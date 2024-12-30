https://ukraina.ru/20241230/1060075039.html

"Их мечта - убивать русских". "Мы уже в войне и хуже не будет". 2024 год в цитатах экспертов

"Их мечта - убивать русских". "Мы уже в войне и хуже не будет". 2024 год в цитатах экспертов - 30.12.2024 Украина.ру

"Их мечта - убивать русских". "Мы уже в войне и хуже не будет". 2024 год в цитатах экспертов

Уходящий год был драматичным, человечество стояло несколько раз на грани. Многие страны теряли территории, население, своих лидеров.

2024-12-30T20:09

2024-12-30T20:09

2024-12-30T20:11

эксклюзив

украина

россия

азербайджан

валерий залужный

владимир зеленский

дональд трамп

оон

брикс

ес

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Полыхал Ближний Восток, Сирия. Конфликт на Украине зашёл в очередной тупик, выход из которого будет искать уже новоизбранный президент США Трамп. Россия продемонстрировала "неуловимый Орешник", обновила свою ядерную доктрину и продолжила формирование многополярного мира под эгидой БРИКС.Выборы в США и ЕС, покушение на Трампа и его победа в президентской гонке, продвижение России по всей линии фронта, нащупывание мира, охлаждения Запада к Украине, геополитический слом на Ближнем Востоке, падение Сирии и раскачивание Кавказа, протесты в Грузии – лишь немногие эпизоды, которые мы обсуждали с экспертами на нашем сайте. Предлагаем вспомнить самые важные события года, о которых писали в социальных сетях эксперты.ЯнварьЛюбопытно, что 2024 год начинался с энергетического вопроса, а точнее транзита российского газа в Европу. И закачивается скандалом в отношениях между Украиной и Словакией, по тому же поводу. В январе 2024 года Роберт Фицо встречался с премьером Украины Денисом Шмыгалем и сообщил, что Украине продлит контракт на транзит голубого топлива в 2025 году. Украина тут же опровергла договоренности, действуя импульсивно и непредсказуемо, как всегда.Комментирует украинский экономист Алексей КущПохоже моя идея относительно создания в Украине газового хаба имеет место быть. Хаб может быть передан под управление австрийских трейдеров, владельцев центрально-европейского хаба в Австрии. Откуда информация о хабе? Премьер-министр Словакии не зря встречался в Ужгороде с нашим премьером Шмыгалем. По итогам встречи, Фицо заявил: "Украина открыта для транзита российского газа после 2024 года, работа над деталями соглашения может быть завершена в ближайшее время". Он также отметил: "Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это отличная новость. Это означает, что мы в Словакии также сможем продлить транзит этого газа, который также пойдет на пользу Австрии и Италии. Я верю, что мы сможем завершить работу над деталями этого соглашения в ближайшее время". В каком формате может транзитироваться российский газ? Точно не на основании договоренностей Нафтогаза и Газпрома. Это может быть лишь модель газового хаба под управлением европейских трейдеров, у которых есть контракты с россиянами и которые смогут интегрировать украинский хаб в общеевропейский рынок газа.ФевральВ этом месяце обострилось политическое противостояние Зеленского и генерала Валерия Залужного. Главком открыто критикует политическое руководство Украины, высказывает непопулярные идеи о продолжении войны на страницах западных газет и журналов. В итоге конфликт закончился отставкой главкома и назначением его послом в Великобритании. Списали его о счетов или законсервировали для дальнейшей политической карьеры – интрига следующего года.