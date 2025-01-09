Триумф лжи. "Не президент, а быдло какое-то". Почему именно жители Львова одобряют русский мат Зеленского - 09.01.2025 Украина.ру
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Триумф лжи. "Не президент, а быдло какое-то". Почему именно жители Львова одобряют русский мат Зеленского
Триумф лжи. "Не президент, а быдло какое-то". Почему именно жители Львова одобряют русский мат Зеленского - 09.01.2025 Украина.ру
Триумф лжи. "Не президент, а быдло какое-то". Почему именно жители Львова одобряют русский мат Зеленского
О чём говорили, что обсуждали в эти новогодние и рождественские праздники политики, блогеры, журналисты Украины?
2025-01-09T06:30
2025-01-09T06:30
эксклюзив
украина
россия
курская область
владимир зеленский
дональд трамп
михаил фридман
цру
офис президента
ес
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На Украине "сенсацией" стало матерное интервью Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману.Но скорее его можно назвать "антисенсацией", конечно.Зеленский матерился, разговаривал демонстративно на украинском (хотя журналист обратился с просьбой говорить на русском языке), обильно демонстрировал свои эмоции.Изрыгал злобу и оскорбления. И в адрес нашего Главнокомандующего, и в адрес российского народа: "я его презираю".Приглашал Фридмана на Азовское море (полностью сейчас внутреннее российское море). Рассказывал блогеру, что он должен тоже выучить украинский. Оценивал деятельность ЕС и США ("санкции - х**ня"). Просил отдать ему 300 миллиардов России.И нёс другой бред, точнее, "гнал пургу" (в прямом и переносном смысле).Он и гримасничал, и хихикал, и грозно шипел.Или у него настолько разбалансирована психика?Это тоже может быть, но скорее, это было запланированное шоу.Украинским журналистам, конечно, неловко было на это смотреть."Три часа позора" или "Триумф лжи и матюков"Эмоциональную оценку дала этому "интервью" украинская журналистка Диана Панченко:"Три часа позора".Метко назвал интервью Зеленского бывший депутат Рады Игорь Мосийчук:"Триумф унижения, лжи и матюков."Унижения - в отношении Трампа. Ложь и мат - в каких-то огромных масштабах. Как говорится, было, было, но такого не было. Очередное "пробитие дна" Зеленским состоялось.Но и определенный смысл во всём этом, конечно, был.Вот как кратко пересказывает это интервью Мосийчук:"Зеленский говорит:"Дорогой Трамп, если ты не будешь нас гнобить, то мы тебе сдадим спекулянтов оружием: Байдена, Блинкена и других демократов."Депутат Рады Дубинский:"Отмороженные" за ЗеленскогоВозможно, Зеленский "сорвался" и стал нецензурно выражаться из-за близкого проигрыша в войне?Нет, это всё-таки был расчёт.Впереди, видимо, предвыборная кампания. Зеленский, как уже многие политологи на Украине заметили, хочет привлечь на свою сторону "отмороженных"."Отмороженные нацики" - это электорат Порошенко. Их не так много, проживают компактно на западной Украине, немного в центральной. Но горластые, наглые, могут "нагнуть" электорат в других областях.Украина не единая. И никогда такой не была. Во время обоих Майданов западные наци "бандеровцы" добивались такого результата, который был нужен, с помощью криков, истерик, демагогии и лжи. С помощью подавления условного "юго-востока".А теперь и "юго-востока" у Украины почти нет, и с каждым днём - всё меньше и территории, и людей.Если выпустить "наци" на улицы, поддержать полицией и ТЦК. Крутить постоянно только их по телемарафону. Может, что-то у Зеленского и получится.Видимо, Зеленский осознал, что симпатии Юга и Востока для него - давно в прошлом, и взялся за "наци - электорат".И это, кстати, лучше лживых социологических опросов, говорит о том, какова сейчас популярность Зеленского.Восток и Юг (оставшиеся) не проголосуют больше за "Зе". Уехавшие, особенно в Россию - тем более.Поэтому вот так "вдруг сорвался" Зеленский.Его мат - это пропагандистский приём."Народу это нравится!" - сообщили в Офисе президента.Какой-то политтехнолог из офисных заявил, что Зеленский с помощью русского мата "хотел привлечь внимание Трампа" (???)Советник Офиса Сергей Лещенко: "он говорит языком людей, как думают украинцы, так он и говорит".Львовяне - "за матюки"!Неужели то, что "выдаёт" этот третьесортный актёр, нравится украинцам?Комментарии под этим интервью - несколько другие - на смеси украинского и русского, как обычно и говорят на Украине (кроме западной, но там тоже несколько диалектов):"Обдовбаный, чи шо?""Цэ нэ прэзыдент, а якийсь позор""Стендап на три часа""Матюкаеться перед выборами, шоб набраты балив у молодых""Не президент, а быдло какое-то"Но определённой части - да, "заходит". Нравится тем, для кого война - это новый способ заработка. Например, это вся, нажившаяся на войне Западная Украина.Дело не в нецензурщине, а в том, что это интервью, в котором Зеленский говорит: "никаких переговоров, продолжаем". Значит, будет ещё прибыль у львовян.А мальчиков своих они повывозили уже автобусами. Десятки автобусов уезжают в Польшу, Словакию. Там - одни хлопцы 15-18 лет. Скоро ведь мобилизация "от 18"!Пусть это никого не удивляет. Львовяне не только не ропщут, они довольны. Эмиграция - это национальная идея политического украинца. Так что им дали осуществить мечту (эмиграция) и заодно дали "пограбить восток", что очень приятно и питательно для политического наци укра.Симпатии условного "Львова", действительно, завоёваны.Как отмечает политолог Вадим Карасев, "смотрел опросы по Львову - так львовяне одобряют матюки! Но это же русский мат. Какие-то непоследовательные львовяне."Инструкции ЦРУ?Есть во всем происходящем ещё и "рука демократов". Или вообще, только она и есть?Вадим Карасёв отмечает, что "сорвался" Зеленский вскоре после приезда в Киев шефа ЦРУ Бернса:Да, Зеленский получил инструкции, и все, конечно, было согласовано: и интервью Лексу Фридману, и мат, и даже что именно сказать. Что передать Трампу?Такой "привет" от Бёрнса Трампу через Зеленского.Параллельно, кстати, Зеленский отдал приказ о новом "наступлении" в Курской области.Естественно, все решения принимает не Зеленский и приказы отдают не украинские генералы, а условный "штаб НАТО по Украине".Но для простоты изложения будем называть эти политические и военные штабы - "Зеленский".Он же их говорящая голова, в любом случае. Так что же поручили сказать "голове бывшего президента Зеленского"?Был такой французский фильм "Признание капитана полиции прокурору республики". Так вот это мы прослушали (кто смог, конечно, выдержать три часа "мата, унижений и лжи") "Привет бывшего шефа ЦРУ новому президенту США"."Привет" от демов И само это интервью, и новое наступление в Курской области, и отключение "газовой трубы" из России в Европу как раз в Новый год - это "привет Трампу" от партии демократов.Сигнал очень хорошо поняли, кстати, в штабе Трампа.Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог уже отложил свой визит на Украину после этого интервью.Цель штатовских демократов проста - как можно дольше длить войну, чтобы осложнить максимально для Трампа взаимодействие с Россией.Хоть Зеленский и пытается подать ещё и свой личный сигнал отчаянными гримасами и подмигиванием: "Дональд, ты только скажи, и я брошу этих демовских барыг, которые украли вместе со мной десятки миллиардов".Сдаст с потрохами! Кто бы сомневался. Но нужно ли это Трампу?Миллиарды ЗеленскогоУ Зеленского есть очень уязвимое место, и это понятно всем. Нет, это не Украина, не её энергоструктура, не люди, не земли.Это его личные миллиарды. Такие деньги, как у Зеленского, спрятать невозможно.Депутат Дубинский подсчитал, что Зеленский получил за последние пять лет 100 миллиардов долларов.Это скорее всего, цифра завышенная (хотя кто знает?)Но в любом случае, деньги у Зеленского огромные, и это проблема. Куда их вложить, как сберечь?Вот и мечется Володымыр в страхе перед аудитом и в желании сберечь награбленное.И про русский языкИ еще две интересные детали, которые отметили после этого интервью.Блогер Ксения Собчак:Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал отказ Зеленского говорить на русском:"Все переговоры на Банковой велись на русском, все разговоры за кадром велись на русском. Офис президента - это место, где говорят на русском языке все, включая Зеленского. Всегда. Никаких исключений не бывает."Можно представить себе большую степень лицемерия, чем у Зеленского?Это точно что "триумф лжи".О том, какой логикой руководствуются Зеленский в своей политике - в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась"
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, россия, курская область, владимир зеленский, дональд трамп, михаил фридман, цру, офис президента, ес
Эксклюзив, Украина, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Михаил Фридман, ЦРУ, Офис президента, ЕС

Триумф лжи. "Не президент, а быдло какое-то". Почему именно жители Львова одобряют русский мат Зеленского

06:30 09.01.2025
 
Зеленский в раздражении
Зеленский в раздражении
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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О чём говорили, что обсуждали в эти новогодние и рождественские праздники политики, блогеры, журналисты Украины?
