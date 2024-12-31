Садулаев объяснил, что тормозит освобождение Курской области - 31.12.2024 Украина.ру
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Садулаев объяснил, что тормозит освобождение Курской области
Садулаев объяснил, что тормозит освобождение Курской области - 31.12.2024 Украина.ру
Садулаев объяснил, что тормозит освобождение Курской области
Основная причина того, что освобождение Курской области затормозилось - упорное сопротивление ВСУ. Украинские группировки, брошенные под Курск, всеми силами пытаются препятствовать продвижению российской армии
2024-12-31T07:00
2024-12-31T07:00
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.Ранее американское агентство Associated Press написало, что украинские и западные чиновники опасаются, что ставка Киева на удержание захваченной части Курской области может ослабить оборону ВСУ по всей линии фронта.Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
https://ukraina.ru/20241228/1060036238.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, курск, киев, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали
Новости, Курская область, Курск, Киев, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, детали

Садулаев объяснил, что тормозит освобождение Курской области

07:00 31.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО
Работа учебного центра на базе отдельного инженерно-саперного батальона им. Д.М. Карбышева в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Основная причина того, что освобождение Курской области затормозилось - упорное сопротивление ВСУ. Украинские группировки, брошенные под Курск, всеми силами пытаются препятствовать продвижению российской армии
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
"Противник держит под Курском боеспособные части, постоянно подбрасывает резервы и производит ротацию. Особенно серьезно мешают нашему продвижению вражеские дроны. Если киевский режим не может удержать позиции одной пехотой, он сдерживает наше наступление большим количеством и качеством беспилотников", — рассказал Садулаев.
Ранее американское агентство Associated Press написало, что украинские и западные чиновники опасаются, что ставка Киева на удержание захваченной части Курской области может ослабить оборону ВСУ по всей линии фронта.
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
28 декабря, 10:07
Напав на Курскую область, Киев ослабил всю линию фронта - APУкраинские и западные чиновники опасаются, что ставка Киева на нападение на Курскую область ослабит всю линию фронта, передает агентство Associated Press
Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
 
НовостиКурская областьКурскКиевВооруженные силы УкраиныВС РФСВОдетали
 
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