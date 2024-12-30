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2024 год в фотографиях

2024 год в фотографиях - 30.12.2024 Украина.ру

2024 год в фотографиях

В уходящем, 2024 году, произошло множество событий, которые изменили ход истории. Были и такие, будущий эффект от которых пока не виден. Редакция Украина.ру предлагает взглянуть на фото и вспомнить чем стал для нас этот год

2024-12-30T06:38

2024-12-30T06:38

2024-12-30T06:38

фото

владимир путин

дональд трамп

ск рф

брикс

ураган

прямая линия с владимиром путиным

президентские выборы

сво

курск

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Январь 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками БРИКС. С учетом уже входящих в группу стран, таких как Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, число участников БРИКС достигло десяти.Февраль 8 февраля Владимир Зеленский уволил с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место был назначен командующий группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковник Александр Сырский.17 февраля Вооруженные силы России освободили Авдеевку, которая с 2014 года была превращена украинскими вооруженными формированиями в один из главных укрепрайонов. Из Авдеевки ВСУ наносили удары по мирным кварталам Донецка, Макеевки, Ясиноватой и другим городам Донбасса.Март С 15 по 17 марта в России прошли выборы Президента России. Среди кандидатов были: самовыдвиженец — действующий президент Владимир Путин, от ЛДПР — Леонид Слуцкий, от КПРФ — Николай Харитонов, от "Новых людей" — Владислав Даванков. По данным ЦИК, за Владимира Путина в общей сложности проголосовали 87,28 процента избирателей, или 76 277 708 человек. Интересно, что В Тазовском районе (ЯНАО), где на одном из участков работал кот Кузя, явка перевалила за 95%. Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, был совершен теракт. По данным СК РФ в результате нападения погибло 139 человек. Апрель 1 апреля Израиль нанес авиаудар генконсульству Ирана и резиденции иранского посла в Дамаске. В результате жертвами атаки стали как минимум 7 человек, еще 12 - пострадали. Среди погибших оказались генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. 11 апреля в результате удара ВС РФ в Киевской области была полностью уничтожена Трипольская ТЭС, которая являлась самой мощной в регионе. Как сообщал украинский военный портал Defense Express, удар по Трипольской ТЭС был нанесен новейшей крылатой ракетой Х-69. Май 19 мая вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, разбился в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан, которые тоже погибли. Июнь 19 июня лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония прошла ярко и торжественно: с шарами, аплодисментами и цветами. Президенты обменялись подарками. Путин вручил северокорейскому лидеру ключи от нового автомобиля Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. В ответ российский лидер получил несколько художественных произведений с собственным изображением. Июль С 26 июля по 11 августа в Париже прошли летние Олимпийские игры. 15 российских атлетов в нейтральном статусе приняли участие в соревнованиях. Интересно, что впервые в истории церемония открытия Олимпийских игр прошла за пределами стадиона. Однако в этом году фанаты не оценили формат события, назвав это “ЛГБТ*-церемонией, но никак не олимпийскими играми".13 июля в США во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания) произошло покушение на Дональда Трампа. Политик получил лёгкое ранение в правое ухо. Как сообщило ФБР США, покушавшимся на Трампа оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Его застрелили на месте преступления. Август Рано утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат, свыше 250 танков и тысячи единиц другой техники. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.Сентябрь 10 сентября в Национальном конституционном центре в Филадельфии прошли дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Соперники обсудили широкий спектр вопросов от экономической ситуации до конфликта на Украине. Помимо этого, они спорили, обвиняли друг друга во лжи, различными способами рекламируя свое видение будущего США.Октябрь 10 октября на США обрушился ураган “Милтон”. Циклон сформировался в Мексиканском заливе. Стихия оказалась настолько мощной, что унесла жизни людей и разрушила более 125 домов американцев. С 22 по 24 октября в Казани прошел саммит БРИКС с участием делегаций высокого и высшего уровня из десятков стран. Было проведено более 200 мероприятий в 13 российских городах. Состоялись конференции, семинары, деловой форум и даже спортивные игры. В них участвовали 35 делегаций и 6 международных организаций. Ноябрь 5 ноября в США состоялись президентские выборы. Гонка между бывшим главой государства, республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от Демпартии, действующим вице-президентом Камалой Харрис оказалась одной из самой напряженных за всю историю США. В итоге Трамп набирал 70,7 млн голосов, Харрис получила 65,7 млн.Декабрь Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство находилось на припаркованном у подъезда самокате. Президент РФ Владимир Путин, комментируя эту тему в ходе "Прямой линии-2024", заявил, что это - признак террористического характера действующего в Киеве режима. 19 декабря состоялась "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году она была снова совмещена с большой пресс-конференцией. За 4 часа 26 минут президент ответил более чем на 70 вопросов, в том числе, когда закончится СВО, что будет с процентной ставкой по ипотеке, готова ли Россия идти на компромиссы в переговорах и что готова предложить в качестве уступок Украине.* - "Движение ЛГБТ" признано экстремистской организацией в РФ и запрещено.

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Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Серафима Тимохина

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