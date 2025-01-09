https://ukraina.ru/20250109/1060166482.html

Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает Зеленский

Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает Зеленский - 09.01.2025 Украина.ру

Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает Зеленский

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о масштабных пожарах в американском штате Калифорния после того, как местные власти передали часть своего оборудования для тушения возгораний Киеву

2025-01-09T17:02

2025-01-09T17:02

2025-01-09T17:02

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Однако вся помощь Зеленского свелась вот к такому посту в соцсетях: "Желаем безопасности всем пострадавшим общинам и жителям, а также успеха пожарным и службам быстрого реагирования, которые смело борются со смертоносным пламенем. Выражаем поддержку нашим американским друзьям и надеемся на скорейшее преодоление разрушительной стихии", - написал Зеленский.Во вторник, 7 января, в Калифорнии начались сильные пожары. Глава местной пожарной службы признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, а пожарные гидранты в районе оказались не функционирующими.Сын вновь избранного президента США Джон Трамп упрекнул власти Калифорнии в том, что они в 2022 году передали Украине излишки оборудования для пожаротушения.Пожары в Калифорнии уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Уже известно как минимум о пяти погибших. По предварительным данным, огонь охватил более 10-ти тысяч гектаров и угрожает безопасности около 13-ти тысячам зданий.Предварительно, сгорели дома Пэрис Хилтон и Энтони Хопкинса. По пока не подтвержденной информации, пострадал от огня и роскошный особняк, который с августа 2023 года снимал сын действующего американского лидера Хантер Байден. Паблики пишут, что аренда в Малибу обходилась сыну Джо Байдена в $15,8 тысяч (1,6 миллиона рублей) в месяц.Сообщается также, что в зоне эвакуации находится и частный дом вице-президента США Камалы Харрис.На фоне пылающих кварталов Калифорнии уходящая американская администрация торопиться по максимуму помочь Киеву. В четверг, 9 января, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине военной помощи на $500 миллионов. Новый "пакет" включает ракеты для ПВО, оборудование для F-16 , а также боеприпасы. Подробности здесь: За 10 дней до "приказа" Байдена: Пентагон объявил, что даст Киеву еще $500 миллионов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, сша, владимир зеленский, мария захарова, джо байден, пентагон, пожар