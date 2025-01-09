Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает Зеленский - 09.01.2025 Украина.ру
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Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает Зеленский
Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает Зеленский - 09.01.2025 Украина.ру
Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает Зеленский
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о масштабных пожарах в американском штате Калифорния после того, как местные власти передали часть своего оборудования для тушения возгораний Киеву
2025-01-09T17:02
2025-01-09T17:02
новости
киев
украина
сша
владимир зеленский
мария захарова
джо байден
пентагон
пожар
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Однако вся помощь Зеленского свелась вот к такому посту в соцсетях: "Желаем безопасности всем пострадавшим общинам и жителям, а также успеха пожарным и службам быстрого реагирования, которые смело борются со смертоносным пламенем. Выражаем поддержку нашим американским друзьям и надеемся на скорейшее преодоление разрушительной стихии", - написал Зеленский.Во вторник, 7 января, в Калифорнии начались сильные пожары. Глава местной пожарной службы признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, а пожарные гидранты в районе оказались не функционирующими.Сын вновь избранного президента США Джон Трамп упрекнул власти Калифорнии в том, что они в 2022 году передали Украине излишки оборудования для пожаротушения.Пожары в Калифорнии уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Уже известно как минимум о пяти погибших. По предварительным данным, огонь охватил более 10-ти тысяч гектаров и угрожает безопасности около 13-ти тысячам зданий.Предварительно, сгорели дома Пэрис Хилтон и Энтони Хопкинса. По пока не подтвержденной информации, пострадал от огня и роскошный особняк, который с августа 2023 года снимал сын действующего американского лидера Хантер Байден. Паблики пишут, что аренда в Малибу обходилась сыну Джо Байдена в $15,8 тысяч (1,6 миллиона рублей) в месяц.Сообщается также, что в зоне эвакуации находится и частный дом вице-президента США Камалы Харрис.На фоне пылающих кварталов Калифорнии уходящая американская администрация торопиться по максимуму помочь Киеву. В четверг, 9 января, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине военной помощи на $500 миллионов. Новый "пакет" включает ракеты для ПВО, оборудование для F-16 , а также боеприпасы. Подробности здесь: За 10 дней до "приказа" Байдена: Пентагон объявил, что даст Киеву еще $500 миллионов.
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новости, киев, украина, сша, владимир зеленский, мария захарова, джо байден, пентагон, пожар
Новости, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Джо Байден, Пентагон, пожар

Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает Зеленский

17:02 09.01.2025
 
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о масштабных пожарах в американском штате Калифорния после того, как местные власти передали часть своего оборудования для тушения возгораний Киеву
"Кому только Зеленский не "помогал". Даже весь голодающий мир как-то обещал накормить. Grain from Ukraine ("Зерно с Украины". - Ред.) ведь уже было. Теперь по логике должны объявить об очередной фальшивой инициативе - Rain from Ukraine ("Дождь с Украины". - Ред.)", - написала Захарова в своем телеграм-канале, заметив, что единственная рабочая программа, осуществленная при содействии "англосаксонских ультралибералов" - "Боль с Украины".
Однако вся помощь Зеленского свелась вот к такому посту в соцсетях:
"Желаем безопасности всем пострадавшим общинам и жителям, а также успеха пожарным и службам быстрого реагирования, которые смело борются со смертоносным пламенем. Выражаем поддержку нашим американским друзьям и надеемся на скорейшее преодоление разрушительной стихии", - написал Зеленский.
Во вторник, 7 января, в Калифорнии начались сильные пожары. Глава местной пожарной службы признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, а пожарные гидранты в районе оказались не функционирующими.
Сын вновь избранного президента США Джон Трамп упрекнул власти Калифорнии в том, что они в 2022 году передали Украине излишки оборудования для пожаротушения.
"Ой, смотрите, ну конечно, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих запасов Украине", - написал он в своих соцсетях.
"А пожарная служба Лос-Анджелеса отправила на Украину лишнее оборудование", - написал параллельно на своей странице американский банкир и писатель Джон Лефевр.
Пожары в Калифорнии уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Уже известно как минимум о пяти погибших. По предварительным данным, огонь охватил более 10-ти тысяч гектаров и угрожает безопасности около 13-ти тысячам зданий.
Предварительно, сгорели дома Пэрис Хилтон и Энтони Хопкинса. По пока не подтвержденной информации, пострадал от огня и роскошный особняк, который с августа 2023 года снимал сын действующего американского лидера Хантер Байден. Паблики пишут, что аренда в Малибу обходилась сыну Джо Байдена в $15,8 тысяч (1,6 миллиона рублей) в месяц.
Сообщается также, что в зоне эвакуации находится и частный дом вице-президента США Камалы Харрис.
На фоне пылающих кварталов Калифорнии уходящая американская администрация торопиться по максимуму помочь Киеву. В четверг, 9 января, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине военной помощи на $500 миллионов. Новый "пакет" включает ракеты для ПВО, оборудование для F-16 , а также боеприпасы. Подробности здесь: За 10 дней до "приказа" Байдена: Пентагон объявил, что даст Киеву еще $500 миллионов.
 
НовостиКиевУкраинаСШАВладимир ЗеленскийМария ЗахароваДжо БайденПентагонпожар
 
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