В ходе СВО ликвидирован победитель шоу "Танцуют все" - 09.01.2025 Украина.ру
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В ходе СВО ликвидирован победитель шоу "Танцуют все"
В ходе СВО ликвидирован победитель шоу "Танцуют все" - 09.01.2025 Украина.ру
В ходе СВО ликвидирован победитель шоу "Танцуют все"
Победитель украинского шоу "Танцуют все", 31-летний хореограф Владимир Раков был ликвидирован на СВО. Эту информацию подтвердила его коллега по проекту Елена Головань
2025-01-09T15:50
2025-01-09T15:50
новости
украина
вооруженные силы украины
ликвидация
сво
хореограф
украинский хореограф
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"Невероятно талантливый человек, мощнейший танцовщик и артист. Когда-то я мечтала, чтобы он танцевал у меня в балете... Мне так плохо. Он такой молодой. Господи, ну почему?" - отреагировала на новость украинская певица Надежда Дорофеева.Раков не первый украинский артист, принявший решение встать под ружье и ликвидированный на поле боя. Ранее на фронте были уничтожены звезда сериалов "СуперКопы" и "Опер по вызову" Богдана Колесник, его коллега по цеху Евгений Светличный, который играл в фильме "Носорог" Олега Сенцова, актеры Василий Кухарский и Филипп Виннерактера, а также создатель фильмов "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава" Руслан Володин и актер из "Возвращения Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Павленко. Та же участь постигает и украинских спортсменов, решивших променять честные соревнования на окопы. В этом списке силач Александр Белоконь, вице-чемпион Украины по хоккею Денис Пашинский, вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук, многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк, призер чемпионата Украины по тайскому боксу Егор Рябченко, чемпион Европы по боксу среди молодежи Максим Галиничев и шестикратный чемпион Украины по кикбоксингу Руслан Писковый, хоккеист Сергей Рожок.Нередко о смерти вэсэушников, даже известных на Украине, становится известно только тогда, когда ВСУ отступают с территорий, которые они ранее занимали: "Их очень много": российские военные обнаружили "схроны" брошенных тел вэсэушников под Работино.
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новости, украина, вооруженные силы украины, ликвидация, сво, хореограф, украинский хореограф
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ликвидация, СВО, хореограф, украинский хореограф

В ходе СВО ликвидирован победитель шоу "Танцуют все"

15:50 09.01.2025
 
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Победитель украинского шоу "Танцуют все", 31-летний хореограф Владимир Раков был ликвидирован на СВО. Эту информацию подтвердила его коллега по проекту Елена Головань
"Невероятно талантливый человек, мощнейший танцовщик и артист. Когда-то я мечтала, чтобы он танцевал у меня в балете... Мне так плохо. Он такой молодой. Господи, ну почему?" - отреагировала на новость украинская певица Надежда Дорофеева.
Раков не первый украинский артист, принявший решение встать под ружье и ликвидированный на поле боя. Ранее на фронте были уничтожены звезда сериалов "СуперКопы" и "Опер по вызову" Богдана Колесник, его коллега по цеху Евгений Светличный, который играл в фильме "Носорог" Олега Сенцова, актеры Василий Кухарский и Филипп Виннерактера, а также создатель фильмов "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава" Руслан Володин и актер из "Возвращения Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Павленко.
Та же участь постигает и украинских спортсменов, решивших променять честные соревнования на окопы. В этом списке силач Александр Белоконь, вице-чемпион Украины по хоккею Денис Пашинский, вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук, многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк, призер чемпионата Украины по тайскому боксу Егор Рябченко, чемпион Европы по боксу среди молодежи Максим Галиничев и шестикратный чемпион Украины по кикбоксингу Руслан Писковый, хоккеист Сергей Рожок.
Нередко о смерти вэсэушников, даже известных на Украине, становится известно только тогда, когда ВСУ отступают с территорий, которые они ранее занимали: "Их очень много": российские военные обнаружили "схроны" брошенных тел вэсэушников под Работино.
 
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