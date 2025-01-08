Анкит Шах: Украина скоро закончится, и в будущем Западу не удастся зажечь Тайвань и Индию с Пакистаном - 08.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250108/1060139000.html
Анкит Шах: Украина скоро закончится, и в будущем Западу не удастся зажечь Тайвань и Индию с Пакистаном
Анкит Шах: Украина скоро закончится, и в будущем Западу не удастся зажечь Тайвань и Индию с Пакистаном - 08.01.2025 Украина.ру
Анкит Шах: Украина скоро закончится, и в будущем Западу не удастся зажечь Тайвань и Индию с Пакистаном
После заступления администрации Трампа на пост, конфликт на Украине будет завершен за несколько месяцев. Все горячие точки, искусственно созданные коллективным Западом для стравливания соседей, в том числе на Тайване, между Индией и Пакистаном, изживут себя в ближайшие 10 лет.
2025-01-08T07:32
2025-01-08T07:33
интервью
индия
китай
украина
дональд трамп
брикс
нато
россия
конфликт
геополитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/07/1060139306_0:133:777:570_1920x0_80_0_0_f9dde22822ae070a33f72f7f3379add7.png
Об этом доктор Анкит Шах, дипломированный экономист, писатель и специалист по вопросам внешней политики и безопасности на Среднем Востоке, рассказал в интервью изданию Украина.ру. Анкит Шах имеет опыт научно-исследовательской работы в Ахмедабаде и является доктором философии при национальном университете права в штате Гуджрат. В числе его верных прогнозов: отмена особого статуса штатов Джамму и Кашмир, пограничный кризис Индии с Китаем, Балакот, конфликты на Украине и в Израиле. Он также ратует за отказ от доллара, радикализма и колониализма во всем мире.— Доктор Шах, каковы взгляды ваших соотечественников на конфликт Украины с Россией? Известно ли им кто на самом деле повинен в этом кризисе, который спровоцирован из Вашингтона?— Насколько мне известно, все началось намного раньше: с беспорядков на Майдане и вмешательства извне во внутренние дела Украины.Тому, что некогда являлось частью территории СССР целесообразнее было поддерживать братское сотрудничество с Россией, проводя политику разумного добрососедства. Однако голоса, требующие вступления в НАТО наряду с поддержкой антироссийских настроений и призывами к милитаризации западных рубежей России, четко указывали на обратное.В моей книге о геополитике я рассматриваю эту коллизию как пример применения "теории двух ведер" ради сохранения гегемонии доллара. Согласно моей концепции, такое происходит, когда одно государство подвергают санкциям, снабжая соседа оружием и деньгами. Создание таких ситуаций поддерживает однополярный мировой порядок в регионах.И я был прав, предсказывая точный год, месяц и день недели начала боевых действий на Украине в числе прочих потрясений, таких как наши удары по очагам терроризма в Балакоте, противостояние на границе с Китаем, падение Асада-младшего, противостояние Ирана Израилю и многое другое. — Каково ваше личное отношение к российско-украинскому конфликту? И когда он по-вашему завершится?— Мне очевидно, что главным орудием сопротивления регионов однополярной гегемонии является отказ от доллара (дедолларизация) в мировом масштабе.Данная тенденция знаменует начало многополярной эры стран Глобального Юга, которые обращаются к своим исконным традициям, открыто отвергая западные стандарты, навязанные колонизаторами. Четырехсотлетняя диктатура единой валюты, начатая британским фунтом, умрет вместе с американским долларом.После вступления администрации Трампа в должность, данный конфликт будет завершен за несколько месяцев. Все горячие точки, искусственно созданные коллективным Западом для стравливания соседей, будь то на Украине, на Тайване или между Индией и Пакистаном, изживут себя в ближайшие десять лет.— Имеет ли место конфликт Индии с Китаем?— Увы, да. Юридическую проблему несогласованных границ оставили нам англичане. C землями на LAC – линии фактического контроля – многое неясно. Мы рассматриваем Тибет как незаконно оккупированную территорию.Тем не менее, лидеры обеих держав способны решить этот вопрос без его перерастания в вооруженный конфликт. Китайцы и русские, скажем так, взрослеют.И по нашему мнению, забота о здоровье, традициях и культурных связях взрослого населения России и Китая ложится на индийцев. Нас ждет реальная перспектива строительства газопровода Россия — Индия — Китай.Китаю следует уяснить, что к 2037 году большинство его граждан будет не в состоянии перейти из комнаты в комнату в силу своего возраста, состарившись в слепой погоне за длинным долларом в обмен на дешевый экспорт. Технологии, финансы и совместное производство — таков путь к прогрессу для стран Азии в преддверии эры деглобализации, которую сулит приход к власти Трампа.Будущее человечества — в азиатском сотрудничестве.— Россия дружит с Китаем. Как влияет данное обстоятельство на российско-индийские отношения?— Внешняя политика Индии зиждется на основах традиционного индуизма (санатана дхарма). Сие означает полную автономию с учетом того, что наиболее целесообразно для человечества, как для единой семьи в сложившейся ситуации.Мы отвергаем концепцию создания геополитической псевдо-элиты мафиозного типа, произрастающей из чуждых нам верований иноземного происхождения. Мы не можем проводить нашу внешнюю политику путем разжигания межрелигиозной вражды, стравливая "верующих" с "неверующими". Индуизм никак не одобряет подобные методы.Россия остается одним из наших мощнейших партнеров, и мы высоко ценим усилия, прилагаемые ею совместно с Китаем для сворачивания однополярного миропорядка. Одной из инициатив, проявленных в этом направлении, стало соглашение о сотрудничестве крупных держав азиатского региона, достигнутое на саммите в Казани. Мы благодарим россиян за предоставление площадки для разностороннего общения представителей стран-участниц.— А каковы планы самой Индии относительно БРИКС?— Мы рассчитываем на сотрудничество с народами Глобального Юга в деле противостояния БРИКС неоколониализму.Расширение этой организации открывает путь к переустройству миропорядка с учетом голосов самых малочисленных народностей. Грядет ревизия всех показателей, ранжиров и стандартов с учетом уникальных культурно-исторических особенностей каждой нации, и её достижений в различных сферах: от медицины, образования, искусства, кулинарии, текстиля, кинематографа, фестивалей, торговли, туризма, логистики, лингвистики, массмедиа до обороны, и так далее!О том, почему Трампу не стоит бороться со странами БРИКС, в интервью Анны Черкасовой с американским специалистом Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США.С аглоязычной версией интервью можно ознакомиться здесь.
