https://ukraina.ru/20241231/1060054055.html

Садулаев объяснил, что тормозит освобождение Курской области

Садулаев объяснил, что тормозит освобождение Курской области - 31.12.2024 Украина.ру

Садулаев объяснил, что тормозит освобождение Курской области

Основная причина того, что освобождение Курской области затормозилось - упорное сопротивление ВСУ. Украинские группировки, брошенные под Курск, всеми силами пытаются препятствовать продвижению российской армии

2024-12-31T07:00

2024-12-31T07:00

2024-12-31T07:00

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.Ранее американское агентство Associated Press написало, что украинские и западные чиновники опасаются, что ставка Киева на удержание захваченной части Курской области может ослабить оборону ВСУ по всей линии фронта.Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну

https://ukraina.ru/20241228/1060036238.html

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новости, курская область, курск, киев, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали