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Кадровые перестановки на Украине обеспокоили администрацию США - Politico

Кадровые перестановки на Украине обеспокоили администрацию США - Politico - 05.09.2024 Украина.ру

Кадровые перестановки на Украине обеспокоили администрацию США - Politico

В кадровых перестановках в правительстве Украины есть причины для беспокойства, пишет газета Politico

2024-09-05T07:31

2024-09-05T07:31

2024-09-05T07:44

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"Возможно, есть причины для беспокойства", - сказал неназванный представитель администрации США.Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего Офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявлял, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.Подробнее об увольнениях - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, верховная рада, слуга народа, дмитрий кулеба, денис малюська, владимир зеленский