Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0
15:17 25.11.2024 (обновлено: 15:18 25.11.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Наемники ВСУ, в том числе польские, за пару дней до того, как город освободили ВС РФ, начали расправляться с мирным населением Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинские военные пытались подставить армию России, но жители населенного пункта видели все своими глазами
Об этом 25 ноября рассказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Буквально за два дня [до прихода российской армии] наемники ВСУ, в том числе поляки, начали убивать людей. Стучат в дверь и убивают всех без разбору: детей, женщин, мужчин. Когда ВС РФ освободили Селидово, все просто были в шоке от увиденного. Тела [оставались] прямо на улице, их никто даже не заносил, пока не зашла Россия. ВСУ не разрешали [хоронить] родственникам тела, люди боялись куда-либо выходить", — рассказал Мирошник.
Он добавил, что это делалось с одной единственной целью: "обвинить в этих преступлениях Россию, ведь зверства были совершены прямиком перед приходом российских солдат".
Но, заключил Мирошник, когда людей в Селидово спросят — они расскажут правду.
В начале апреля 2022 года украинские СМИ распространили фото и видео с лежащими на улицах Бучи (Киевская область) телами погибших, якобы снятые после того, как город оставили российские войска. Многие пользователи усомнились в достоверности этих материалов, обратив внимание на то, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки — то есть их могли убить украинские силовики или территориальная оборона.
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
08:23Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово - РоговПодразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово на западе ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости