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Дубинский призвал убрать из украинской конституции "причину конфликта с РФ"

Дубинский призвал убрать из украинской конституции "причину конфликта с РФ" - 09.01.2025 Украина.ру

Дубинский призвал убрать из украинской конституции "причину конфликта с РФ"

Украине необходимо изменить конституцию, убрав оттуда пункт о стремлении в НАТО, как причину нынешнего конфликта с Россией. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский

2025-01-09T14:59

2025-01-09T14:59

2025-01-09T14:59

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"Сейчас самое время выносить в зал парламента решение об изменении конституции Украины, убрать оттуда НАТО. Очевидно, что это был ошибочный шаг для страны, ответственность за который несут как (экс-президент Украины Петр) Порошенко, который вписал НАТО в конституцию, зная, что это приведет к войне с РФ, так и (Владимир) Зеленский, который продолжил использовать этот повод для провоцирования конфликта", - написал Дубинский.В 2019 году в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".Россия выступает против присоединения Украины к НАТО. Отказ от вступления Киева в блок президент РФ Владимир Путин называл одним из условий мирного урегулирования.О возможных переговорах - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.

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новости, украина, александр дубинский, россия, киев, владимир путин, нато