https://ukraina.ru/20250109/1060165842.html

Военный эксперт Сергей Полетаев: Россия после Курахово продолжит истощать ВСУ тактическим оппортунизмом

Военный эксперт Сергей Полетаев: Россия после Курахово продолжит истощать ВСУ тактическим оппортунизмом - 09.01.2025 Украина.ру

Военный эксперт Сергей Полетаев: Россия после Курахово продолжит истощать ВСУ тактическим оппортунизмом

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-01-09T17:45

2025-01-09T17:45

2025-01-09T17:45

эксклюзив

спецоперация

курахово

россия

авдеевка

вооруженные силы украины

генштаб

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Кураховская операция началась в октябре после освобождения Угледара. Курахово мы взяли. Пока мы брали жилую застройку и промышленную зону, наши клещи с севера и с юга продвинулись еще дальше. И когда ВСУ отошли из Курахово в район Дачного, Константинополя и Улаклы, противник вновь оказался в этих клещах.То есть для киевского режима ничего не поменялось за исключением того, что он из города с плотной бетонной многоэтажной застройкой и подземными коммуникациями в прямом смысле угодил в дачи.Я буду считать Кураховскую операцию завершенной после выхода наших войск на линию "Новоелизаветовка — Андреевка — Разлив". Это видно по карте. Как только мы закроем этот выступ, мы выйдем на некий отсечной рубеж. Хотя не исключено, что наши клещи продвинутся и дальше. Учитывая. что по флангам сейчас разворачиваются менее крупные, но практически смежные операции по охватам Покровска и Великой Новоселки.Пока ближайший к нам крупный укрепрайон ВСУ – Андреевка и Константинополь. Между населенными пунктами до сих пор сохраняется коммуникация по мосту. Его взятие будет нашей следующей задачей. Когда это произойдет – сказать не берусь. После взятия Курахово нам потребуется определенная перегруппировка.Нам с вами Генштаб о своих планах не докладывает. И планы командования могут измениться. Может быть, наши усилия сейчас переместятся к северу от Курахово на Покровск, к которому мы серьезно подошли с юга.Более того, пока вся страна ела новогодние салатики, наши героические бойцы смогли серьезно продвинутся к трассе "Покровск-Константиновка" - рокаде, которая позволяла ВСУ маневрировать вдоль фронта. ВС РФ еще летом пытались взять Воздвиженку и пойти дальше к этой трассе, но когда это не получилось, продвижение началось вдоль железной дороги и стала формироваться наша южная клешня. Так что возможно, что мы выберем именно это направление основным.Я же говорил, что армия России действует по принципу "тактического оппортунизма". Мы наступаем там, где наступается. У нас нет задачи занять определенные деревни и города. Наша задача – истощить ВСУ постоянными штурмовыми действиями, артиллерией и авиацией.Повторюсь, взятие Курахово – это символический этап Кураховской операции, но не главный. Это не Авдеевка, где вся операция проходила в самой Авдеевке и ее окрестностях. Площадь проведения Кураховской операции в десять раз больше. Убедитесь сами, как за последний год вырос масштаб наших боевых действий.

https://ukraina.ru/20231102/1050684830.html

https://ukraina.ru/20250109/1060158868.html

курахово

россия

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эксклюзив, спецоперация, курахово, россия, авдеевка, вооруженные силы украины, генштаб