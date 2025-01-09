Парламент Украины снова продлил срок добровольного возвращения дезертиров
© Andriy Andriyenko/APДезертир ВСУ
© Andriy Andriyenko/AP
Верховная рада Украины (парламент) проголосовала за продление до 1 марта 2025 года срока добровольного возвращения на службу военнослужащих, самовольно оставивших подразделения. Об этом 9 января сообщила заместитель главы офиса украинского президента Ирина Верещук.
Дезертиры, которых Верещук в своём телеграм-канале дипломатично назвала самовольно оставившими части прохождения службы, теперь смогут воспользоваться очередной возможностью вернуться в расположения и продолжить службу.
"Верховная Рада поддержала продление срока для добровольного возвращения из СОЧ. До 01 марта 2025 года. Благодарю народных депутатов за конструктивность и оперативность", - написала Верещук.
До этого, в ноябре 2024 года Владимир Зеленский подписал принятый ВРУ закон, смягчающий ответственность за "добровольное оставление части" (СОЧ). вернувшиеся до 1 января 2025 года могли рассчитывать на возобновление получения денежного довольствия и специальных выплат за участие в боевых действиях.
Внесение изменений в закон о воинской обязанности и военной службе, как надеялись в офисе президента Украины, должен был способствовать возвращению дезертиров в ВСУ. На практике, отмечали украинские и западные СМИ, проблема сохранилась.
Периодически в частных блоках украинские дезертиры пишут о том, почему решили сбежать в Западную Европу. В большинстве случае они жалуются на плохое командование, отмечая также нехватку личного состава и вооружений для выполнения поставленных задач.
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