индия
китай
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/07/1060139306_0:60:777:642_1920x0_80_0_0_c57b80407a7146177c1b624774057981.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, индия, китай, украина, дональд трамп, брикс, нато, россия, конфликт, геополитика, деколонизация, глобализм, доллар
Интервью, Индия, Китай, Украина, Дональд Трамп, БРИКС, НАТО, Россия, конфликт, геополитика, деколонизация, глобализм, доллар

Анкит Шах: Украина скоро закончится, и в будущем Западу не удастся зажечь Тайвань и Индию с Пакистаном

07:32 08.01.2025 (обновлено: 07:33 08.01.2025)
 
© Личный архивАнкит Шах
Анкит Шах
© Личный архив
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
После заступления администрации Трампа на пост, конфликт на Украине будет завершен за несколько месяцев. Все горячие точки, искусственно созданные коллективным Западом для стравливания соседей, в том числе на Тайване, между Индией и Пакистаном, изживут себя в ближайшие 10 лет.
Об этом доктор Анкит Шах, дипломированный экономист, писатель и специалист по вопросам внешней политики и безопасности на Среднем Востоке, рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Анкит Шах имеет опыт научно-исследовательской работы в Ахмедабаде и является доктором философии при национальном университете права в штате Гуджрат. В числе его верных прогнозов: отмена особого статуса штатов Джамму и Кашмир, пограничный кризис Индии с Китаем, Балакот, конфликты на Украине и в Израиле.
Он также ратует за отказ от доллара, радикализма и колониализма во всем мире.
— Доктор Шах, каковы взгляды ваших соотечественников на конфликт Украины с Россией? Известно ли им кто на самом деле повинен в этом кризисе, который спровоцирован из Вашингтона?
— Насколько мне известно, все началось намного раньше: с беспорядков на Майдане и вмешательства извне во внутренние дела Украины.
Тому, что некогда являлось частью территории СССР целесообразнее было поддерживать братское сотрудничество с Россией, проводя политику разумного добрососедства. Однако голоса, требующие вступления в НАТО наряду с поддержкой антироссийских настроений и призывами к милитаризации западных рубежей России, четко указывали на обратное.
В моей книге о геополитике я рассматриваю эту коллизию как пример применения "теории двух ведер" ради сохранения гегемонии доллара. Согласно моей концепции, такое происходит, когда одно государство подвергают санкциям, снабжая соседа оружием и деньгами. Создание таких ситуаций поддерживает однополярный мировой порядок в регионах.
И я был прав, предсказывая точный год, месяц и день недели начала боевых действий на Украине в числе прочих потрясений, таких как наши удары по очагам терроризма в Балакоте, противостояние на границе с Китаем, падение Асада-младшего, противостояние Ирана Израилю и многое другое.
© Личный архив Анкит ШахаСкриншот прогноза Анкит Шаха по Украине
Скриншот прогноза Анкит Шаха по Украине
© Личный архив Анкит Шаха
Скриншот прогноза Анкит Шаха по Украине
— Каково ваше личное отношение к российско-украинскому конфликту? И когда он по-вашему завершится?
— Мне очевидно, что главным орудием сопротивления регионов однополярной гегемонии является отказ от доллара (дедолларизация) в мировом масштабе.
Данная тенденция знаменует начало многополярной эры стран Глобального Юга, которые обращаются к своим исконным традициям, открыто отвергая западные стандарты, навязанные колонизаторами. Четырехсотлетняя диктатура единой валюты, начатая британским фунтом, умрет вместе с американским долларом.
После вступления администрации Трампа в должность, данный конфликт будет завершен за несколько месяцев. Все горячие точки, искусственно созданные коллективным Западом для стравливания соседей, будь то на Украине, на Тайване или между Индией и Пакистаном, изживут себя в ближайшие десять лет.
