https://ukraina.ru/20250109/1060159945.html

Карта Трампа. Почему с Канадой не получится как с Гренландией и к чему приведет захват Панамы

Карта Трампа. Почему с Канадой не получится как с Гренландией и к чему приведет захват Панамы - 09.01.2025 Украина.ру

Карта Трампа. Почему с Канадой не получится как с Гренландией и к чему приведет захват Панамы

Планы команды Дональда Трампа, которая заявляет, что намерена добиться американского контроля над Гренландией, Канадой и зоной Панамского канала, вызвали в мировой политике настоящее политическое бурление.

2025-01-09T15:45

2025-01-09T15:45

2025-01-09T15:45

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дмитрий дробницкий

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Накануне Нового года, рассказывая о том, каким образом США, скорее всего, попробуют отобрать у Дании самый большой остров мира – Гренландию – мы предположили, что это будет сделано под предлогом самоопределения иннуитов-эскимосов – коренного населения суровой земли на севере.Ждать пришлось очень недолго. Выступая с новогодней речью перед соотечественниками, гренландский премьер-министр, социал-демократ Муте Боуруп Эгеде, возглавляющий местные органы самоуправления, сделал заявление, которое можно считать прологом к будущей попытке провозгласить независимость."Настало время нам самим сделать шаг вперед и определить наше будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать", – сказал политик. Он, кстати говоря, ни больше ни меньше обвиняет датские власти в геноциде гренландских иннуитов.Вполне вероятно, что такие слова могут предвещать изменение на политической карте Западного полушария. И хотя иннуиты добиваются независимости не первый, и даже не второй день, никто не сомневается, что премьеру Эгеде добавили решительности именно резонансные высказывания Трампа."Уже достаточно давно весь политический истеблишмент самоуправляемой территории Дании в Арктике связан с Движением за независимость Гренландии. Более того, большинство примерно 57-тысячного населения острова поддерживают идею независимости. И у местных властей есть право назначить референдум о независимости. Но подобное заявление из уст премьер-министра Гренландии – это и правда сенсация", – отмечает американист Дмитрий Дробницкий, который спрогнозировал проведение такого референдума уже в течение текущего года.Конечно, сейчас Эгеде говорит о том, что под Америку Гренландия тоже не пойдет. Среди иннуитского населения острова хватает людей, справедливо полагающих, что от американцев – как и от датчан – не следует ожидать ничего особо хорошего. В том числе и потому, что эскимосы Аляски зачастую живут в условиях, напоминающих индейские резервации, о чем снято немало познавательных фильмов.Но существование полярного острова, живущего за счет привозных товаров, объективно завязано на торгово-экономические отношения с близлежащим материком – то есть на Северную Америку. А многие гренландцы наверняка подсчитывают сейчас, какие преимущества и выгоды они могу приобрести от сотрудничества с США.В унисон сценарию самоопределения Гренландии высказываются сейчас даже власти самой Дании. Глава правительства страны Метте Фредериксен сказала об этом так:"Позиция датского правительства абсолютно ясна. Будущее Гренландии определяется в Гренландии. Гренландия принадлежит гренландцам".По факту, Копенгаген сдал остров Вашингтону еще после Второй мировой войны, разрешив американцам разместить там войска, включая нацеленное против Советского Союза ядерное оружие. Так что, сегодня датчане вряд ли сумеют и вряд ли станут противостоять серьезным попыткам сецессии острова, доставшегося им когда-то в результате исторической случайности.При этом, вопреки стереотипному мнению, для оформления контроля над Гренландией США совершенно необязательно провозглашать ее очередным штатом.Примером может служить так называемое "Свободно ассоциируемое государство Пуэрто-Рико". Как известно, этот карибский остров находится под фактическим американским управлением. Однако, несмотря на это, он формально считается независимой территорией с системой самоуправления и даже располагает своей собственной Конституцией.Канада тоже едва ли станет новым американским штатом. Причем в первую очередь потому, что в этом не заинтересованы сами республиканцы.Дело в том, что процент либеральных избирателей в Канаде довольно высок, так что это не выгодно им в чисто электоральном смысле.Рассуждая о "губернаторе Канады", команда Трампа весьма эффективно помогала топить потерявшего популярность премьер-министра Джастина Трюдо – в расчете на то, что к власти в Канаде придут более близкие и лояльные Трампу силы в лице Пьера Пуальевра, известного своей приверженностью биткоину и блокчейн-технологиям.Но присоединить Канаду к США мешают и другие важные обстоятельства, несмотря на то, что жители канадского Галифакса говорят практически с тем же акцентом, что и жители американского Бостона.Для начала, в Канаде уже имеется губернатор, представляющий ее главу – английского короля Карла III.Североамериканская страна, которая старательно изображает из себя оплот прогрессизма и демократии, на самом деле является конституционной монархией и членом Содружества наций – обновленной версии бывшей Британской империи.