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Парламент Украины снова продлил срок добровольного возвращения дезертиров

Парламент Украины снова продлил срок добровольного возвращения дезертиров - 09.01.2025 Украина.ру

Парламент Украины снова продлил срок добровольного возвращения дезертиров

Верховная рада Украины (парламент) проголосовала за продление до 1 марта 2025 года срока добровольного возвращения на службу военнослужащих, самовольно оставивших подразделения. Об этом 9 января сообщила заместитель главы офиса украинского президента Ирина Верещук.

2025-01-09T15:54

2025-01-09T15:54

2025-01-09T15:54

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Дезертиры, которых Верещук в своём телеграм-канале дипломатично назвала самовольно оставившими части прохождения службы, теперь смогут воспользоваться очередной возможностью вернуться в расположения и продолжить службу.До этого, в ноябре 2024 года Владимир Зеленский подписал принятый ВРУ закон, смягчающий ответственность за "добровольное оставление части" (СОЧ). вернувшиеся до 1 января 2025 года могли рассчитывать на возобновление получения денежного довольствия и специальных выплат за участие в боевых действиях.Внесение изменений в закон о воинской обязанности и военной службе, как надеялись в офисе президента Украины, должен был способствовать возвращению дезертиров в ВСУ. На практике, отмечали украинские и западные СМИ, проблема сохранилась.Периодически в частных блоках украинские дезертиры пишут о том, почему решили сбежать в Западную Европу. В большинстве случае они жалуются на плохое командование, отмечая также нехватку личного состава и вооружений для выполнения поставленных задач.Ряд государств ЕС отказались выдавать Киеву украинских мужчин мобилизационного возраста (18-65 лет). Согласно опросам в ФРГ, большинство из уехавших с Украины после начала СВО не планируют возвращаться обратно. Подробнее об этом в публикации Две трети украинских мигрантов не желают возвращаться из ФРГ на Украину Тем временем Украинские военкомы разыскивают более полумиллиона уклонистов

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