Комментирует украинский политик Владимир КняжицкийПроблема не в том, что Зеленский снял Залужного (это его право), а в том, что не объяснил причины такого решения. После травли Главнокомандующего ручными злыми собачками в интернете и Верховной Раде снятие выглядит следствием политической ревности. Есть еще одна возможная причина. Путин в интервью Карлсону говорил о переговорах. Если это так, новые военные и гражданские менеджеры Зеленского должны быть управляемыми на 100 процентов, чтобы сдерживать и армию, и общество в период противоречивых решений. У Залужного для этого слишком высокая поддержка в обществе. Утверждать, что генерал Сырский имеет какие-то отличные от Залужного методы странно. Он старше, работал до сих пор в команде Залужного. В общем, это приемлемое решение, но точно не новаторское. Главное преимущество Сырского – отсутствие такой популярности, как у Залужного. В демократическом обществе эту популярность лидер мудро использовал бы для собственного усиления и разделения ответственности за принятие решений. В авторитарном - решения может принимать только одно лицо. Но бывает, что иногда власть концентрируют и в демократиях. Тогда ответственность за ошибки многих будет нести лидер.Март22 марта в Москве произошёл чудовищный теракт. В здании "Крокус Сити Холла" погибло 145 человек, 551 – был ранен. Четверо террористов были пойманы и понесли наказание. Позже глава ФСБ сообщил о причастности военной разведки Украины к теракту. Александр Бортников летом 2024 года утверждал, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, а также оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. Этот теракт послужил поводом для пересмотра всей мигрантской политики России, принятия ряда законов, ужесточающих контроль за приездом и пребыванием мигрантов в стране.Комментирует политолог Алесандр НосовичЕсли есть на свете что-то хуже терроризма, то это легитимация терроризма. Не оправдание, а именно легитимация, представление террора нормой. По международной реакции такого вроде бы нет, но это уже было, только чтобы это разглядеть микроскоп нужен. Министр иностранных дел Литвы отреагировал на массовое убийство людей в Крокус Сити холле призывом "не потерять фокус". То есть не дать позволить сочувствию к зверски убитым русским отвлечь себя от поддержки Киева. Я ему даже благодарен за этот твит. Он вывел меня из ступора. Вчера я не знал, что написать осмысленного, помимо общего сочувствия жертвам и их близким и личных впечатлений от самого близкого мне географически теракта (окна дома с противоположной от меня стороны выходят на Кунцево, я при желании мог бы наблюдать тот столб дыма). Сегодня знаю. Нужно всегда помнить, что рядом с нашими границами живёт Зло - мелкое, трусливое, но от того тем более опасное, когда ему предоставляется возможность убивать тех, в отношении кого они питают вековую злобу и зависть. В прошлом они убивали евреев, белорусов, поляков, сейчас их мечта - убивать русских, и ради её достижения они готовы кооперироваться с кем угодно, даже с абсолютно непонятными им и такими же смертельно опасными для них исламскими фанатиками. Собственно, нынешнее поведение Прибалтики, которая призывает Запад "не потерять фокус" и откуда не выразили официальных соболезнований не только государству, но и народу, имеет богатую традицию. У меня целая глава в книге была посвящена поддержке странами Балтии чеченских террористов, которая заключалась в том числе в создании там ваххабитских ячеек. С каждым новым кошмарным терактом в России эта поддержка становилась всё тише, но совсем на нет не сошла. Я ещё несколько лет назад ловил литовских евродепутатов на организации круглых столов с лидерами "свободной Ичкерии" в Европарламенте. Логика та же: сочувствие к жертвам Норд-Остов, Бесланов, Каширок и прочее не должно отвлекать от борьбы за "разрушение Империи". Этот текст сложился у меня в голове до новостей о бегстве террористов на украинскую границу. То есть реальность его подтвердила и опередила. В таком случае понятно, что делать России. Если террористическую суть исламских боевиков все в мире в принципе признают, то показать, что наследники организаторов Холокоста, Волынской резни, поджигатели Хатыни и прочие изверги Восточной Европы суть такие же - задача и необходимость. Судя по реакции мира на зверство в Москве - задача решаемая.АпрельРоссийские миротворцы вышли из Нагорного Карабаха, где находились с 2020 года. "Карабахский конфликт" был урегулирован и исчерпан. Возлагаемая миссия на российских миротворцев выполнена в полном объеме. Армения утратила, Азербайджан обрел не только территорию, но и политическую победу. Позже Ильхам Алиев триумфально переизберется на новый президентский срок. А тем временем события на всем Кавказе придут в движение и волнение. Решительно и отчаянно внешние силы будут качать Грузию весь конец 2024 года.Комментирует Политолог Юрий БаранчикПроисходит то, что закономерно. После того, как Никол Пашинян лично и открыто признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, присутствие там российских миротворцев стало юридическим нонсенсом. Если все согласны, что это территория Азербайджана, то какую задачу мы там выполняем? В Ереване будут приветствовать вывод российских миротворцев. В рамках сближения Армении в особо извращенной форме с Западом и НАТО, стоит ожидать оживления дискуссий среди элиты мудрого армянского народа насчет 102-й военной базы ВС РФ в Гюмри. Вот только что будет делать Пашинян, когда Азербайджан начнет воевать Нахичевань вместе с Турцией?МайВпервые на Украине 9 мая не праздновали День Победы. Праздник был упразднен решением Зеленского. Тем не менее сотни киевлян пришли возложить цветы к Вечному огню в Парке Славы и поздравить соотечественников с Великой Победой над нацизмом.Комментирует политолог Константин БондаренкоУкраинские историки на протяжении десятилетий старались доказать, что настоящий День Победы - не 9 мая, а 8-го. В результате все свелось не к установлению истины, а к политизации вопроса. Ни отказ от устоявшейся терминологии (фактический отказ от понятий "День Победы", "Великая Отечественная война"), ни смещение акцентов с Красной армии на УПА*, ни частичный пересмотр истории не привели к торжеству истины. Жертвы экспериментов профессора Преображенского начали воплощать в жизнь тезис академика Покровского: история - это политика, обращенная в прошлое. Можно сколько угодно делать акцент на 8-м мая, а не на 9-м. Можно объявлять День Победы днем скорби и примирения. Можно убеждать себя и других в том, что новая война полностью перечеркнула значение той, далекой. Можно уничтожить все памятники. Но ведь память-то не материальна. И истина не зависит от политической моды. И настоящие памятники - у нас в сердце. А их не разрушить. Эксперименты с совестью продолжаются. Войны с Церковью, войны с книгами, войны с историей только подливают огонь в общество, и так измученное кровопролитной войной. Но для меня давно очевидно одно: отказавшиеся от празднования 9 мая очень скоро будут готовы праздновать 20 апреля (день рождения Гитлера - ред.).ИюньВ Швейцарии прошёл первый саммит мира имени Украины. Заключительное коммюнике не подписали 12 стран, а также представители ООН и Папы Римского. Конференция поделила мир на два лагера и это стало очевидно. Многие первые лица западных стран не приехали на саммит вообще, в том числе лидеры главных спонсоров войны – США и Великобритании. Байден и Сунак были заняты своими выборами, и оба на них провалились. Понимая, что заявленные грандиозные планы реализовать на саммите не удастся, украинские политики сразу начали подготовку второго саммита, уже с участием России.Комментирует украинский политический аналитик Сергей МарченкоПарадоксально, но саммит мира в Швейцарии является элементом подготовки к предстоящей великой войне. Страны Азии, Африки, Латинской Америки активно маневрируют и ищут свою сторону в предстоящей войне автократий с демократиями. На Швейцарский Саммит приехали те, кто ставит на Соединенные Штаты и Европу. Присутствующие хоть и в разной степени, но осуждают войну, развязанную Россией против Украины. Ориентированные на Россию и Китай не приехали. Их отсутствие фиксирует фактический раздел мира на два лагеря. Более того, их отсутствие – это также свидетельство непреодолимых противоречий между двумя лагерями. Безоговорочный факт неспровоцированной агрессии против Украины и противоправной оккупации нашей суверенной территории не признается "осью зла" в