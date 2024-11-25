https://ukraina.ru/20241125/1059188603.html

Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0

Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0 - 25.11.2024 Украина.ру

Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0

Наемники ВСУ, в том числе польские, за пару дней до того, как город освободили ВС РФ, начали расправляться с мирным населением Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинские военные пытались подставить армию России, но жители населенного пункта видели все своими глазами

2024-11-25T15:17

2024-11-25T15:17

2024-11-25T15:18

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Об этом 25 ноября рассказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Он добавил, что это делалось с одной единственной целью: "обвинить в этих преступлениях Россию, ведь зверства были совершены прямиком перед приходом российских солдат". Но, заключил Мирошник, когда людей в Селидово спросят — они расскажут правду.В начале апреля 2022 года украинские СМИ распространили фото и видео с лежащими на улицах Бучи (Киевская область) телами погибших, якобы снятые после того, как город оставили российские войска. Многие пользователи усомнились в достоверности этих материалов, обратив внимание на то, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки — то есть их могли убить украинские силовики или территориальная оборона.Кровавая Буча. Кто продавил продолжение войны в Украине накачкой ее оружием?ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Другие темы: Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской области

https://ukraina.ru/20241029/1058447825.html

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новости, россия, селидово, донецкая народная республика, мирошник, вооруженные силы украины, мид, иностранные наемники, украина