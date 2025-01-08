https://ukraina.ru/20250108/1060139000.html

Анкит Шах: Украина скоро закончится, и в будущем Западу не удастся зажечь Тайвань и Индию с Пакистаном

Анкит Шах: Украина скоро закончится, и в будущем Западу не удастся зажечь Тайвань и Индию с Пакистаном - 08.01.2025 Украина.ру

Анкит Шах: Украина скоро закончится, и в будущем Западу не удастся зажечь Тайвань и Индию с Пакистаном

После заступления администрации Трампа на пост, конфликт на Украине будет завершен за несколько месяцев. Все горячие точки, искусственно созданные коллективным Западом для стравливания соседей, в том числе на Тайване, между Индией и Пакистаном, изживут себя в ближайшие 10 лет.

2025-01-08T07:32

2025-01-08T07:32

2025-01-08T07:33

интервью

индия

китай

украина

дональд трамп

брикс

нато

россия

конфликт

геополитика

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Об этом доктор Анкит Шах, дипломированный экономист, писатель и специалист по вопросам внешней политики и безопасности на Среднем Востоке, рассказал в интервью изданию Украина.ру. Анкит Шах имеет опыт научно-исследовательской работы в Ахмедабаде и является доктором философии при национальном университете права в штате Гуджрат. В числе его верных прогнозов: отмена особого статуса штатов Джамму и Кашмир, пограничный кризис Индии с Китаем, Балакот, конфликты на Украине и в Израиле. Он также ратует за отказ от доллара, радикализма и колониализма во всем мире.— Доктор Шах, каковы взгляды ваших соотечественников на конфликт Украины с Россией? Известно ли им кто на самом деле повинен в этом кризисе, который спровоцирован из Вашингтона?— Насколько мне известно, все началось намного раньше: с беспорядков на Майдане и вмешательства извне во внутренние дела Украины.Тому, что некогда являлось частью территории СССР целесообразнее было поддерживать братское сотрудничество с Россией, проводя политику разумного добрососедства. Однако голоса, требующие вступления в НАТО наряду с поддержкой антироссийских настроений и призывами к милитаризации западных рубежей России, четко указывали на обратное.В моей книге о геополитике я рассматриваю эту коллизию как пример применения "теории двух ведер" ради сохранения гегемонии доллара. Согласно моей концепции, такое происходит, когда одно государство подвергают санкциям, снабжая соседа оружием и деньгами. Создание таких ситуаций поддерживает однополярный мировой порядок в регионах.И я был прав, предсказывая точный год, месяц и день недели начала боевых действий на Украине в числе прочих потрясений, таких как наши удары по очагам терроризма в Балакоте, противостояние на границе с Китаем, падение Асада-младшего, противостояние Ирана Израилю и многое другое. — Каково ваше личное отношение к российско-украинскому конфликту? И когда он по-вашему завершится?— Мне очевидно, что главным орудием сопротивления регионов однополярной гегемонии является отказ от доллара (дедолларизация) в мировом масштабе.Данная тенденция знаменует начало многополярной эры стран Глобального Юга, которые обращаются к своим исконным традициям, открыто отвергая западные стандарты, навязанные колонизаторами. Четырехсотлетняя диктатура единой валюты, начатая британским фунтом, умрет вместе с американским долларом.После вступления администрации Трампа в должность, данный конфликт будет завершен за несколько месяцев. Все горячие точки, искусственно созданные коллективным Западом для стравливания соседей, будь то на Украине, на Тайване или между Индией и Пакистаном, изживут себя в ближайшие десять лет.— Имеет ли место конфликт Индии с Китаем?— Увы, да. Юридическую проблему несогласованных границ оставили нам англичане. C землями на LAC – линии фактического контроля – многое неясно. Мы рассматриваем Тибет как незаконно оккупированную территорию.Тем не менее, лидеры обеих держав способны решить этот вопрос без его перерастания в вооруженный конфликт. Китайцы и русские, скажем так, взрослеют.И по нашему мнению, забота о здоровье, традициях и культурных связях взрослого населения России и Китая ложится на индийцев. Нас ждет реальная перспектива строительства газопровода Россия — Индия — Китай.Китаю следует уяснить, что к 2037 году большинство его граждан будет не в состоянии перейти из комнаты в комнату в силу своего возраста, состарившись в слепой погоне за длинным долларом в обмен на дешевый экспорт. Технологии, финансы и совместное производство — таков путь к прогрессу для стран Азии в преддверии эры деглобализации, которую сулит приход к власти Трампа.Будущее человечества — в азиатском сотрудничестве.— Россия дружит с Китаем. Как влияет данное обстоятельство на российско-индийские отношения?— Внешняя политика Индии зиждется на основах традиционного индуизма (санатана дхарма). Сие означает полную автономию с учетом того, что наиболее целесообразно для человечества, как для единой семьи в сложившейся ситуации.Мы отвергаем концепцию создания геополитической псевдо-элиты мафиозного типа, произрастающей из чуждых нам верований иноземного происхождения. Мы не можем проводить нашу внешнюю политику путем разжигания межрелигиозной вражды, стравливая "верующих" с "неверующими". Индуизм никак не одобряет подобные методы.Россия остается одним из наших мощнейших партнеров, и мы высоко ценим усилия, прилагаемые ею совместно с Китаем для сворачивания однополярного миропорядка. Одной из инициатив, проявленных в этом направлении, стало соглашение о сотрудничестве крупных держав азиатского региона, достигнутое на саммите в Казани. Мы благодарим россиян за предоставление площадки для разностороннего общения представителей стран-участниц.— А каковы планы самой Индии относительно БРИКС?— Мы рассчитываем на сотрудничество с народами Глобального Юга в деле противостояния БРИКС неоколониализму.Расширение этой организации открывает путь к переустройству миропорядка с учетом голосов самых малочисленных народностей. Грядет ревизия всех показателей, ранжиров и стандартов с учетом уникальных культурно-исторических особенностей каждой нации, и её достижений в различных сферах: от медицины, образования, искусства, кулинарии, текстиля, кинематографа, фестивалей, торговли, туризма, логистики, лингвистики, массмедиа до обороны, и так далее!О том, почему Трампу не стоит бороться со странами БРИКС, в интервью Анны Черкасовой с американским специалистом Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США.С аглоязычной версией интервью можно ознакомиться здесь.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, индия, китай, украина, дональд трамп, брикс, нато, россия, конфликт, геополитика, деколонизация, глобализм, доллар