https://ukraina.ru/20250101/1060088867.html

Моя хата с краю: в Европе разгорается спор о роли российского газа в жизни ЕС

Моя хата с краю: в Европе разгорается спор о роли российского газа в жизни ЕС - 01.01.2025 Украина.ру

Моя хата с краю: в Европе разгорается спор о роли российского газа в жизни ЕС

Снабжение газом Австрии по-прежнему гарантировано, несмотря на завершение транзита российским ресурсом через Украину. Такое заявление 1 января опубликовало минэнерго страны. Однако не все в Европе так спокойны

2025-01-01T13:37

2025-01-01T13:37

2025-01-01T13:40

новости

украина

европа

словакия

роберт фицо

владимир зеленский

ес

газпром

газ

российский газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051851369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abf3dfa69d0d72a2f931b91b1d850ebc.jpg

"Для поддержания бесперебойных и неограниченных поставок газа в любое время участники рынка обратились к альтернативным источникам газа, например, через пункты входа из Германии или Италии, а также из австрийских хранилищ. Это позволило компенсировать ограничения в поставках. Поставки в Австрию по-прежнему гарантированы", - говорится в релизе минэнерго республики.В комментарии также уточняется, что на 30 декабря 2024 года уровень газа в хранилищах страны составлял 78,53%.А вот власти Словакии никаких радужных перспектив не видят. В частности, крупнейший энергооператор страны SPP бьет тревогу, утверждая, что остановка поставок российского газа через Украину будет иметь последствия в виде роста цен на оптовых рынках. И стране "С начала обеспечения альтернативных поставок компания говорит, что у диверсификации есть своя цена, и в случае, если в 2025 году не будет на нашу территорию поступать российский газ, любая другая альтернатива будет значительно дороже", - говорится в заявлении компании, где также уточняется, что только за 2025-ый год без российского газа встанет Братиславе на 90 миллионов евро дороже.Похожего мнения придерживаются и в Греции. Местный новостной портал Newmoney обратил внимание на то, что прекращение действия соглашения о транзите газа через Украину происходит в критический для Европы момент.Тем временем Еврокомиссия (ЕК) призвала европейцев ни о чем не тревожиться, заявив, что "европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ не российского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам".1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину. О том, что договоренности не будут пролонгированы Владимир Зеленский сообщал давно.Первые отголоски остановки транзита российского газа через Украину коснулись непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). В "Тирастеплоэнерго" сообщили об отключении централизованного отопления и горячего водоснабжения.В ряде европейских стран опасаются, что такие же последствия ждут и их. В частности, тревогу бьют в Венгрии, Австрии, Италии, Молдавии и Словакии, которые максимально зависели от поставок российского голубого топлива через Украину. Власти этих стран даже пригрозили Киеву конфликтом, однако никаких серьезных шагов в этом направлении пока не предприняли.Глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов выразил уверенность, что борьба за газовый рынок Европы не окончена, но рассчитывать на него "Газпрому" не стоит. Он подчеркнул, что с возвращением на пост президента США Дональда Трампа борьба за газовый рынок ЕС выйдет на новый уровень: вновь избранный лидер Америки не упустит возможности втридорога продавать свой СПГ.О том, что теряют от завершения транзита газа через Украину Европа, Россия и Киев читайте в материале Транзит российского газа через территорию Украины прекратился. Кто и что потеряет?

украина

европа

словакия

австрия

греция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, ес, газпром, газ, российский газ, транзит, австрия, греция, дональд трамп, спг