2024 год в фотографиях - 30.12.2024 Украина.ру
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2024 год в фотографиях
2024 год в фотографиях - 30.12.2024 Украина.ру
2024 год в фотографиях
В уходящем, 2024 году, произошло множество событий, которые изменили ход истории. Были и такие, будущий эффект от которых пока не виден. Редакция Украина.ру предлагает взглянуть на фото и вспомнить чем стал для нас этот год
2024-12-30T06:38
2024-12-30T06:38
фото
владимир путин
дональд трамп
ск рф
брикс
ураган
прямая линия с владимиром путиным
президентские выборы
сво
курск
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Январь 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками БРИКС. С учетом уже входящих в группу стран, таких как Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, число участников БРИКС достигло десяти.Февраль 8 февраля Владимир Зеленский уволил с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место был назначен командующий группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковник Александр Сырский.17 февраля Вооруженные силы России освободили Авдеевку, которая с 2014 года была превращена украинскими вооруженными формированиями в один из главных укрепрайонов. Из Авдеевки ВСУ наносили удары по мирным кварталам Донецка, Макеевки, Ясиноватой и другим городам Донбасса.Март С 15 по 17 марта в России прошли выборы Президента России. Среди кандидатов были: самовыдвиженец — действующий президент Владимир Путин, от ЛДПР — Леонид Слуцкий, от КПРФ — Николай Харитонов, от "Новых людей" — Владислав Даванков. По данным ЦИК, за Владимира Путина в общей сложности проголосовали 87,28 процента избирателей, или 76 277 708 человек. Интересно, что В Тазовском районе (ЯНАО), где на одном из участков работал кот Кузя, явка перевалила за 95%. Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, был совершен теракт. По данным СК РФ в результате нападения погибло 139 человек. Апрель 1 апреля Израиль нанес авиаудар генконсульству Ирана и резиденции иранского посла в Дамаске. В результате жертвами атаки стали как минимум 7 человек, еще 12 - пострадали. Среди погибших оказались генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. 11 апреля в результате удара ВС РФ в Киевской области была полностью уничтожена Трипольская ТЭС, которая являлась самой мощной в регионе. Как сообщал украинский военный портал Defense Express, удар по Трипольской ТЭС был нанесен новейшей крылатой ракетой Х-69. Май 19 мая вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, разбился в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан, которые тоже погибли. Июнь 19 июня лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония прошла ярко и торжественно: с шарами, аплодисментами и цветами. Президенты обменялись подарками. Путин вручил северокорейскому лидеру ключи от нового автомобиля Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. В ответ российский лидер получил несколько художественных произведений с собственным изображением. Июль С 26 июля по 11 августа в Париже прошли летние Олимпийские игры. 15 российских атлетов в нейтральном статусе приняли участие в соревнованиях. Интересно, что впервые в истории церемония открытия Олимпийских игр прошла за пределами стадиона. Однако в этом году фанаты не оценили формат события, назвав это “ЛГБТ*-церемонией, но никак не олимпийскими играми".13 июля в США во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания) произошло покушение на Дональда Трампа. Политик получил лёгкое ранение в правое ухо. Как сообщило ФБР США, покушавшимся на Трампа оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Его застрелили на месте преступления. Август Рано утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат, свыше 250 танков и тысячи единиц другой техники. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.Сентябрь 10 сентября в Национальном конституционном центре в Филадельфии прошли дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Соперники обсудили широкий спектр вопросов от экономической ситуации до конфликта на Украине. Помимо этого, они спорили, обвиняли друг друга во лжи, различными способами рекламируя свое видение будущего США.Октябрь 10 октября на США обрушился ураган “Милтон”. Циклон сформировался в Мексиканском заливе. Стихия оказалась настолько мощной, что унесла жизни людей и разрушила более 125 домов американцев. С 22 по 24 октября в Казани прошел саммит БРИКС с участием делегаций высокого и высшего уровня из десятков стран. Было проведено более 200 мероприятий в 13 российских городах. Состоялись конференции, семинары, деловой форум и даже спортивные игры. В них участвовали 35 делегаций и 6 международных организаций. Ноябрь 5 ноября в США состоялись президентские выборы. Гонка между бывшим главой государства, республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от Демпартии, действующим вице-президентом Камалой Харрис оказалась одной из самой напряженных за всю историю США. В итоге Трамп набирал 70,7 млн голосов, Харрис получила 65,7 млн.Декабрь Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство находилось на припаркованном у подъезда самокате. Президент РФ Владимир Путин, комментируя эту тему в ходе "Прямой линии-2024", заявил, что это - признак террористического характера действующего в Киеве режима. 19 декабря состоялась "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году она была снова совмещена с большой пресс-конференцией. За 4 часа 26 минут президент ответил более чем на 70 вопросов, в том числе, когда закончится СВО, что будет с процентной ставкой по ипотеке, готова ли Россия идти на компромиссы в переговорах и что готова предложить в качестве уступок Украине.* - "Движение ЛГБТ" признано экстремистской организацией в РФ и запрещено.
курск
авдеевка
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2024
Серафима Тимохина
Серафима Тимохина
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, владимир путин, дональд трамп, ск рф, брикс, ураган, прямая линия с владимиром путиным, президентские выборы, сво, курск, авдеевка, валерий залужный, александр сырский, вс рф, россия, сша, иран, камала харрис, трипольская тэс, вооруженные силы украины, эксклюзив
фото, Владимир Путин, Дональд Трамп, СК РФ, БРИКС, ураган, Прямая линия с Владимиром Путиным, президентские выборы, СВО, Курск, Авдеевка, Валерий Залужный, Александр Сырский, ВС РФ, Россия, США, Иран, Камала Харрис, Трипольская ТЭС, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

