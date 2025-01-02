https://ukraina.ru/20250102/1060091266.html
Украина открыла экспорт электричества в Молдавию
Украина открыла экспорт электричества в Молдавию - 02.01.2025 Украина.ру
Украина открыла экспорт электричества в Молдавию
В ночь на 2 января Украина начала экспорт электричества в Молдавию. Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker
2025-01-02T09:28
2025-01-02T09:28
2025-01-02T09:28
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молдавия
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румыния
владимир зеленский
энергоатом
газпром
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Электроэнергию на Украине закупила молдавская госкомпания Energocom, чтобы покрыть дефицит в своей стране.В компании объяснили, что поставки электроэнергии на границе Молдовы и Румынии ограничены диапазоном 315 МВт из необходимых 650-800 МВт, поэтому часть электроэнергии резервируют на ежедневных аукционах из мощностей, которые не используются на других участках румынской границы.Перебои с электричеством в Молдавии начались после того, как 1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину.Украинские власти до этого заявляли, что договор о транзите газа продлен не будет. При этом Владимир Зеленский отметил, что "общая задача – поддержать Молдову в период энергетической трансформации".Кишинев нарушал контракт и отказывался урегулировать задолженность за ранее полученные от Москвы поставки газа. Из-за этого 28 декабря 2024 года "Газпром" сообщил, что снизит перекачку газа в Молдавию до нуля.Утром 1 января в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) отключили отопление и горячее водоснабжение.Моя хата с краю: в Европе разгорается спор о роли российского газа в жизни ЕС
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, украина, румыния, владимир зеленский, энергоатом, газпром
Новости, Молдавия, Украина, Румыния, Владимир Зеленский, Энергоатом, Газпром
Украина открыла экспорт электричества в Молдавию
В ночь на 2 января Украина начала экспорт электричества в Молдавию. Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker
Электроэнергию на Украине закупила молдавская госкомпания Energocom, чтобы покрыть дефицит в своей стране.
"Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома" - в ночное время, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать", – отметили в Energocom.
В компании объяснили, что поставки электроэнергии на границе Молдовы и Румынии
ограничены диапазоном 315 МВт из необходимых 650-800 МВт, поэтому часть электроэнергии резервируют на ежедневных аукционах из мощностей, которые не используются на других участках румынской границы.
Перебои с электричеством в Молдавии начались после того, как 1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа
получала российский газ, идущий транзитом через Украину.
Украинские власти до этого заявляли, что договор о транзите газа продлен не будет. При этом Владимир Зеленский
отметил, что "общая задача – поддержать Молдову в период энергетической трансформации".
Кишинев
нарушал контракт и отказывался урегулировать задолженность за ранее полученные от Москвы
поставки газа. Из-за этого 28 декабря 2024 года "Газпром
" сообщил, что снизит перекачку газа в Молдавию до нуля.
Утром 1 января в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) отключили отопление и горячее водоснабжение.