принципе, что свидетельствует об ангажированности и неготовности разрешать споры в рамках международного права. Это еще не окончательное распределение, но предварительно можно говорить об условной "Коалиции Мирового порядка" из примерно 90 государств, которая поддерживает международное право и стремится к экономическому развитию. "Коалиция Хаоса", которую возглавляют Россия и Иран, состоит из около 40 стран. Это страны, недовольные своим положением в глобальном мире и рассчитывающие улучшить его вследствие разрушения мирового порядка и сопровождающего его хаоса. Еще около 60 государств не определились и балансируют между двумя лагерями в надежде выторговать себе что-нибудь ценное и у тех, и у других. Именно поэтому нет зрады, что на украинском Саммите мира не присутствуют все члены ООН – это было невозможно в принципе. Также нет зрады, что в итогах этого Саммита не будет сильных документов в поддержку Украины – слишком разная публика, слишком разные интересы. Поэтому единственно возможный формат при таком количестве участников – поздравить, что солнце встает и осудить грозу. Поэтому на Саммите мира такие второстепенные темы и обтекаемые фразы. На мой взгляд, Украине выгодно обострение международной обстановки и глобальная эскалация. Мы уже в войне и хуже не будет. Зато такой формат войны дает больше шансов на победу, потому что технологическая пропасть между Коалицией Мирового порядка и Коалицией Хаоса непреодолима.ИюльНа кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение. На митинге в Пенсильвании в него стреляли. Снайпер попал в ухо, Трамп чудом остался жив. Погиб один сторонник-республиканец, один был ранен. Покушение на Трампа предопределило его победу на выборах в ноябре, окончательно отправив на пенсию Джо Байдена. Демократическая партия проиграла по всем фронтам республиканцам и заканчивает 2024 год в глубоком кризисе.Комментирует украинский экономист Алексей КущДля демократов сейчас лучший исход - постепенно слить предвыборную президентскую компанию и завершить эпоху "маразматуры Байдена", которая завершилась катастрофическим геополитическим провалом для Америки по всем фронтам: Афганистан, Китай, Сектор Газа, Иран, БРИКС, кристаллизация Глобального Евразийского острова (что можно сравнить лишь с гипотетическим поражением от японцев во Второй мировой войне). Формирование евразийского гегемона по принципу роя союзных стран с ядерной и ресурсной "маткой" в виде России в центре улья. Всё это далекоидущие, катастрофические последствия, которые будут влиять на жизнь целого поколения американцев, европейцев и жителей других стран. И, конечно, Байден, не остановил нападение России на Украину, то есть допустил нападение на своего официального регионального союзника. Что стало прямым нарушением Будапештского меморандума, вне зависимости от юридического контекста оного: ядерная страна напала на неядерную, которая отказалась от ядерного статуса под внешние гарантии. И пусть это всего лишь меморандум, а не договор, но "слово пацана" было нарушено. Что стало своеобразным шоком для Глобального Юга, который в ужасе начал менять геополитическое позиционирование, ориентируясь на такие структуры как БРИКС, который уже доростает до уровня "альтернативного ООН для развивающихся стран". Только стойкость Украины спасла Байдена от финальной точки в этой геополитической катастрофе еще действующего гегемона. Потому, что если бы российские танки оказались на границе с Польшей со стороны Украины, можно было уже сливать воду. Вялая, крайне медленная и не решительная поддержка Украины - это все тоже Байден, которого наша экзальтированная торсида прямо-таки боготворит. Но шесть F-16 прибудут только к финалу каденции Байдена. Поэтому сейчас, демократам лучше сосредоточиться на выборах в Палату представителей и довыборы в Сенат. Если после того, что произошло, они пойдут на массовые фальсификации выборов с помощью мигрантов и "мертвых душ", они могут пожать такую бурю, что недавний футуристический блокбастер "Падение империи" покажется детским фильмом. Если демократы ощущают ответственность за будущее, им лучше тихо слить эти выборы президента. Байдена, кстати, можно для этого не снимать с предвыборной гонки.