Путин поручил Хуснуллину контролировать ситуацию с переселением в Мариуполе - 09.01.2025 Украина.ру
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Путин поручил Хуснуллину контролировать ситуацию с переселением в Мариуполе
Путин поручил Хуснуллину контролировать ситуацию с переселением в Мариуполе - 09.01.2025 Украина.ру
Путин поручил Хуснуллину контролировать ситуацию с переселением в Мариуполе
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру страны Марату Хуснуллину держать на контроле ситуацию с переселением жителей в Мариуполе. Глава государства подчеркнул, что люди должны остаться в своем районе, если сами не пожелают сменить его
2025-01-09T16:02
2025-01-09T16:26
новости
курахово
мариуполь
россия
денис пушилин
марат хуснуллин
владимир путин
восстановление
город
жители
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Также в четверг, 9 января, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что жилые кварталы освобожденного на днях города Курахово были повреждены во время освобождения населенного пункта, но будут восстановлены."Город достаточно сильно поврежден. Безусловно, специалисты дадут понимание по восстановлению, но можно сказать уже исходя из места расположения населенного пункта... что Курахово будет восстанавливаться", - сказал Пушилин.О перспективах города - в материале Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово.
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новости, курахово, мариуполь, россия, денис пушилин, марат хуснуллин, владимир путин, восстановление, город, жители
Новости, Курахово, Мариуполь, Россия, Денис Пушилин, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, восстановление, город, жители

Путин поручил Хуснуллину контролировать ситуацию с переселением в Мариуполе

16:02 09.01.2025 (обновлено: 16:26 09.01.2025)
 
© РИА Новости . Александр Иванов / Перейти в фотобанкВручение ключей от новых квартир жителям Мариуполя
Вручение ключей от новых квартир жителям Мариуполя - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Александр Иванов
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Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру страны Марату Хуснуллину держать на контроле ситуацию с переселением жителей в Мариуполе. Глава государства подчеркнул, что люди должны остаться в своем районе, если сами не пожелают сменить его
"Там, где люди жили, и их дома были снесены, а участки отданы инвесторам, нужно, конечно, сделать всё для того, чтобы люди получали квартиры близко к прежнему месту жительства. Чтобы их куда-нибудь там за черту города не переселяли. Я прошу вас обратить на это внимание", - сказал Путин Хуснуллину.
Также в четверг, 9 января, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что жилые кварталы освобожденного на днях города Курахово были повреждены во время освобождения населенного пункта, но будут восстановлены.
"Город достаточно сильно поврежден. Безусловно, специалисты дадут понимание по восстановлению, но можно сказать уже исходя из места расположения населенного пункта... что Курахово будет восстанавливаться", - сказал Пушилин.
О перспективах города - в материале Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово.
 
НовостиКураховоМариупольРоссияДенис ПушилинМарат ХуснуллинВладимир Путинвосстановлениегороджители
 
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