Даже сейчас канадский флот и военно-воздушные силы официально называются королевскими. А более-менее реальную самостоятельность страна кленового листа обрела всего лишь в 1982 году, когда парламент Великобритании принял так называемый Акт о Канаде.Таким образом, попытка перетянуть Канаду означала бы для Вашингтона серьезнейший политический конфликт с Лондоном, чреватый окончательным разрушением всей архитектуры западного мира. И у Трампа наверняка это понимают.Наконец, в прежние времена Канада выгодно отличалась от США наличием социальной политики, которая почти полностью отсутствует в Америке – хотя об этом факте не любят говорить российские либералы."При всей иронии, которая доминирует у американских консерваторов по поводу Канады, у этой страны есть неоспоримые преимущества перед США в социальных стандартах. Например, нормальная система здравоохранения.Там вам не придет счет $1700 за обычное УЗИ, а сутки в больничной палате не обойдутся в $5000. В Америке такое сплошь и рядом. Именно поэтому все, у кого есть канадское гражданство, из Штатов ездят лечиться только к себе. А значит, и на правах 51-го штата канадцы от всего это не откажутся" – пишет об этом российский американист Валентин Богданов.Впрочем, канадские социальные стандарты были во многом обнулены во время неолиберального правления Джастина Трюдо, что регулярно приводило к протестным акциям.Например, ухудшение стандартов бесплатной медицины привело к продвижению эвтаназии, которую легализовал канадский парламент – что, в общем-то, говорит само за себя.Скорее всего, будущий президент Трамп не будет пороть горячку в отношении северного соседа, стараясь акцентировать внимание на укрепление связей с будущим канадским правительством и предлагая новые совместные проекты – в первую очередь, в области энергетики.А что будет дальше – покажет время.Но самым большими проблемами для избранного президента США может обернуться южное направление.Намерение поставить под свой контроль Панамский канал, несмотря на активные протесты панамцев, которые десятилетиями боролись за то, чтобы сделать канал своим, вполне осуществимо.Панама – маленькая страна, созданная американцами и европейцами за счет отрезанной территории Колумбии с целью строительства упомянутого канала. И хотя местная молодежь сжигает сейчас североамериканские флаги, панамские политики, скорее всего, будут искать с Вашингтоном какие-то компромиссы.А вот очередное заявление Трампа, предложившего переименовать Мексиканский залив в Американский, однозначно будет расценено множеством мексиканцев как национальное оскорбление.Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум уже предложила переименовать США в Мексиканскую Америку и показала старые карты, напомнив о том, что американские завоеватели захватили силой и подкупом более половины изначальной территории Мексики.Все вместе взятое это совершенно однозначно приведет к росту антиамериканских настроений в странах Южной Америки, потому что там слишком хорошо знают, что несет за собой экспансионистская политика США.Так называемые Банановые войны, проводившиеся Вашингтоном в Карибском бассейне с 1898 по 1934 год, катком прошлись по этому региону.Помимо постоянных вторжений на мексиканскую территорию, американские войска дважды оккупировали Кубу, назначая туда своих губернаторов, оккупировали Никарагуа, Доминиканскую республику и Гаити. Причем захват Кубы осуществили под предлогом ее освобождения от гнета Испании – что является наглядным предупреждением для гренландцев. Небольшой и бедный Гондурас официально пережил за это время целых семь американских интервенций. Как правило, их организовывали крупные производители бананов, табака и сахарного тростника. Американский писатель О.Генри очень живо рассказал об этом в сатирической повести "Короли и капуста".Габриэль Гарсиа Маркес описал в романе "Сто лет одиночества" массовое убийство бастующих рабочих американской корпорации United Fruit Company в колумбийском городе Сьенага, осуществленное под давлением госсекретаря Френка Келлога. Президент Теодор Рузвельт бесхитростно назвал подобную стратегию "Политикой большой дубинки", подразумевая, что сильному позволено делать все.После Второй мировой войны США избрали в Латинской Америке другую тактику, насадив там кошмарные диктаторские режимы. Но, по сути, американское правление всегда оставалась для региона кошмаром. И страх перед возвращением этого времени до сих пор слишком силен у местного населения, памятующего о словах Порфирио Диаса: "Бедная Мексика! Так далеко от Бога и так близко к США".Продолжая в том же духе, команда Трампа укрепит позиции левых южноамериканских правительств, организовав себе в Западном полушарии целую кучу проблем. А любые военные провокации – например, против Венесуэлы – могут обойтись сейчас США слишком дорого.Заодно отвлекая их внимание от ситуации в Восточной Европе.Также на эту тему – в материале Ивана Лизана Веселье и понты. Почему не стоит всерьёз воспринимать серьезного Трампа на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250105/1048506460.html

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эксклюзив, канада, сша, вашингтон, дональд трамп, джастин трюдо, дмитрий дробницкий