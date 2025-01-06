https://ukraina.ru/20250106/1059999814.html

"Тела под завалами": Монтян о том, что после себя оставили ВСУ

"Тела под завалами": Монтян о том, что после себя оставили ВСУ - 06.01.2025 Украина.ру

"Тела под завалами": Монтян о том, что после себя оставили ВСУ

В интервью изданию Украина.ру известный адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян рассказала, что группы, которые посещают недавно освобожденные населенные пункты, фиксируют на видео свидетельства людей

2025-01-06T06:10

2025-01-06T06:10

2025-01-06T06:10

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Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что чем больше ВСУ терпят поражение в Курской области или в Донбассе, тем больше киевский режим совершает безрассудных действий.Подробнее об этом — в материале Чем чаще ВСУ терпят поражение на поле боя, тем опаснее становятся их зверства — КнутовЖестокие расправы над мирными жителями — привычное для ВСУ дело. Как только украинские войска отступают из какого-либо населенного пункта, люди рассказывают о зверствах, творившихся в их селах и городах. ВС РФ, зачищая территории от неприятеля регулярно находят пыточные, тела погибших граждан, а также нацистскую символику.Лишь несколько из подобных историй:Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУКроме того, в декабре в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".Подробности в материале автора издания Украина.ру Дениса Рудометова "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове.Полный текст интервью Татьяны Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом

https://ukraina.ru/20241225/1059930908.html

курская область

россия

донбасс

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новости, курская область, россия, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф, детали