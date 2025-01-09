https://ukraina.ru/20250109/1060150401.html

Нецензурный Зеленский, успехи ВС РФ, потери Европы в конфликте. Главное на Украине на утро 9 января

Нецензурный Зеленский, успехи ВС РФ, потери Европы в конфликте. Главное на Украине на утро 9 января - 09.01.2025 Украина.ру

Нецензурный Зеленский, успехи ВС РФ, потери Европы в конфликте. Главное на Украине на утро 9 января

В Раде высмеяли Зеленского за последствия его интервью с применением нецензурной лексики. Российские военные уничтожают ВСУ и технику. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины заверил, что Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине и проигрывает Путину

2025-01-09T09:00

2025-01-09T09:00

2025-01-09T09:26

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Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале высмеял Владимира Зеленского за последствия его интервью американскому журналисту Лексу Фридману, в котором он применял нецензурную лексику.Во время трехчасового интервью Зеленский несколько раз выругался матом.Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации.В такой же манере он пожаловался на то, что подписантам Будапештского меморандума, по его мнению, было все равно на Украину.Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина.Накануне журнал Newsweek анонсировал, что Байден объявит о выделении Украине пакета военной помощи в 500 миллионов долларов. Ожидается, что официально это произойдет в четверг во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Германию. Там глава Пентагона встретится с представителями почти 50 стран-партнеров Украины.Это последний пакет помощи, который будет передан Киеву действующей американской администрацией. В дальнейшем судьбу поддержки Украины будет решать новый президент США Дональд Трамп.Ранее сообщалось, что пакет помощи Байдена не охватит все оставшиеся из одобренных конгрессом средств (четыре миллиарда долларов). Таким образом, Трампу останется "более нескольких миллиардов долларов" для возможного предоставления Киеву в случае, если она посчитает это необходимым.Что касается нецензурных выражений Зеленского, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук на этот счет ранее отмечал, что переход Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака на публичные оскорбления свидетельствует о том, что "Путин обыграл их вчистую".Успехи ВС РФНакануне вечером и в четверг утром украинские СМИ писали о взрывах в стране, в том числе в Киевской и Черкасской областях. Отдельно сообщалось о взрывах в Черкассах. Кроме того, они гремели в районе Кременчуга Полтавской области.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска начали зачистку от разрозненных групп ВСУ села Славянка на западе Донецкой Народной Республики (ДНР)."Начата зачистка Славянки от разрозненных групп противника. Враг продолжает откатываться к западным границам ДНР", - сказал Рогов.Он уточнил, что Славянка находится севернее недавно освобожденного от ВСУ города Курахово.Подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко информировал, что российские войска продвинулись и расширили плацдарм в населенном пункте Двуречная на Купянском участке фронта."В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить свои позиции непосредственно в населенном пункте Двуречная. Южнее данного населенного пункта расширен плацдарм на участке шириной до пяти километров. На некоторых участках ВС РФ вклинились в оборону противника на глубину до полутора километров", - рассказал он.Марочко уточнил, что российские силы заняли несколько украинских опорных пунктов в направлении населенного пункта Западное и взяли под огневой контроль украинский блокпост восточнее Западного.Кроме прочего, артиллеристы морской пехоты Северного флота с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" нанесли огневое поражение опорным пунктам украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области."Выполнив задачу, боевая машина быстро покинула позицию и ушла в тыловой район для перезаряжания", - рассказали в Минобороны РФ.В Запорожской области россияне при помощи беспилотника ликвидировали наемника из Великобритании, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает Telegraph.По данным газеты, 34-летний британец Джейк Уоддингтон более года служил в интернациональном легионе, а до того, как отправиться наёмником на Украину, он служил в британской армии в составе второго батальона королевского английского полка. Отмечается, что Уоддингтон говорил по-русски и понимал украинский.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Несмотря на провалы, украинские войска не оставляют попыток атаковать. Так, они 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики."Двадцать четыре вооруженные атаки - на Горловском направлении... Одна вооруженная атака - на Харцызском направлении", - перечислили введомстве.Всего было выпущено 75 боеприпасов.Кроме прочего, ВСУ пытались атаковать РФ при помощи дронов. Однако российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны России.Пять БПЛА было уничтожено над территорией Белгородской области, один – над территорией Брянской области и девять – над территорией Краснодарского края.Потери Европы в конфликтеЕвропа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине, проигрывая в нем России во главе с ее лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью Радио и телевидению Республики Сербской."А что Европа? Какая Европа? Она потеряла многие миллиарды на войне на Украине и проигрывает в ней. А кто побеждает? Путин. Потому что с самого начала он был прав. Потому что еще в 2007 году (на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года – ред.) он сказал: "Не делайте так, вы ничего не получите", - отметил ДодикЛидер боснийских сербов напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, как вооружали Киев в условиях Минских соглашений, что признала и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.В свою очередь будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News прокомментировал возможность будущих переговоров избранного президента Дональда Трампа с Путиным и Владимиром Зеленским."Я думаю, что они придут к разрешимому решению уже в ближайшем будущем", - отметил он.Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказаться от взаимодействия с главой российского государства по урегулированию конфликта на Украине.Подробнее об успехах российского лидера - в материале Какой удушающий захват сделал Путин и что на Украине решится уже к концу этой зимы – Мурзина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241229/1060062482.html

https://ukraina.ru/20241229/1060059405.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, рада, верховная рада