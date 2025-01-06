"Тела под завалами": Монтян о том, что после себя оставили ВСУ - 06.01.2025 Украина.ру
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"Тела под завалами": Монтян о том, что после себя оставили ВСУ
"Тела под завалами": Монтян о том, что после себя оставили ВСУ - 06.01.2025 Украина.ру
"Тела под завалами": Монтян о том, что после себя оставили ВСУ
В интервью изданию Украина.ру известный адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян рассказала, что группы, которые посещают недавно освобожденные населенные пункты, фиксируют на видео свидетельства людей
2025-01-06T06:10
2025-01-06T06:10
новости
курская область
россия
донбасс
вооруженные силы украины
вс рф
детали
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Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что чем больше ВСУ терпят поражение в Курской области или в Донбассе, тем больше киевский режим совершает безрассудных действий.Подробнее об этом — в материале Чем чаще ВСУ терпят поражение на поле боя, тем опаснее становятся их зверства — КнутовЖестокие расправы над мирными жителями — привычное для ВСУ дело. Как только украинские войска отступают из какого-либо населенного пункта, люди рассказывают о зверствах, творившихся в их селах и городах. ВС РФ, зачищая территории от неприятеля регулярно находят пыточные, тела погибших граждан, а также нацистскую символику.Лишь несколько из подобных историй:Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУКроме того, в декабре в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".Подробности в материале автора издания Украина.ру Дениса Рудометова "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове.Полный текст интервью Татьяны Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Курская область, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали

"Тела под завалами": Монтян о том, что после себя оставили ВСУ

06:10 06.01.2025
 
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
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В интервью изданию Украина.ру известный адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян рассказала, что группы, которые посещают недавно освобожденные населенные пункты, фиксируют на видео свидетельства людей
"Мы на днях были в Красногоровке. Люди рассказывали, как всушники расстреливали их соседей. Но мы даже увидеть эти трупы не можем, потому что они под завалами, а кругом — растяжки. Когда это все разминируют — никто не знает. Пока спасает только холодная погода и нет этого удушающего запаха", — объяснила Монтян.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что чем больше ВСУ терпят поражение в Курской области или в Донбассе, тем больше киевский режим совершает безрассудных действий.
Подробнее об этом — в материале Чем чаще ВСУ терпят поражение на поле боя, тем опаснее становятся их зверства — Кнутов
Жестокие расправы над мирными жителями — привычное для ВСУ дело. Как только украинские войска отступают из какого-либо населенного пункта, люди рассказывают о зверствах, творившихся в их селах и городах. ВС РФ, зачищая территории от неприятеля регулярно находят пыточные, тела погибших граждан, а также нацистскую символику.
Лишь несколько из подобных историй:
Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0
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Гранаты в жилые дома кидали именно они: жители Новотроицкого рассказали о зверствах вэсэушницВ жестоких убийствах мирных жителей при отступлении из села Новотроицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) принимали участие женщины-служащие ВСУ. Об этом агентству РИА Новости рассказал местный житель по имени Владимир
Кроме того, в декабре в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".
Подробности в материале автора издания Украина.ру Дениса Рудометова "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове.
Полный текст интервью Татьяны Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом
 
НовостиКурская областьРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныВС РФдетали
 
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