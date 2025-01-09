https://ukraina.ru/20250109/1060166482.html
Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает Зеленский
Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает Зеленский - 09.01.2025 Украина.ру
Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает Зеленский
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о масштабных пожарах в американском штате Калифорния после того, как местные власти передали часть своего оборудования для тушения возгораний Киеву
2025-01-09T17:02
2025-01-09T17:02
2025-01-09T17:02
новости
киев
украина
сша
владимир зеленский
мария захарова
джо байден
пентагон
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060164533_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_469731b7d241c4a79edd4eca8075965b.jpg.webp
Однако вся помощь Зеленского свелась вот к такому посту в соцсетях: "Желаем безопасности всем пострадавшим общинам и жителям, а также успеха пожарным и службам быстрого реагирования, которые смело борются со смертоносным пламенем. Выражаем поддержку нашим американским друзьям и надеемся на скорейшее преодоление разрушительной стихии", - написал Зеленский.Во вторник, 7 января, в Калифорнии начались сильные пожары. Глава местной пожарной службы признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, а пожарные гидранты в районе оказались не функционирующими.Сын вновь избранного президента США Джон Трамп упрекнул власти Калифорнии в том, что они в 2022 году передали Украине излишки оборудования для пожаротушения.Пожары в Калифорнии уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Уже известно как минимум о пяти погибших. По предварительным данным, огонь охватил более 10-ти тысяч гектаров и угрожает безопасности около 13-ти тысячам зданий.Предварительно, сгорели дома Пэрис Хилтон и Энтони Хопкинса. По пока не подтвержденной информации, пострадал от огня и роскошный особняк, который с августа 2023 года снимал сын действующего американского лидера Хантер Байден. Паблики пишут, что аренда в Малибу обходилась сыну Джо Байдена в $15,8 тысяч (1,6 миллиона рублей) в месяц.Сообщается также, что в зоне эвакуации находится и частный дом вице-президента США Камалы Харрис.На фоне пылающих кварталов Калифорнии уходящая американская администрация торопиться по максимуму помочь Киеву. В четверг, 9 января, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине военной помощи на $500 миллионов. Новый "пакет" включает ракеты для ПВО, оборудование для F-16 , а также боеприпасы. Подробности здесь: За 10 дней до "приказа" Байдена: Пентагон объявил, что даст Киеву еще $500 миллионов.
киев
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060164533_59:0:947:666_1920x0_80_0_0_b738ec5ce0479107316d5ef128fab665.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, сша, владимир зеленский, мария захарова, джо байден, пентагон, пожар
Новости, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Джо Байден, Пентагон, пожар
Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает Зеленский
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о масштабных пожарах в американском штате Калифорния после того, как местные власти передали часть своего оборудования для тушения возгораний Киеву
"Кому только Зеленский не "помогал". Даже весь голодающий мир как-то обещал накормить. Grain from Ukraine ("Зерно с Украины". - Ред.) ведь уже было. Теперь по логике должны объявить об очередной фальшивой инициативе - Rain from Ukraine ("Дождь с Украины". - Ред.)", - написала Захарова в своем телеграм-канале, заметив, что единственная рабочая программа, осуществленная при содействии "англосаксонских ультралибералов" - "Боль с Украины".
Однако вся помощь Зеленского свелась вот к такому посту в соцсетях:
"Желаем безопасности всем пострадавшим общинам и жителям, а также успеха пожарным и службам быстрого реагирования, которые смело борются со смертоносным пламенем. Выражаем поддержку нашим американским друзьям и надеемся на скорейшее преодоление разрушительной стихии", - написал Зеленский.
Во вторник, 7 января, в Калифорнии начались сильные пожары. Глава местной пожарной службы признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, а пожарные гидранты в районе оказались не функционирующими.
Сын вновь избранного президента США
Джон Трамп упрекнул власти Калифорнии в том, что они в 2022 году передали Украине
излишки оборудования для пожаротушения.
"Ой, смотрите, ну конечно, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих запасов Украине", - написал он в своих соцсетях.
"А пожарная служба Лос-Анджелеса отправила на Украину лишнее оборудование", - написал параллельно на своей странице американский банкир и писатель Джон Лефевр.
Пожары в Калифорнии уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Уже известно как минимум о пяти погибших. По предварительным данным, огонь охватил более 10-ти тысяч гектаров и угрожает безопасности около 13-ти тысячам зданий.
Предварительно, сгорели дома Пэрис Хилтон
и Энтони Хопкинса. По пока не подтвержденной информации, пострадал от огня и роскошный особняк, который с августа 2023 года снимал сын действующего американского лидера Хантер Байден
. Паблики пишут, что аренда в Малибу обходилась сыну Джо Байдена
в $15,8 тысяч (1,6 миллиона рублей) в месяц.
Сообщается также, что в зоне эвакуации находится и частный дом вице-президента США Камалы Харрис
.
На фоне пылающих кварталов Калифорнии уходящая американская администрация торопиться по максимуму помочь Киеву. В четверг, 9 января, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине военной помощи на $500 миллионов. Новый "пакет" включает ракеты для ПВО, оборудование для F-16 , а также боеприпасы. Подробности здесь: За 10 дней до "приказа" Байдена: Пентагон объявил, что даст Киеву еще $500 миллионов.