На Украине "сенсацией" стало матерное интервью Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману.
Но скорее его можно назвать "антисенсацией", конечно.
Зеленский матерился, разговаривал демонстративно на украинском (хотя журналист обратился с просьбой говорить на русском языке), обильно демонстрировал свои эмоции.
Изрыгал злобу и оскорбления. И в адрес нашего Главнокомандующего, и в адрес российского народа: "я его презираю".
Приглашал Фридмана на Азовское море (полностью сейчас внутреннее российское море). Рассказывал блогеру, что он должен тоже выучить украинский. Оценивал деятельность ЕС и США ("санкции - х**ня"). Просил отдать ему 300 миллиардов России.
И нёс другой бред, точнее, "гнал пургу" (в прямом и переносном смысле).
Он и гримасничал, и хихикал, и грозно шипел.
Или у него настолько разбалансирована психика?
Это тоже может быть, но скорее, это было запланированное шоу.
Украинским журналистам, конечно, неловко было на это смотреть.
"Три часа позора" или "Триумф лжи и матюков"
Эмоциональную оценку дала этому "интервью" украинская журналистка Диана Панченко:
"Три часа позора".
Метко назвал интервью Зеленского бывший депутат Рады Игорь Мосийчук:
"Триумф унижения, лжи и матюков."
Унижения - в отношении Трампа. Ложь и мат - в каких-то огромных масштабах. Как говорится, было, было, но такого не было. Очередное "пробитие дна" Зеленским состоялось.
Но и определенный смысл во всём этом, конечно, был.
Вот как кратко пересказывает это интервью Мосийчук:
"Зеленский говорит:
"Дорогой Трамп, если ты не будешь нас гнобить, то мы тебе сдадим спекулянтов оружием: Байдена, Блинкена и других демократов."
Депутат Рады Дубинский:
"Все эти ужимки, попытки казаться своим парнем явно направлены на американскую аудиторию. Он очень хочет понравиться, перебить тот негатив, которым окружён после троллинга Маска и Трампа-младшего. Оправдательно извинительный тон. Не бейте меня, дяденьки, я хороший. Лично у меня - самое мерзкое впечатление вызвал".
"Отмороженные" за Зеленского
Возможно, Зеленский "сорвался" и стал нецензурно выражаться из-за близкого проигрыша в войне?
Нет, это всё-таки был расчёт.
Впереди, видимо, предвыборная кампания. Зеленский, как уже многие политологи на Украине заметили, хочет привлечь на свою сторону "отмороженных".
"Отмороженные нацики" - это электорат Порошенко. Их не так много, проживают компактно на западной Украине, немного в центральной. Но горластые, наглые, могут "нагнуть" электорат в других областях.
Украина не единая. И никогда такой не была. Во время обоих Майданов западные наци "бандеровцы" добивались такого результата, который был нужен, с помощью криков, истерик, демагогии и лжи. С помощью подавления условного "юго-востока".
А теперь и "юго-востока" у Украины почти нет, и с каждым днём - всё меньше и территории, и людей.
Если выпустить "наци" на улицы, поддержать полицией и ТЦК. Крутить постоянно только их по телемарафону. Может, что-то у Зеленского и получится.
Видимо, Зеленский осознал, что симпатии Юга и Востока для него - давно в прошлом, и взялся за "наци - электорат".
И это, кстати, лучше лживых социологических опросов, говорит о том, какова сейчас популярность Зеленского.
Восток и Юг (оставшиеся) не проголосуют больше за "Зе". Уехавшие, особенно в Россию - тем более.
Поэтому вот так "вдруг сорвался" Зеленский.
Его мат - это пропагандистский приём.
"Народу это нравится!" - сообщили в Офисе президента.
Какой-то политтехнолог из офисных заявил, что Зеленский с помощью русского мата "хотел привлечь внимание Трампа" (???)
Советник Офиса Сергей Лещенко: "он говорит языком людей, как думают украинцы, так он и говорит".
Зеленский
Зеленский
Зеленский
Львовяне - "за матюки"!
Неужели то, что "выдаёт" этот третьесортный актёр, нравится украинцам?
Комментарии под этим интервью - несколько другие - на смеси украинского и русского, как обычно и говорят на Украине (кроме западной, но там тоже несколько диалектов):
"Обдовбаный, чи шо?"
"Цэ нэ прэзыдент, а якийсь позор"
"Стендап на три часа"
"Матюкаеться перед выборами, шоб набраты балив у молодых"
"Не президент, а быдло какое-то"
Но определённой части - да, "заходит". Нравится тем, для кого война - это новый способ заработка. Например, это вся, нажившаяся на войне Западная Украина.
Дело не в нецензурщине, а в том, что это интервью, в котором Зеленский говорит: "никаких переговоров, продолжаем". Значит, будет ещё прибыль у львовян.
А мальчиков своих они повывозили уже автобусами. Десятки автобусов уезжают в Польшу, Словакию. Там - одни хлопцы 15-18 лет. Скоро ведь мобилизация "от 18"!
Пусть это никого не удивляет. Львовяне не только не ропщут, они довольны. Эмиграция - это национальная идея политического украинца. Так что им дали осуществить мечту (эмиграция) и заодно дали "пограбить восток", что очень приятно и питательно для политического наци укра.
Симпатии условного "Львова", действительно, завоёваны.
Как отмечает политолог Вадим Карасев, "смотрел опросы по Львову - так львовяне одобряют матюки! Но это же русский мат. Какие-то непоследовательные львовяне."
Инструкции ЦРУ?
Есть во всем происходящем ещё и "рука демократов". Или вообще, только она и есть?
Вадим Карасёв отмечает, что "сорвался" Зеленский вскоре после приезда в Киев шефа ЦРУ Бернса:
"Бернс приезжал попрощаться? Ну что вы! Нет, так не прощаются. Зеленский получил инструкции. С переговорами не спешить!"
Да, Зеленский получил инструкции, и все, конечно, было согласовано: и интервью Лексу Фридману, и мат, и даже что именно сказать. Что передать Трампу?
Такой "привет" от Бёрнса Трампу через Зеленского.
Параллельно, кстати, Зеленский отдал приказ о новом "наступлении" в Курской области.
Естественно, все решения принимает не Зеленский и приказы отдают не украинские генералы, а условный "штаб НАТО по Украине".
Но для простоты изложения будем называть эти политические и военные штабы - "Зеленский".
Он же их говорящая голова, в любом случае. Так что же поручили сказать "голове бывшего президента Зеленского"?
Был такой французский фильм "Признание капитана полиции прокурору республики". Так вот это мы прослушали (кто смог, конечно, выдержать три часа "мата, унижений и лжи") "Привет бывшего шефа ЦРУ новому президенту США".
"Привет" от демов
И само это интервью, и новое наступление в Курской области, и отключение "газовой трубы" из России в Европу как раз в Новый год - это "привет Трампу" от партии демократов.
Сигнал очень хорошо поняли, кстати, в штабе Трампа.
Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог уже отложил свой визит на Украину после этого интервью.
Цель штатовских демократов проста - как можно дольше длить войну, чтобы осложнить максимально для Трампа взаимодействие с Россией.
Хоть Зеленский и пытается подать ещё и свой личный сигнал отчаянными гримасами и подмигиванием: "Дональд, ты только скажи, и я брошу этих демовских барыг, которые украли вместе со мной десятки миллиардов".
Сдаст с потрохами! Кто бы сомневался. Но нужно ли это Трампу?
Миллиарды Зеленского
У Зеленского есть очень уязвимое место, и это понятно всем. Нет, это не Украина, не её энергоструктура, не люди, не земли.
Это его личные миллиарды. Такие деньги, как у Зеленского, спрятать невозможно.
Депутат Дубинский подсчитал, что Зеленский получил за последние пять лет 100 миллиардов долларов.
Это скорее всего, цифра завышенная (хотя кто знает?)
Но в любом случае, деньги у Зеленского огромные, и это проблема. Куда их вложить, как сберечь?
Вот и мечется Володымыр в страхе перед аудитом и в желании сберечь награбленное.
И про русский язык
И еще две интересные детали, которые отметили после этого интервью.
Блогер Ксения Собчак:
"Забавно, что не уважает "ни руководителя России, ни её народ" человек который приезжал в страну, работал здесь, снимался в российских фильмах и играл в КВН на русском языке".
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал отказ Зеленского говорить на русском:
"Все переговоры на Банковой велись на русском, все разговоры за кадром велись на русском. Офис президента - это место, где говорят на русском языке все, включая Зеленского. Всегда. Никаких исключений не бывает."
Можно представить себе большую степень лицемерия, чем у Зеленского?
Это точно что "триумф лжи".
О том, какой логикой руководствуются Зеленский в своей политике - в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась"
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияКурская областьВладимир ЗеленскийДональд ТрампМихаил ФридманЦРУОфис президентаЕС
 
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