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Путин оценил работу по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе

Путин оценил работу по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе - 09.01.2025 Украина.ру

Путин оценил работу по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе

Разлив мазута в Черном море после крушения танкеров в декабре стал самым серьезным экологическим вызовом для России за последние годы. И меры, предпринимаемые в настоящее время для ликвидации его последствий, недостаточные. Такое мнение 9 января высказал президент РФ Владимир Путин

2025-01-09T17:25

2025-01-09T17:25

2025-01-09T17:25

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Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие в общей сложности 9,2 тысяч тонн мазута, потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. Один член экипажа "Волгонефть 212" погиб.Значительная часть нефтепродуктов вылилась в море и достигла побережья Крыма и Краснодарского края. Также пятна мазута находили в Севастополе и на побережье Евпатории.Вскоре после крушения власти Керчи и Кубани ввели режим ЧС на местном уровне, позже его повысили до федерального. В настоящее время зону ЧП мониторят 25 судов Морспасслужбы. По официальным данным, не менее семи тысяч добровольцев ежедневно выходят убирать мазут с пляжей, развозить груз, раздавать еду и мыть птиц.С пляжей уже убрано более 140 тысяч тонн загрязненного песка, погибли по меньшей мере 32 дельфина и около 300 птиц. Еще порядка 400 особей чомги (большой поганки) из мазута выловили волонтеры. Пернатых отмыли и отправили на реабилитацию.Другие темы:

керченский пролив

россия

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новости, керченский пролив, россия, черное море, владимир путин, нефтепродукты, птицы