АвгустУкраина вторглась на территорию Курской области. Этот "контрнаступ", названный позже Курской авантюрой, обошёлся дорого украинской армии. Российские войска продолжили наступление по всем фронтам и продвинулись на рекордные квадратные километры на Донбассе, вплотную подойдя к границам Днепропетровской области. Брошенные на Курск лучшие украинские бригады не смогли одержать стратегической победы. И хотя ВСУ пока еще занимают некоторые населенные пункты в Курской области, армия РФ продолжает вытеснять врага к границам.Комментирует политолог Дмитрий ЕвстафьевСитуация в Курской области напоминает нам о том, что "дожать" нашего противника "на классе" нельзя. Он всё ещё силён, креативен, жесток и не рефлексирует насчёт "одного народа". И играет наш противник на свою жизнь и на нашу смерть. Наш противник поставил "на зеро", а не на ничеечку.Хорошая новость в том, что если завтра-послезватра навал на Курскую область продолжится, это и есть главное направление их удара в этой кампании. Понятно будет, как это купировать. Не самый, на мой взгляд, сложный вариант. И политически - понятный, простой что ли, без игрищ в линии и договорняки. Враг на нашей территории, признанной всеми. Вышибить его - вопрос способности к национальному суверенитету.Нашим воинам - мужества. От них зависит всё. Вообще всё. Структура будущего мира во многом решается, если хотите, в Курском пограничье.СентябрьРоссия изменила ядерную доктрину. Кремль предупредил страны Запада, что в случае нападения на Россию последует ядерный ответ. Таким образом, ядерная доктрина России была дополнена. Президент Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию 25 сентября предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Эта новость "взбодрила" западных оппонентов, но не остановила от предоставления Украине дальнобойного оружия. Мир пошёл на новый виток эскалации, маятник ядерной угрозы снова качнулся в сторону вероятности.Комментирует политолог Владимир АватковУверен, большинство из нас понимает значение и значимость сегодняшних заявлений президента России по поводу ядерного оружия, ядерного сдерживания и доктрины. Раз приняты озвученные решения, значит там уже нарешали очередной виток эскалации. Или близки к нарешанию. Затем. Мы перехватили управление эскалацией, а не отвечаем на их очередное решение эскалировать. Пусть теперь думают. И ещё. Это - попытка не просто предупредить, но и вернуть им страх, который они совсем потеряли. А возможно - и хоть сколько-нибудь стратегическое мышление. Сохраняя исключительно оборонительный характер, мы наступаем и принуждаем их к мышлению и страху. Поможет? Думаете, нет? Но тогда - увы и ах. Будет другая история.ОктябрьВ Казани прошёл саммит БРИКС, который продемонстрировал всему миру, что России не только не находится в "международной изоляции", но и является ключевым игроком противостояния однополярному миру. Участие 36 стран мира, чьё население составляет более трети всей планеты, прибытие на саммит генсека ООН, стремительное расширение организации – все это говорит о том, что мировой порядок в процессе тектонических сдвигов. Роль Украины в этих процессах описана всего в нескольких строках итоговой декларации.Комментирует публицист Алексей БобровниковСаммит БРИКС - это одна из точек бифуркации мировой истории. Я не преувеличиваю, это не пафос и не высокопарный стиль. Правда сразу обострю. Если по итогам саммита объединение не получит четких векторов развития, то можно будет смело поставить на нем крест. Это не последний шанс - это единственный шанс для структуры. Дело в том, что после выборов в США Госдеп, Пентагон и крупные транснациональные корпорации (ТНК), которые и определяют многие современные процессы, перейдут в контратаку. Вектор политики США, как кластера этих ТНК, станет понятен.