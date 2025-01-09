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Защита Лазаревой* обжаловала ее приговор

Защита Лазаревой* обжаловала ее приговор - 09.01.2025 Украина.ру

Защита Лазаревой* обжаловала ее приговор

Защита обжаловала приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, заочно осужденной на 6,5 лет по делу об оправдании терроризма. Об этом 9 января сообщил агентству РИА Новости адвокат артистки Леонид Соловьев

2025-01-09T17:41

2025-01-09T17:41

2025-01-09T17:41

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В ходе прений сторон прокурор просил для артистки 6,5 лет, адвокат Лазаревой* - ее оправдать. Итог - 6,5 лет + запрет заниматься администрированием интернет-ресурсов сроком на четыре года.В 2010-х годах Лазарева* и ее муж и коллега Михаил Шац* принимали участие в акциях оппозиции. После начала СВО бывшая телеведущая разразилась проклятиями в адрес России и заявила о готовности приближать победу Украины. Также Лазарева* говорила о допустимости осуществления террористических атак в РФ. При этом уже много лет семейная пара проживает в Испании.Телеведущая объявлена в международный розыск, свою вину она не признает.История Лазаревой* - лишь одна из многих в череде подобных. Вот лишь несколько предавших Россию знаменитостей, упоминавшихся в СМИ в последнее время:Суд признал законным заочный приговор актеру Панину* за оправдание терроризмаПравнучке Хрущёва, заявлявшей, что "русские виноваты как нация", указали на двери "Ельцин-центра"Хаматова* закрыла ИП, через которое получила 17 миллионов из бюджета - MashПравнучка Чкалова, призывавшая бомбить Москву, сбежала за границуФНС России помешала Макаревичу* нести в массы "романтику" "бархатных революций"* Иноагент.

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новости, россия, украина, испания, михаил шац, артист, телеведущий, иноагент