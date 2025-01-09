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Украинские военкомы разыскивают более полумиллиона уклонистов

Украинские военкомы разыскивают более полумиллиона уклонистов - 09.01.2025 Украина.ру

Украинские военкомы разыскивают более полумиллиона уклонистов

Украинские территориальные центры комплектования (переименованные военкоматы) с начала СВО объявили в розыск более полумиллиона уклонистов. Об этом заявила представитель Сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратив.

2025-01-09T14:45

2025-01-09T14:45

2025-01-09T14:45

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Масштабы уклонения от мобилизации в украинскую армию с перспективой отправки в зону боевых действий представитель Сухопутных войск ВСУ оценила в интервью украинской радиостанции "Киев FM".Киндратив отметила, что очень сложно разыскать такое количество уклонистов при ограниченности возможностей украинских полицейских.С начала СВО на Украине введён запрет на выезд мужчин мобилизационного возраста (18-65 лет). Им предписано зарегистрироваться в ТЦК и носить при себе документы.Украинские госструктуры периодически сообщают о выявлении новых схем бегства украинцев за границу. Не желающие защищать режим Владимира Зеленского платят тысячи долларов США за оформление фальшивых документов об инвалидности, за указание троп нелегального пересечения границы, возможность сбежать с Украины вплавь, в багажнике автомобиля, в грузовых отсеках разных транспортных средств.Соцсети изобилуют видеозаписями насильственной мобилизации украинцев во время масштабных облав, отлова на улицах из засад. Как правило, прозванные "людоловами" сотрудники ТЦК прячутся в микроавтобусах без опознавательных знаков. В связи с этим появился и широко используется неологизм "бусификация".Подробнее об этом в публикации Повалили на пол и душили: в сети появилась видеозапись силовой мобилизации в харьковском автобусе Тем временем Рада приняла закон о постановке женщин на воинский учет

https://ukraina.ru/20250102/1060095522.html

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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, уклонисты, мобилизация, нацполиция