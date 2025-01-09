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Песков: отказ от транзита российского газа в ЕС наносит ущерб странам Европы к выгоде США

Песков: отказ от транзита российского газа в ЕС наносит ущерб странам Европы к выгоде США - 09.01.2025 Украина.ру

Песков: отказ от транзита российского газа в ЕС наносит ущерб странам Европы к выгоде США

Благодаря Киеву компании США нарастили поставки своего сжиженного природного газа (LNG) по более высоким ценам в ЕС. На это 9 января обратил внимание журналистов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2025-01-09T14:12

2025-01-09T14:12

2025-01-09T14:16

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сжиженный природный газ

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Оценивая последствия отказа Киева от транзита российского природного газа в Евросоюз, Песков обратил внимание на государство, чьи фирмы извлекли из этого выгоду.Песков при этом констатировал, что не все европейские страны заинтересованы переплачивать за более дорогой СПГ из США.Он также обратил внимание на кризисную ситуацию в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), которая из-за прекращения газоснабжения переживает кризис."Вы видите, что на протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье. Сейчас из-за решений Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности. Ситуация действительно кризисная", - констатировал Песков.Автор издания Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации Первые жертвы энергетического кризиса в Приднестровье. Как власти Украины и Молдавии провоцируют Россию

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