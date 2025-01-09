https://ukraina.ru/20250109/1060041155.html

"Эта тактика выбрана неслучайно": эксперт объяснил, почему у ВСУ не хватает сил для фланговых ударов

"Эта тактика выбрана неслучайно": эксперт объяснил, почему у ВСУ не хватает сил для фланговых ударов - 09.01.2025 Украина.ру

"Эта тактика выбрана неслучайно": эксперт объяснил, почему у ВСУ не хватает сил для фланговых ударов

Сейчас ВС РФ действуют небольшими маневренными группами и осуществляют прорывы с захватами отдельных укрепрайонов ВСУ. Российские военные начали использовать эту тактику еще в позапрошлом году, а теперь опробовали. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-01-09T03:15

2025-01-09T03:15

2025-01-09T03:15

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В настоящее время российская армия уже отошла от практики огневого вала. В зоне спецоперации бойцы действуют малыми маневренными группами и осуществляют прорывы с захватами отдельных укрепрайонов ВСУ, сообщил эксперт.Российские военные начали использовать эту тактику еще в позапрошлом году, а теперь опробовали. Она применяется повсеместно и дает результат просто потому, что у противника не хватает сил и средств для таких фланговых ударов, указал обозреватель.Такие попытки ВСУ предпринимались, но все они были неудачными, потому что на каждом из направлений учитывается и пресекается в корне возможность подобных поползновений. Потому и успехи ВС РФ по сравнению с прошлым годом значительно выше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.Про обстановку в зоне СВО и перспективах форсирования Днепра в Херсонской области — интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241228/1060029034.html

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