Если побеждает фракция под брендом "Трамп", то сценарий будет примерно таким: 1. Реанимация плана Pax Americana, через разрушение ЕС, торговый, валютный, а затем и военный конфликт с Китаем; 2. Попытка через финтех (биткойн и ЦФА) и конфликты с другими решить долговые проблемы США. Потому у БРИКС сейчас узкое окно, но реальной возможности предложить свой вариант развития мира. Заполнить временную пустоту. Если этого не произойдет, то дальше, Китай, Россия, "глобальный Юг", Ближний Восток, Африка, Латинская Америка будут каждый сам за себя. Ситуативные, тактические (например, Россия-Китай) и даже стратегические союзы будут возникать, но кардинально изменить чужих сценариев не смогут. Только обороняться. Не зря на прошлом саммите БРИКС в ЮАР товарищ Си выразился чересчур конкретно для китайской политической традиции: Страны БРИКС должны укреплять политическое взаимодоверие и сотрудничество в сфере безопасности, наращивать международную и региональную координацию и взаимодействие, заботиться о коренных интересах и важных озабоченностях каждой из сторон, уважать суверенитет, безопасность и интересы развития, выступать против гегемонии и политики с позиции силы, противостоять мышлению холодной войны и блоковой конфронтации, сообща формировать единое глобальное сообщество безопасности. Повторю еще раз, оставаясь скептиком в отношении БРИКС, фиксирую этот шанс. Лидеры всех стран говорят о многополярном мире. Понятие, появившееся в России, подразумевает не только отсутствие единоличной политической гегемонии англосаксов в современным мире. Оно подразумевает либо разрушение, либо создание параллельных институтов управления миром, которые были и все еще остаются в руках запада. Независимые: 1. Расчетный валютный контур; 2. А значит клиринг и депозитарий; 3. Рынок капитала; 4. Страховой рынок; .5 Рейтинговые и ценовые агентства; 6. Экологический мониторинг; 7. Методологии и оценки по ряду направлений; 8. Правила торговли внутри БРИКС; 9. Спортивные и культурные мероприятия. "Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут…"НоябрьСобытия ноября продемонстрировали курс на резкую эскалацию. Украинский фронт, применение нового российского оружия "Орешник", беспорядки в Грузии и, наконец, падении Сирии – все эти на первый взгляд разные события имеют общий корень. Его название – кризис однополярного мира.Комментирует политический аналитик Максим Сучков"Три эскалации" Запада. Некоторые наблюдения за происходящим последние дни: Удары ВСУ дальнобойным западным оружием по России – "вертикальная" эскалация. Она ориентирована на нагнетание давления средствами, характерными для следующей ступени "лестницы эскалации". Она вынуждает Россию отвечать средствами еще более высокой ступени – "Орешник". В это можно "играть" вплоть до наступления ядерной зимы – к чему и призывают некоторые коллеги. Одновременно с этим идет психологическая эскалация: вбросы про все новые пункты "плана Келлога" не могут обнадеживать: мифические "пряники" в виде снятия (одобряемой Киевом) части санкций в обмен на принятие (американских) условий по территориальному размежеванию, отложенному статусу Украины в обмен на реальный "кнут" в виде новых военных поставок Киеву и новой попытки сломать российскую экономику. Такая превентивная "запросная позиция" может быть прощупыванием реакции Москвы на эти пункты. НО, может и иметь намерение нагнетать еще большее психологическое давление – мол, все пропало, Трамп не даст мира на наших условиях, надо соглашаться хотя бы на то, что предлагают. Тут еще и Китай как-то мутно себя ведет... Действительно тревожно. Но это не финал истории, а именно инструмент давления. Но эскалация бывает и "горизонтальной" – нагнетание давление на оппонента в других регионах и сферах. В этой категории сейчас наиболее тревожные – ситуация в Грузии и в Сирии. Операция по взятию Алеппо – одна из самых сложных (по части исполнения) и самых ярких (по части политической значимости) страниц "сирийской кампании" России. Подлинная цена той операции известна лишь ее непосредственным