После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск? - 09.01.2025 Украина.ру
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После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?
После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск? - 09.01.2025 Украина.ру
После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?
После того, как 6 января российское командование объявило о полном освобождении Курахово, города к западу от Донецка, из района которого в течение почти трех лет обстреливались западные окраины столицы ДНР, встал вопрос о том, в каком направлении дальше будет развиваться российское наступление.
2025-01-09T16:30
2025-01-09T16:37
эксклюзив
курахово
краматорск
славянск
александр "варяг" матюшин
александр чаленко
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Понятно, что после Курахово прежде всего будет освобожден Покровск/Красноармейск. Бои за его освобождение уже и так давно идут: российская армия, применяя новую тактику, в лоб город не штурмует, обходя украинские позиции по флангам и отрезая подвоз боеприпасов и резервов.Вариантов развития наступления всего два. Первый – дальше на запад, на Днепропетровскую и север Запорожской областей. Второй – на север, к Краматорско-Славянской городской агломерации, и в качестве сопутствующего направления – из ЛНР на Красный Лиман, чтобы начать отрезать вышеуказанную агломерацию с севера, а также из-под Соледара.Так какой же вариант выберет российское командование?Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин в интервью изданию Украина.ру высказал мнение о том. что сначала ВС РФ попробуют наступать и на запад, и на север. Потом после того, как станет понятно, где у ВСУ оборона слабее, на том направлении и сосредоточатся."Оба этих направления имеют свои очевидные плюсы. У западного их два: сильнейший пропагандистский эффект. Раньше в военных сводках о Днепропетровской области было то, что мы шандарахнули ракетой по "Южмашу", а теперь ежедневно на Украине будут появляться новости о том, как мы взяли тот или иной населенный пункт. А это уже две большие разницы. Получая такую информацию, радикальный украинский патриот, хочет он того или нет, впадёт в депрессию, а в его голове начнет вертеться одна мысль: всё пропало! Вопрос: будут ли такие сообщения способствовать укреплению боевого духа и желанию сражаться в обороне? Конечно, нет", - уверен Матюшин.По его мнению, второй плюс – это передвижение по территории с открытыми пространствами и небольшими сёлами, а единственным крупным городом на левом берегу Днепра будет Павлоград. Каких-то серьезных укрепрайонов вплоть до Днепропетровска у ВСУ нет.К тому же, быстрое продвижение к Курахово показало: в селах долго оборону держать нельзя. Села – это не города Донбасса с их многоэтажками, промышленными зонами, ТЭС и большими площадями. В лесополосах тяжелее укрыться от артиллерийских, ракетных и танковых обстрелов.У северного направления тоже есть свои плюсы. Главный из них - это полное освобождение ДНР, битва за которую идет одиннадцатый год.Понять, какое все-таки направление выберет российское командование, можно будет, по мнению нашего собеседника, в ближайшие полтора-два месяца.Также читайте интервью Александра Чаленко Денис Пушилин: Донбасс возрождался после Гражданской и Великой Отечественной. Возродим и в третий раз
https://ukraina.ru/20250106/1060128653.html
https://ukraina.ru/20250101/1059863234.html
курахово
краматорск
славянск
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, курахово, краматорск, славянск, александр "варяг" матюшин, александр чаленко
Эксклюзив, Курахово, Краматорск, Славянск, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко

После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?

16:30 09.01.2025 (обновлено: 16:37 09.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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После того, как 6 января российское командование объявило о полном освобождении Курахово, города к западу от Донецка, из района которого в течение почти трех лет обстреливались западные окраины столицы ДНР, встал вопрос о том, в каком направлении дальше будет развиваться российское наступление.
Понятно, что после Курахово прежде всего будет освобожден Покровск/Красноармейск. Бои за его освобождение уже и так давно идут: российская армия, применяя новую тактику, в лоб город не штурмует, обходя украинские позиции по флангам и отрезая подвоз боеприпасов и резервов.
Вариантов развития наступления всего два. Первый – дальше на запад, на Днепропетровскую и север Запорожской областей. Второй – на север, к Краматорско-Славянской городской агломерации, и в качестве сопутствующего направления – из ЛНР на Красный Лиман, чтобы начать отрезать вышеуказанную агломерацию с севера, а также из-под Соледара.
Так какой же вариант выберет российское командование?
6 января, 12:38
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Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин в интервью изданию Украина.ру высказал мнение о том. что сначала ВС РФ попробуют наступать и на запад, и на север. Потом после того, как станет понятно, где у ВСУ оборона слабее, на том направлении и сосредоточатся.
"Оба этих направления имеют свои очевидные плюсы. У западного их два: сильнейший пропагандистский эффект. Раньше в военных сводках о Днепропетровской области было то, что мы шандарахнули ракетой по "Южмашу", а теперь ежедневно на Украине будут появляться новости о том, как мы взяли тот или иной населенный пункт. А это уже две большие разницы. Получая такую информацию, радикальный украинский патриот, хочет он того или нет, впадёт в депрессию, а в его голове начнет вертеться одна мысль: всё пропало! Вопрос: будут ли такие сообщения способствовать укреплению боевого духа и желанию сражаться в обороне? Конечно, нет", - уверен Матюшин.
По его мнению, второй плюс – это передвижение по территории с открытыми пространствами и небольшими сёлами, а единственным крупным городом на левом берегу Днепра будет Павлоград. Каких-то серьезных укрепрайонов вплоть до Днепропетровска у ВСУ нет.
К тому же, быстрое продвижение к Курахово показало: в селах долго оборону держать нельзя. Села – это не города Донбасса с их многоэтажками, промышленными зонами, ТЭС и большими площадями. В лесополосах тяжелее укрыться от артиллерийских, ракетных и танковых обстрелов.
Денис Пушилин интервью
1 января, 03:39
Денис Пушилин: Донбасс возрождался после Гражданской и Великой Отечественной. Возродим и в третий разГлава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру подвел итоги работ по восстановлению Республики в 2024 году и поделился планами ее дальнейшего возрождения в 2025 году
У северного направления тоже есть свои плюсы. Главный из них - это полное освобождение ДНР, битва за которую идет одиннадцатый год.
"Торецк/Дзержинск и Часов Яр практически пали. Дальше мы возьмем Константиновку, перерезав трассу на Дружковку-Краматорск, по которой теперь идет снабжение константиновского гарнизона. После освобождения Покровска дорога Покровск-Константиновка как логистический путь окончательно теряет свое значение. Видимо, будем двигаться от Покровска на Доброполье, куда сейчас переехала покровская администрация. Таким образом, мы с юга обложим Краматорско-Славянскую администрацию. С севера закроем ее, зайдя с Красного Лимана и перекрыв трассу на Изюм, по которой идет снабжение украинского гарнизона. Ну и в итоге наши будут по флангам с севера и юга брать агломерацию в клещи. Падение Славянска и Краматорска будет означать фактическое освобождение ДНР", - отметил Матюшин.
Понять, какое все-таки направление выберет российское командование, можно будет, по мнению нашего собеседника, в ближайшие полтора-два месяца.
Также читайте интервью Александра Чаленко Денис Пушилин: Донбасс возрождался после Гражданской и Великой Отечественной. Возродим и в третий раз
 
ЭксклюзивКураховоКраматорскСлавянскАлександр "Варяг" МатюшинАлександр Чаленко
 
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