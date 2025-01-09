После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?
16:30 09.01.2025 (обновлено: 16:37 09.01.2025)
После того, как 6 января российское командование объявило о полном освобождении Курахово, города к западу от Донецка, из района которого в течение почти трех лет обстреливались западные окраины столицы ДНР, встал вопрос о том, в каком направлении дальше будет развиваться российское наступление.
Понятно, что после Курахово прежде всего будет освобожден Покровск/Красноармейск. Бои за его освобождение уже и так давно идут: российская армия, применяя новую тактику, в лоб город не штурмует, обходя украинские позиции по флангам и отрезая подвоз боеприпасов и резервов.
Вариантов развития наступления всего два. Первый – дальше на запад, на Днепропетровскую и север Запорожской областей. Второй – на север, к Краматорско-Славянской городской агломерации, и в качестве сопутствующего направления – из ЛНР на Красный Лиман, чтобы начать отрезать вышеуказанную агломерацию с севера, а также из-под Соледара.
Так какой же вариант выберет российское командование?
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин в интервью изданию Украина.ру высказал мнение о том. что сначала ВС РФ попробуют наступать и на запад, и на север. Потом после того, как станет понятно, где у ВСУ оборона слабее, на том направлении и сосредоточатся.
"Оба этих направления имеют свои очевидные плюсы. У западного их два: сильнейший пропагандистский эффект. Раньше в военных сводках о Днепропетровской области было то, что мы шандарахнули ракетой по "Южмашу", а теперь ежедневно на Украине будут появляться новости о том, как мы взяли тот или иной населенный пункт. А это уже две большие разницы. Получая такую информацию, радикальный украинский патриот, хочет он того или нет, впадёт в депрессию, а в его голове начнет вертеться одна мысль: всё пропало! Вопрос: будут ли такие сообщения способствовать укреплению боевого духа и желанию сражаться в обороне? Конечно, нет", - уверен Матюшин.
По его мнению, второй плюс – это передвижение по территории с открытыми пространствами и небольшими сёлами, а единственным крупным городом на левом берегу Днепра будет Павлоград. Каких-то серьезных укрепрайонов вплоть до Днепропетровска у ВСУ нет.
К тому же, быстрое продвижение к Курахово показало: в селах долго оборону держать нельзя. Села – это не города Донбасса с их многоэтажками, промышленными зонами, ТЭС и большими площадями. В лесополосах тяжелее укрыться от артиллерийских, ракетных и танковых обстрелов.
У северного направления тоже есть свои плюсы. Главный из них - это полное освобождение ДНР, битва за которую идет одиннадцатый год.
"Торецк/Дзержинск и Часов Яр практически пали. Дальше мы возьмем Константиновку, перерезав трассу на Дружковку-Краматорск, по которой теперь идет снабжение константиновского гарнизона. После освобождения Покровска дорога Покровск-Константиновка как логистический путь окончательно теряет свое значение. Видимо, будем двигаться от Покровска на Доброполье, куда сейчас переехала покровская администрация. Таким образом, мы с юга обложим Краматорско-Славянскую администрацию. С севера закроем ее, зайдя с Красного Лимана и перекрыв трассу на Изюм, по которой идет снабжение украинского гарнизона. Ну и в итоге наши будут по флангам с севера и юга брать агломерацию в клещи. Падение Славянска и Краматорска будет означать фактическое освобождение ДНР", - отметил Матюшин.
Понять, какое все-таки направление выберет российское командование, можно будет, по мнению нашего собеседника, в ближайшие полтора-два месяца.