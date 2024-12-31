https://ukraina.ru/20241231/1060054055.html
Садулаев объяснил, что тормозит освобождение Курской области
Садулаев объяснил, что тормозит освобождение Курской области - 31.12.2024 Украина.ру
Садулаев объяснил, что тормозит освобождение Курской области
Основная причина того, что освобождение Курской области затормозилось - упорное сопротивление ВСУ. Украинские группировки, брошенные под Курск, всеми силами пытаются препятствовать продвижению российской армии
2024-12-31T07:00
2024-12-31T07:00
2024-12-31T07:00
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.Ранее американское агентство Associated Press написало, что украинские и западные чиновники опасаются, что ставка Киева на удержание захваченной части Курской области может ослабить оборону ВСУ по всей линии фронта.Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
https://ukraina.ru/20241228/1060036238.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, курск, киев, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали
Новости, Курская область, Курск, Киев, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, детали
Садулаев объяснил, что тормозит освобождение Курской области
Основная причина того, что освобождение Курской области затормозилось - упорное сопротивление ВСУ. Украинские группировки, брошенные под Курск, всеми силами пытаются препятствовать продвижению российской армии