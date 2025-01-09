https://ukraina.ru/20250109/1052611537.html

"Версальская ловушка" и несостоявшаяся альтернатива Вильсона

"Версальская ловушка" и несостоявшаяся альтернатива Вильсона - 09.01.2025 Украина.ру

"Версальская ловушка" и несостоявшаяся альтернатива Вильсона

Версальский мирный договор, формально закончивший Первую мировую войну вступил в силу 10 января 1920 года. Хотя в его основу легли идеи американского президента Вудро Вильсона, но США имели основания быть недовольными

2025-01-09T16:00

2025-01-09T16:00

2025-01-09T16:00

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париж

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Версальский договор стал основным документом, подписанным в ходе Парижской мирной конференции, созванной после завершения активных боевых действий Первой мировой войны. Желание победителей указать Германии её место проявлялось во всем, в том числе и в организации процесса выработки мирных условий. Даже день открытия Парижской мирной конференции (18 января 1919 года) был выбран неслучайно. В этот же день 48 лет назад (18 января 1871-го) была провозглашена Германская империя.70 участников конференции представляли победителей и их союзников, к ним присоединились также новые государства, которые возникли во время Первой мировой войны и непосредственно после неё. Проигравшие не были приглашены на конференцию вовсе. Не принимала в ней участия и Россия, где власть захватили большевики.Хотя сама конференция в Париже официально началась в январе 1919 года, только возвращение президента Вудро Вильсона из США в Париж в марте открыло период наиболее активной работы над мирным договором. В целом влияние американского президента на Парижской мирной конференции сложно переоценить.Во-первых, США были единственной державой-победительницей, у которой были деньги, а не долги – как у всех остальных. Во-вторых, именно Вудро Вильсон ещё 8 января 1918 года провозгласил свой мирный план из 14 пунктов, которые радикально отличались от принятых до того в Европе подходов к договорам по итогам войн. Речь шла о заключении мира "без победителей"."14 пунктов Вильсона" можно разделить на две части – идеологическую и практическую. Причём первая для Вильсона, сына пастора, была куда важнее. Так, уже первый пункт гласил: "открытые мирные договоры, открыто обсуждённые, после которых не будет никаких тайных международных соглашений какого-либо рода, а дипломатия всегда будет действовать откровенно и на виду у всех".Таким образом, президент США заявлял о недопустимости повторения соглашений типа Сайкс-Пико-Сазонов 1916 года, по которому Лондон, Париж и Петроград делили между собой ближневосточные владения бывшей Османской империи. Кроме того, этот пункт свидетельствует, что мирный план Вильсона был своеобразным ответом на ленинский Декрет о мире, принятый 26 октября 1917 года. Декрет не только призывал "все воюющие народы и их правительства начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире", но и осуждал "аннексии или захват чужих земель", отвергая "тайную дипломатию" и "тайные соглашения".Второй пункт провозглашал "абсолютную свободу судоходства на морях вне территориальных вод как в мирное, так и военное время, кроме случаев, когда некоторые моря будут частью или полностью закрыты в международном порядке для исполнения международных договоров", третий – "устранение, насколько это возможно, всех экономических барьеров и установление равенства условий для торговли всех наций, стоящих за мир и объединяющих свои усилия к поддержанию такового". Они были направлены против европейских колониальных империй, в первую очередь – Британской.Аналогичной была и сущность пятого пункта, предполагавшего "свободное, чистосердечное и абсолютно беспристрастное разрешение всех колониальных споров, основанное на строгом соблюдении принципа, что при разрешении всех вопросов, касающихся суверенитета, интересы населения должны иметь одинаковый вес по сравнению со справедливыми требованиями того правительства, права которого должны быть определены".Чисто военные вопросы появились только в четвёртом пункте, о "справедливых гарантиях того, что национальные вооружения будут сокращены до предельного минимума, совместимого с государственной безопасностью". При этом он также был направлен не столько против поверженной Германии, сколько против союзников-победителей. Международное разоружение представлялось американскому империализму единственным шансом удержаться в Старом Свете, где численность только французской армии составляла 1,5 миллиона человек.И лишь далее Вильсон рассматривает территориальное переустройство послевоенного мира, причём начинает с России. В шестом пункте он предлагает "освобождение всех русских территорий и такое разрешение всех затрагивающих Россию вопросов, которое гарантирует ей самое полное и свободное содействие со стороны других наций в деле получения полной и беспрепятственной возможности принять независимое решение относительно её собственного политического развития и её национальной политики, и обеспечение ей радушного приёма в сообществе свободных наций при том образе правления, который она сама для себя изберёт".