участникам, но взятие Алеппо позволило привести ту кампанию к нужному результату. То, что там происходит сейчас – часть общей стратегии "горизонтальной эскалации" против России. Как до этого дошло и почему Дамаск в очередной раз не сумел удержать территорию – надо разбираться. Кто за этим стоит не сложно увидеть: заявление МИДа Турции и флаги, которые вешают "повстанцы" на захваченных объектах (в мире донатов спонсоров принято благодарить публично) говорят за себя. Про роль англичан и американцев даже спекулировать не нужно – особо никто не скрывается. Момент выбран удачный: двое их трех членов "астанинской группы" сильно заняты на других фронтах. Поэтому это еще и давление на Иран, который имел свои иллюзии на сближение с Западом). Практика показывает, что Турция возвращается к "астанинскому формату" только тогда, когда англосаксы ей помочь не способны ИЛИ когда понимает, что от сделки с Россией и Ираном она получит больше. Опыт отрезвления Эрдогана на севере Сирии у Москвы тоже имеется – специалисты помнят сколько "сделок" было по Идлибу и как они достигались. Военный опыт имеет свойство накапливаться долго, но скоро забываться. Прямо сейчас мы наблюдаем, что никакие территориальные приобретения не вечны, никакие политические гарантии ничего не гарантируют. Стало быть, забывать лучшие практики военного ремесла не надо. Нужно их помнить и совершенствовать. Но "проблему союзников" это не снимает.Как и в "вертикальную", в "горизонтальную" эскалацию тоже можно "играть" вдвоем. Сейчас это даже более эффективный способ, коль скоро "вертикальная" никого не отрезвляет, а психологической никто не боится.ДекабрьСобытия в Сирия развивались так стремительно, что не оставило места для манёвра. Наступление мятежников началось 27 ноября, а уже 8 декабря беспорядки охватили Дамаск. Лидер страны Башар Асад покинул страну и свой президентский пост. Владимир Путин предоставил семье Асада и ему лично политическое убежище, сейчас все они находятся в Москве. То, что произошло в Сирии потрясло весь мир. Но от того, как будут развиваться событие дальше в этом регионе, зависит не только равновесие Ближнего Востока, но и устойчивость всего миропорядка.Комментирует публицист Алексей ПилькоИ самый важный вывод для России из произошедших в Сирии событий: если Москва пойдёт на "заморозку" по линии фронта на Украине (без её денацификации и демилитаризации), то нынешнее политическое руководство может начинать готовиться к новой войне с куда более сильным противником через три-пять лет. И начнётся она в самый неудачный момент. Это самый важный сирийский урок России. Вернее, тем людям, которые называются российской политической элитой. А в ней есть сторонники "заморозки" и компромисса по Украине, которые могут закончиться крахом нашей современной государственности. Также очевидно, что окрылённые успехом на Ближнем Востоке трамписты полетят добивать нас. Вообще-то, сейчас самое время продемонстрировать запредельную жёсткость и даже жестокость. Резко критикуемый большей частью мирового сообщества Израиль показал, как: ликвидация нелегитимного политического руководства Украины на всех уровнях и масштабная инфраструктурная война, проводимая системно и последовательно. В принципе, этого может хватить. А может и не хватить, что заставит принимать ещё более тяжёлые решения. Потому что основной удар новой американской администрации сейчас придётся на Россию. И ей не просто надо выстоять, а добиться в жизненно важном для неё украинском конфликте всех своих целей.Как выглядели в фотокадрах события минувшей недели - в подборке, подготовленной Серафимой Тимохиной "2024 год в фотографиях"* Организация деятельность которой запрещена на территории РФ

украина

россия

азербайджан

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2024

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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эксклюзив, украина, россия, азербайджан, валерий залужный, владимир зеленский, дональд трамп, оон, брикс, ес