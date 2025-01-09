"Эта тактика выбрана неслучайно": эксперт объяснил, почему у ВСУ не хватает сил для фланговых ударов
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Сейчас ВС РФ действуют небольшими маневренными группами и осуществляют прорывы с захватами отдельных укрепрайонов ВСУ. Российские военные начали использовать эту тактику еще в позапрошлом году, а теперь опробовали. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
В настоящее время российская армия уже отошла от практики огневого вала. В зоне спецоперации бойцы действуют малыми маневренными группами и осуществляют прорывы с захватами отдельных укрепрайонов ВСУ, сообщил эксперт.
"Когда с лета нашим аналитикам это стало очевидно, начались панические настроения: "Мы слишком быстро наступаем. Сейчас нам ударят во фланг, отрежут какой-то кусок и возьмут в окружение". Но эта тактика была выбрана нами неслучайно", — отметил Онуфриенко.
Российские военные начали использовать эту тактику еще в позапрошлом году, а теперь опробовали. Она применяется повсеместно и дает результат просто потому, что у противника не хватает сил и средств для таких фланговых ударов, указал обозреватель.
Такие попытки ВСУ предпринимались, но все они были неудачными, потому что на каждом из направлений учитывается и пресекается в корне возможность подобных поползновений. Потому и успехи ВС РФ по сравнению с прошлым годом значительно выше, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
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