https://ukraina.ru/20250109/1060163417.html

После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?

После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск? - 09.01.2025 Украина.ру

После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?

После того, как 6 января российское командование объявило о полном освобождении Курахово, города к западу от Донецка, из района которого в течение почти трех лет обстреливались западные окраины столицы ДНР, встал вопрос о том, в каком направлении дальше будет развиваться российское наступление.

2025-01-09T16:30

2025-01-09T16:30

2025-01-09T16:37

эксклюзив

курахово

краматорск

славянск

александр "варяг" матюшин

александр чаленко

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Понятно, что после Курахово прежде всего будет освобожден Покровск/Красноармейск. Бои за его освобождение уже и так давно идут: российская армия, применяя новую тактику, в лоб город не штурмует, обходя украинские позиции по флангам и отрезая подвоз боеприпасов и резервов.Вариантов развития наступления всего два. Первый – дальше на запад, на Днепропетровскую и север Запорожской областей. Второй – на север, к Краматорско-Славянской городской агломерации, и в качестве сопутствующего направления – из ЛНР на Красный Лиман, чтобы начать отрезать вышеуказанную агломерацию с севера, а также из-под Соледара.Так какой же вариант выберет российское командование?Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин в интервью изданию Украина.ру высказал мнение о том. что сначала ВС РФ попробуют наступать и на запад, и на север. Потом после того, как станет понятно, где у ВСУ оборона слабее, на том направлении и сосредоточатся."Оба этих направления имеют свои очевидные плюсы. У западного их два: сильнейший пропагандистский эффект. Раньше в военных сводках о Днепропетровской области было то, что мы шандарахнули ракетой по "Южмашу", а теперь ежедневно на Украине будут появляться новости о том, как мы взяли тот или иной населенный пункт. А это уже две большие разницы. Получая такую информацию, радикальный украинский патриот, хочет он того или нет, впадёт в депрессию, а в его голове начнет вертеться одна мысль: всё пропало! Вопрос: будут ли такие сообщения способствовать укреплению боевого духа и желанию сражаться в обороне? Конечно, нет", - уверен Матюшин.По его мнению, второй плюс – это передвижение по территории с открытыми пространствами и небольшими сёлами, а единственным крупным городом на левом берегу Днепра будет Павлоград. Каких-то серьезных укрепрайонов вплоть до Днепропетровска у ВСУ нет.К тому же, быстрое продвижение к Курахово показало: в селах долго оборону держать нельзя. Села – это не города Донбасса с их многоэтажками, промышленными зонами, ТЭС и большими площадями. В лесополосах тяжелее укрыться от артиллерийских, ракетных и танковых обстрелов.У северного направления тоже есть свои плюсы. Главный из них - это полное освобождение ДНР, битва за которую идет одиннадцатый год.Понять, какое все-таки направление выберет российское командование, можно будет, по мнению нашего собеседника, в ближайшие полтора-два месяца.Также читайте интервью Александра Чаленко Денис Пушилин: Донбасс возрождался после Гражданской и Великой Отечественной. Возродим и в третий раз

https://ukraina.ru/20250106/1060128653.html

https://ukraina.ru/20250101/1059863234.html

курахово

краматорск

славянск

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2025

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, курахово, краматорск, славянск, александр "варяг" матюшин, александр чаленко