— Имеет ли место конфликт Индии с Китаем?
— Увы, да. Юридическую проблему несогласованных границ оставили нам англичане. C землями на LAC – линии фактического контроля – многое неясно. Мы рассматриваем Тибет как незаконно оккупированную территорию.
Тем не менее, лидеры обеих держав способны решить этот вопрос без его перерастания в вооруженный конфликт. Китайцы и русские, скажем так, взрослеют.
И по нашему мнению, забота о здоровье, традициях и культурных связях взрослого населения России и Китая ложится на индийцев. Нас ждет реальная перспектива строительства газопровода Россия — Индия — Китай.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанк
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в фотобанк
Китаю следует уяснить, что к 2037 году большинство его граждан будет не в состоянии перейти из комнаты в комнату в силу своего возраста, состарившись в слепой погоне за длинным долларом в обмен на дешевый экспорт. Технологии, финансы и совместное производство — таков путь к прогрессу для стран Азии в преддверии эры деглобализации, которую сулит приход к власти Трампа.
Будущее человечества — в азиатском сотрудничестве.
— Россия дружит с Китаем. Как влияет данное обстоятельство на российско-индийские отношения?
— Внешняя политика Индии зиждется на основах традиционного индуизма (санатана дхарма). Сие означает полную автономию с учетом того, что наиболее целесообразно для человечества, как для единой семьи в сложившейся ситуации.
Мы отвергаем концепцию создания геополитической псевдо-элиты мафиозного типа, произрастающей из чуждых нам верований иноземного происхождения. Мы не можем проводить нашу внешнюю политику путем разжигания межрелигиозной вражды, стравливая "верующих" с "неверующими". Индуизм никак не одобряет подобные методы.
Россия остается одним из наших мощнейших партнеров, и мы высоко ценим усилия, прилагаемые ею совместно с Китаем для сворачивания однополярного миропорядка. Одной из инициатив, проявленных в этом направлении, стало соглашение о сотрудничестве крупных держав азиатского региона, достигнутое на саммите в Казани.
Мы благодарим россиян за предоставление площадки для разностороннего общения представителей стран-участниц.
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкIII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
— А каковы планы самой Индии относительно БРИКС?
— Мы рассчитываем на сотрудничество с народами Глобального Юга в деле противостояния БРИКС неоколониализму.
Расширение этой организации открывает путь к переустройству миропорядка с учетом голосов самых малочисленных народностей. Грядет ревизия всех показателей, ранжиров и стандартов с учетом уникальных культурно-исторических особенностей каждой нации, и её достижений в различных сферах: от медицины, образования, искусства, кулинарии, текстиля, кинематографа, фестивалей, торговли, туризма, логистики, лингвистики, массмедиа до обороны, и так далее!
О том, почему Трампу не стоит бороться со странами БРИКС, в интервью Анны Черкасовой с американским специалистом Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США.
С аглоязычной версией интервью можно ознакомиться здесь.
 
ИнтервьюИндияКитайУкраинаДональд ТрампБРИКСНАТОРоссияконфликтгеополитикадеколонизацияглобализмдоллар
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:41Воюют с Рождеством, скупают платину и легализуют психические манипуляции. Чем занимается украинская элита
08:26"Кустарными методами мы не справимся": Садулаев о профессиональных подходах к РЭБ
08:23Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась
08:20"На Западе нам не верят, зато КНДР верят": Садулаев о том, как России остановить Запад
08:10"Голый политический расчет": Стоякин объяснил, почему Трамп так волнует о мире на Украине
08:00Почему главный советский киносказочник снимал гоголевскую Украину на Русском Севере
07:50“От перестановки слагаемых сумма не изменилась”: эксперт об альтернативных вариантах курской авантюры
07:40Новый игрок в гонке русофобии: Трухачёв назвал страну, которая продолжит войну против России
07:32Анкит Шах: Украина скоро закончится, и в будущем Западу не удастся зажечь Тайвань и Индию с Пакистаном
07:30Ищенко назвал условие, при котором Россия уничтожит западного генерала
07:25Войну не надо останавливать временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой — эксперт
07:23Правые заходят слева. Герои-2024 побеждают предателей и властолюбцев прагматизмом и верностью
07:00Артем Драбкин: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара
06:16"Ничего не забыл": политтехнолог о том, какие личные счеты есть у Трампа к Зеленскому
22:35Анкит Шах: Украина скоро закончится, и в будущем Западу не удастся зажечь Тайвань и Индию с Пакистаном
16:32Энергетику и без "Орешника" погасим. Эксперт о том, как Россия на Украине прогнула красные линии США
16:04Пятая лавра земли Русской: судьба донбасского монастыря как пример воли Господней
16:04Русскую культуру отменить не получится! Скрипачка Андреева о гастролях за рубежом и музыке на фронте
15:44Держались четырьмя лапами и попали в мясорубку. Эксперт об уничтожении ВСУ в Курахово
15:29"Обычная" ракета наносит больше урона? Эксперт об объектах Украины, по которым должен прилететь "Орешник"
Лента новостейМолния