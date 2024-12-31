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Налоговую службу Украины возглавил экс-глава киевской областной администрации - Кабмин

Налоговую службу Украины возглавил экс-глава киевской областной администрации - Кабмин - 31.12.2024 Украина.ру

Налоговую службу Украины возглавил экс-глава киевской областной администрации - Кабмин

Новым главой налоговой службы Украины назначили Руслана Кравченко, ранее занимавшего пост главы киевской областной военной администрации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

2024-12-31T15:40

2024-12-31T15:40

2024-12-31T15:47

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"Кадровый блок: назначить Кравченко Руслана Андреевича председателем государственной налоговой службы Украины", - написал Мельничук.Также главой госслужбы финансового мониторинга страны вместо Игоря Черкасского назначен Филипп Пронин, накануне уволенный с должности главы полтавской областной военной администрации.Как сообщал сайт Офиса Владимира Зеленского, 30 декабря были уволены глава киевской областной госадминистрации Руслан Кравченко и глава полтавской областной госадминистрации Филипп Пронин.Ранее украинское Radio NV со ссылкой на свои источники сообщало, что Кравченко станет новым генеральным прокурором вместо уволенного Андрея Костина. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко* недавно заявлял, что Костина хотят назначить послом в Нидерландах в рамках готовящихся масштабных кадровых перестановок в МИД Украины.О других кадровых перестановках - в материале Кадровые перестановки на Украине обеспокоили администрацию США - Politico на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, нидерланды, кравченко, денис костин, владимир зеленский, кабмин, верховная рада, рада, сша