет контрудар". Но мы не остановились", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.О том, станет ли Залужный главной фигурой на Украине в предвыборный период — в материале "Михаил Павлив: Если экс-главком ВСУ Залужный пойдет на выборы, Зеленский разыграет казахстанский вариант" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250109/1060165842.html
россия
украина
донецкая народная республика
авдеевка
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новости, россия, украина, александр казаков, донецкая народная республика, вс рф, всу, продвижение, авдеевка, наступление, донбасс, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Александр Казаков, Донецкая Народная Республика, ВС РФ, ВСУ, продвижение, Авдеевка, наступление, Донбасс, СВО, детали, Спецоперация

"Но мы не остановились": Казаков рассказал, как ВС РФ продолжают наступление наперекор военной науке

03:15 10.01.2025
 
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По законам военной науки, ВС РФ должны были остановиться где-то в июле-августе 2024 года. На это рассчитывал и противник. Но войска не остановились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков
После освобождения Авдеевки наступательная операция ВС России не останавливается ни на один день. Когда российское руководство говорит, что инициатива на нашей стороне, это означает, что мы управляем всей линией фронта, указал политолог.
"Где надо – мы держим ее в состоянии покоя. Где надо – мы атакуем. Степень интенсивности боя тоже определяем мы. Более того, это опровергает и советские, и западные военные учебники", — подчеркнул Казаков.
В военной теории сказано, что любая наступательная операция развивается волнообразно. Идет наступательный порыв и войска занимают территорию противника, напомнил эксперт.
Потом войска стабилизируют линию фронта, чтобы подтянуть тылы (расстояние от Донецка до Покровска – ничего себе, более 50 километров по прямой, а снабжение должно идти 24/7), отметил он.
"По всем законам военной науки, мы должны были остановиться где-то в июле-августе 2024 года. На это же рассчитывал противник: "Осенью русские остановятся в силу естественных законов войны, а Украина нанесет контрудар". Но мы не остановились", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
О том, станет ли Залужный главной фигурой на Украине в предвыборный период — в материале "Михаил Павлив: Если экс-главком ВСУ Залужный пойдет на выборы, Зеленский разыграет казахстанский вариант" на сайте Украина.ру.
Сергей Полетаев (СВО) - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Вчера, 17:45
Военный эксперт Сергей Полетаев: Россия после Курахово продолжит истощать ВСУ тактическим оппортунизмом Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

 
НовостиРоссияУкраинаАлександр КазаковДонецкая Народная РеспубликаВС РФВСУпродвижениеАвдеевканаступлениеДонбассСВОдеталиСпецоперация
 
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