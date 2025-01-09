Путин оценил работу по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Разлив мазута в Черном море после крушения танкеров в декабре стал самым серьезным экологическим вызовом для России за последние годы. И меры, предпринимаемые в настоящее время для ликвидации его последствий, недостаточные. Такое мнение 9 января высказал президент РФ Владимир Путин
"Из того, что я вижу, и из той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно", - сказал глава государства, поручив создать федеральный штаб по ликвидации ЧП, который должен предпринять все необходимые действия для минимизации последствий разлива нефтепродуктов до начала весенне-летнего сезона.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие в общей сложности 9,2 тысяч тонн мазута, потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. Один член экипажа "Волгонефть 212" погиб.
Значительная часть нефтепродуктов вылилась в море и достигла побережья Крыма и Краснодарского края. Также пятна мазута находили в Севастополе и на побережье Евпатории.
Вскоре после крушения власти Керчи и Кубани ввели режим ЧС на местном уровне, позже его повысили до федерального. В настоящее время зону ЧП мониторят 25 судов Морспасслужбы. По официальным данным, не менее семи тысяч добровольцев ежедневно выходят убирать мазут с пляжей, развозить груз, раздавать еду и мыть птиц.
С пляжей уже убрано более 140 тысяч тонн загрязненного песка, погибли по меньшей мере 32 дельфина и около 300 птиц. Еще порядка 400 особей чомги (большой поганки) из мазута выловили волонтеры. Пернатых отмыли и отправили на реабилитацию.
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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