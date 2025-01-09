Песков: отказ от транзита российского газа в ЕС наносит ущерб странам Европы к выгоде США - 09.01.2025 Украина.ру
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Песков: отказ от транзита российского газа в ЕС наносит ущерб странам Европы к выгоде США
Песков: отказ от транзита российского газа в ЕС наносит ущерб странам Европы к выгоде США - 09.01.2025 Украина.ру
Песков: отказ от транзита российского газа в ЕС наносит ущерб странам Европы к выгоде США
Благодаря Киеву компании США нарастили поставки своего сжиженного природного газа (LNG) по более высоким ценам в ЕС. На это 9 января обратил внимание журналистов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2025-01-09T14:12
2025-01-09T14:16
новости
сша
приднестровье
европа
дмитрий песков
ес
украина
российский газ
газ
сжиженный природный газ
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Оценивая последствия отказа Киева от транзита российского природного газа в Евросоюз, Песков обратил внимание на государство, чьи фирмы извлекли из этого выгоду.Песков при этом констатировал, что не все европейские страны заинтересованы переплачивать за более дорогой СПГ из США.Он также обратил внимание на кризисную ситуацию в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), которая из-за прекращения газоснабжения переживает кризис."Вы видите, что на протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье. Сейчас из-за решений Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности. Ситуация действительно кризисная", - констатировал Песков.Автор издания Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации Первые жертвы энергетического кризиса в Приднестровье. Как власти Украины и Молдавии провоцируют Россию
сша
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новости, сша, приднестровье, европа, дмитрий песков, ес, украина, российский газ, газ, сжиженный природный газ, сланцевый газ, спг, антироссийские санкции, энергетика, энергетический кризис, энергоносители, транзит, приднестровская молдавская республика, пмр
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Песков: отказ от транзита российского газа в ЕС наносит ущерб странам Европы к выгоде США

14:12 09.01.2025 (обновлено: 14:16 09.01.2025)
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Иван Руднев
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Благодаря Киеву компании США нарастили поставки своего сжиженного природного газа (LNG) по более высоким ценам в ЕС. На это 9 января обратил внимание журналистов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Оценивая последствия отказа Киева от транзита российского природного газа в Евросоюз, Песков обратил внимание на государство, чьи фирмы извлекли из этого выгоду.
"Конечно, бенефициаром этой ситуации являются Соединенные Штаты Америки, которые существенно повысили поставки своего сжиженного природного газа по более высоким ценам, - сказал Песков. - Причём мы знаем, что спотовые цены на LNG подвержены гораздо более высокой волатильности - это снижает конкурентоспособность европейской экономике и добавляет проблем гражданам европейских государств".
Песков при этом констатировал, что не все европейские страны заинтересованы переплачивать за более дорогой СПГ из США.
"В Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении более конкурентноспособного российского природного газа, и эти страны хотят его покупать. И поставки такого газа могут делать народное хозяйство и экономику этих стран более конкурентноспособными", - заметил пресс-секретарь российского лидера.
Он также обратил внимание на кризисную ситуацию в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), которая из-за прекращения газоснабжения переживает кризис.
"Вы видите, что на протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье. Сейчас из-за решений Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности. Ситуация действительно кризисная", - констатировал Песков.
Автор издания Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации Первые жертвы энергетического кризиса в Приднестровье. Как власти Украины и Молдавии провоцируют Россию
 
НовостиСШАПриднестровьеЕвропаДмитрий ПесковЕСУкраинароссийский газгазсжиженный природный газсланцевый газСПГантироссийские санкцииэнергетикаэнергетический кризисэнергоносителитранзитПриднестровская Молдавская РеспубликаПМР
 
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