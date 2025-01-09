"Эта тактика выбрана неслучайно": эксперт объяснил, почему у ВСУ не хватает сил для фланговых ударов - 09.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250109/1060041155.html
"Эта тактика выбрана неслучайно": эксперт объяснил, почему у ВСУ не хватает сил для фланговых ударов
"Эта тактика выбрана неслучайно": эксперт объяснил, почему у ВСУ не хватает сил для фланговых ударов - 09.01.2025 Украина.ру
"Эта тактика выбрана неслучайно": эксперт объяснил, почему у ВСУ не хватает сил для фланговых ударов
Сейчас ВС РФ действуют небольшими маневренными группами и осуществляют прорывы с захватами отдельных укрепрайонов ВСУ. Российские военные начали использовать эту тактику еще в позапрошлом году, а теперь опробовали. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-01-09T03:15
2025-01-09T03:15
новости
россия
харьков
днепр
михаил онуфриенко
вс рф
всу
наступление
окружение
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059565077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7105180b36ba38b21bdadd51271f2a1b.jpg
В настоящее время российская армия уже отошла от практики огневого вала. В зоне спецоперации бойцы действуют малыми маневренными группами и осуществляют прорывы с захватами отдельных укрепрайонов ВСУ, сообщил эксперт.Российские военные начали использовать эту тактику еще в позапрошлом году, а теперь опробовали. Она применяется повсеместно и дает результат просто потому, что у противника не хватает сил и средств для таких фланговых ударов, указал обозреватель.Такие попытки ВСУ предпринимались, но все они были неудачными, потому что на каждом из направлений учитывается и пресекается в корне возможность подобных поползновений. Потому и успехи ВС РФ по сравнению с прошлым годом значительно выше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.Про обстановку в зоне СВО и перспективах форсирования Днепра в Херсонской области — интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241228/1060029034.html
россия
харьков
днепр
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059565077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51b86aa064949bcf2e92fcf89fc41167.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, днепр, михаил онуфриенко, вс рф, всу, наступление, окружение, донбасс, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Харьков, Днепр, Михаил Онуфриенко, ВС РФ, ВСУ, наступление, окружение, Донбасс, СВО, детали, Спецоперация

"Эта тактика выбрана неслучайно": эксперт объяснил, почему у ВСУ не хватает сил для фланговых ударов

03:15 09.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Снайперы группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сейчас ВС РФ действуют небольшими маневренными группами и осуществляют прорывы с захватами отдельных укрепрайонов ВСУ. Российские военные начали использовать эту тактику еще в позапрошлом году, а теперь опробовали. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
В настоящее время российская армия уже отошла от практики огневого вала. В зоне спецоперации бойцы действуют малыми маневренными группами и осуществляют прорывы с захватами отдельных укрепрайонов ВСУ, сообщил эксперт.
"Когда с лета нашим аналитикам это стало очевидно, начались панические настроения: "Мы слишком быстро наступаем. Сейчас нам ударят во фланг, отрежут какой-то кусок и возьмут в окружение". Но эта тактика была выбрана нами неслучайно", — отметил Онуфриенко.
Российские военные начали использовать эту тактику еще в позапрошлом году, а теперь опробовали. Она применяется повсеместно и дает результат просто потому, что у противника не хватает сил и средств для таких фланговых ударов, указал обозреватель.
Такие попытки ВСУ предпринимались, но все они были неудачными, потому что на каждом из направлений учитывается и пресекается в корне возможность подобных поползновений. Потому и успехи ВС РФ по сравнению с прошлым годом значительно выше, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
Про обстановку в зоне СВО и перспективах форсирования Днепра в Херсонской области — интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
Герман Садулаев интервью
28 декабря 2024, 06:45
Герман Садулаев: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войнуОбстановка на всех участках СВО напряженная, но стратегическая инициатива на стороне России. Украина пока только обороняется и тратит на это свои резервы. Если нам удастся сохранить инициативу зимой и весной 2025 года, к лету это даст хорошие результаты, считает писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
 
НовостиРоссияХарьковДнепрМихаил ОнуфриенкоВС РФВСУнаступлениеокружениеДонбассСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:00Атака на хутор Бердин: Поликарпов раскрыл, почему захлебнулось новая авантюра ВСУ в Курской области
03:45Украинская армия больше не может воевать, но Зеленский хочет, чтобы за перемирие заплатил Запад — Ищенко
03:30Поликарпов о том, зачем Украина перебросила силы в Черниговскую область и решится ли Киев на новую атаку
03:15"Эта тактика выбрана неслучайно": эксперт объяснил, почему у ВСУ не хватает сил для фланговых ударов
19:43"По улицам комод водили" – юмористический киноальманах из Одессы, который "не выстрелил"
18:15Ушёл в самоволку и увёл за собой бойцов. На Украине задержали офицера скандальной бригады "Анна Киевская"
18:02Двое пожарных погибли в Саратовской области, ликвидируя последствия обстрела
17:00Как живёт уникальный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области после возвращения в Россию
16:58Офис президента уговаривает Залужного не идти на выборы, чтобы не мешать Зеленскому – СМИ
15:16"У воинов вместо прав одни обязанности": родственники украинских военных перекрыли Банковую
14:41ВС РФ не позволили ВСУ создать экологическую катастрофу в Азовском море
14:16Скандальный депутат Рады Тищенко пришёл на заседание парламента и объявил себя "Тайным Сантой" для ВСУ
13:44"Отправляют на убой": около Курахово и в Курской области взяты в плен украинские военнослужащие
13:10Какой удушающий захват сделал Путин и что на Украине решится уже к концу этой зимы – Мурзина
13:07"Готовы занять место в НАТО": МИД Украины в хамской манере ответил Венгрии на заявление о транзите газа
12:05Хочет перемирия, критикует "бусификацию" и бредит роботами. Чем занимается неонацист Андрей Билецкий
11:54Команда Порошенко пытается прекратить транзит российской нефти через Украину
11:20Травля и неонацизм: Захарова о блокировке поставок газа в Приднестровье
11:11Бомба в детской игрушке: в Кишинёве обнаружили опасный предмет, отправленный с Украины
10:36Наёмники с Украины готовили теракты в Венесуэле – Мадуро
Лента новостейМолния