Пункты с седьмого по двенадцатый посвящены будущему Бельгии (восстановление), Франции (возвращение ей Эльзаса и Лотарингии), Италии (коррекция границ на национальной основе), народов Австро-Венгрии ("должны получить широчайшую возможность автономного развития"), Балкан (в частности, "Сербии должен быть предоставлен свободный и надёжный доступ к морю") и Османской империи ("другие национальности, ныне находящиеся под властью турок, должны получить недвусмысленную гарантию существования и абсолютно нерушимые условия автономного развития").Тринадцатый пункт был посвящён Польше – Вильсон считал, что "должно быть создано независимое Польское государство, которое должно включать в себя все территории с неоспоримо польским населением, которому должен быть обеспечен свободный и надёжный доступ к морю, а политическая и экономическая независимость которого, равно как и территориальная целостность, должны быть гарантированы международным договором".То есть президент США рассматривал независимую Польшу как фактор, сдерживающий имперские проекты России и Германии, лишая тем самым Москву и Берлин шансов на политический союз против атлантизма. Стоит отметить, что ни в "русском", ни в "польском" пункте не упоминалась Украина – для США "украинского вопроса" попросту не существовало.Последний, четырнадцатый пункт, был одновременно и практическим, и идеологическим. Он гласил: "должно быть образовано общее объединение наций на основе особых статутов в целях создания взаимной гарантии политической независимости и территориальной целости как больших, так и малых государств". То есть Вильсон сделал заявку на создание федеративного мирового правительства, которое должно возникнуть на обломках бывших колониальных империй. Какая страна будет главенствовать в этом правительстве – вопрос риторический.Фактически президент США сформулировал доктрину либерального интернационализма, которую на первых порах скептически восприняли и в Европе, и за океаном. "Бог дал нам десять заповедей – и мы их все нарушили. Вильсон дает нам четырнадцать пунктов – ну что же, поживем – увидим", – саркастически высказывался о предложениях своего американского визави премьер Франции Клемансо. Причём дело было не столько в идеологии, сколько в деньгах: госдолг Франции к концу войны вырос с 33 млрд до 154 млрд франков, а государственный долг Англии в 1914-1918 вырос в десять раз – с 706 млн до 7,5 млрд фунтов стерлингов.В результате Версальский мирный договор, подписанный 28 июня 1919 года и вступивший в силу 10 января 1920-го, достаточно сильно отличался от "14 пунктов". Главной его целью стали кары для Германии, на которую была возложена вся ответственность за развязывание Первой мировой войны. Юридически все это было оформлено в нескольких статьях Версальского договора, которые принято считать "унижением Германии", породившим фашизм и приведшим ко Второй Мировой войне.Так, Германию обязали выплатить фантастические репарации (их окончательная сумма постоянно увеличивалась и была установлена лишь в 1921 году) – 132 млрд золотых марок, то есть 6,5 млрд фунтов стерлингов или 32 млрд долларов. Кроме этого, Германия потеряла 13% территории, которая теперь была разорвана "польским коридором", а Данциг и его окрестности были объявлены "вольным городом" под международным контролем.Договор также предусматривал передачу региона Саар под управление Лиги Наций, формирование Рейнской демилитаризованной зоны, ликвидацию германских колоний и проведение серии референдумов о самоопределении в спорных регионах, включая Верхнюю Силезию. Он также обязывал правительство послевоенной Германии соблюдать независимость Австрии.Всеобщая воинская повинность в Германии отменялась. Армия страны могла состоять только из добровольцев и не должна была превышать 100 тысяч человек, в том числе не более 4 тысяч офицеров. Военный флот был сведён к 6 броненосцам, 6 лёгким крейсерам, 12 контрминоносцам и 12 миноносцам, иметь подводный флот Германии запрещалось.С другой стороны, хотя большинство идеологических предложений Вудро Вильсона, в первую очередь о "мире без победителей", в Версальском договоре реализованы не были, почти все его идеи о территориальном переустройстве Европы в той или иной мере воплотились в жизнь. Кроме того, формально был выполнен и 14-й пункт относительно "общего объединения наций" – устав Лиги Наций стал составной частью мирного договора.При этом именно Лига Наций стала камнем преткновения при попытке ратификации Версальского мирного договора в Сенате США. Хотя в 1919 году Вудро Вильсон был удостоен Нобелевской премии мира, это не помогло ему переубедить изоляционистов среди сенаторов, которые не хотели связывать страну участием в работе Лиги Наций, фактически подконтрольной Франции и Великобритании.В итоге в 1921 году США заключили с Германией отдельный договор, почти идентичный Версальскому, но не содержавший статей о Лиге Наций и об ответственности Германии за развязывание войны. Сами же США в значительной мере изолировались от европейских дел почти на два десятилетия.Как писал британский историк Эрик Хобсбаум в книге "Эпоха крайностей. Короткий ХХ век. 1914-1991", Версальский договор не снял тех противоречий, которые создала Первая мировая война. Для их преодоления потребовались тяжелые поиски межвоенного периода и ещё один разрушительный глобальный конфликт.

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история, история украины, первая мировая война, сша, европа, мир, париж, 1920-е