2024 год в фотографиях

06:38 30.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: 2024 год в фотографиях
Коллаж: 2024 год в фотографиях - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Украина.ру
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Серафима Тимохина
автор Украина.ру
Все материалы
В уходящем, 2024 году, произошло множество событий, которые изменили ход истории. Были и такие, будущий эффект от которых пока не виден. Редакция Украина.ру предлагает взглянуть на фото и вспомнить чем стал для нас этот год
Январь
1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками БРИКС. С учетом уже входящих в группу стран, таких как Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, число участников БРИКС достигло десяти.
© Li Rui / Globallookpress.com
Фото: Египет подал заявку на вступление в БРИКС
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© Li Rui / Globallookpress.com
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное
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© Li Rui / Globallookpress.com
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Инфорграфика: страны БРИКС

Февраль

8 февраля Владимир Зеленский уволил с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место был назначен командующий группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковник Александр Сырский.
© t.me/osirskiy Фото: Александр Сырский и Валерий Залужный
Фото: Александр Сырский и Валерий Залужный
© t.me/osirskiy
Фото: Александр Сырский и Валерий Залужный
17 февраля Вооруженные силы России освободили Авдеевку, которая с 2014 года была превращена украинскими вооруженными формированиями в один из главных укрепрайонов. Из Авдеевки ВСУ наносили удары по мирным кварталам Донецка, Макеевки, Ясиноватой и другим городам Донбасса.
© РИА Новости . Станислав Красильников
Фото: руины в освобожденной Авдеевке
1 из 7
© РИА Новости . Станислав Красильников
© Тг-канал: ВГТРК
Фото: ВС РФ освободили Авдеевку
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© Тг-канал: ВГТРК
© Соцсети
Фото: мурал на доме в Авдеевке
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© Соцсети
© Соцсети
Фото: мурал на доме в Авдеевке
4 из 7
© Соцсети
© Игорь Гомольский
5 из 7
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
6 из 7
© Игорь Гомольский
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбломки разрушенного в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке.
Пострадавший в ходе боев квартал Юбилейный в Авдеевке
7 из 7
Обломки разрушенного в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке.
© РИА Новости . Станислав Красильников
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1 из 7
© РИА Новости . Станислав Красильников
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© Тг-канал: ВГТРК
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© Соцсети
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© Соцсети
5 из 7
© Игорь Гомольский
6 из 7
© Игорь Гомольский
7 из 7
Обломки разрушенного в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке.
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Март

С 15 по 17 марта в России прошли выборы Президента России. Среди кандидатов были: самовыдвиженец — действующий президент Владимир Путин, от ЛДПР — Леонид Слуцкий, от КПРФ — Николай Харитонов, от "Новых людей" — Владислав Даванков. По данным ЦИК, за Владимира Путина в общей сложности проголосовали 87,28 процента избирателей, или 76 277 708 человек. Интересно, что В Тазовском районе (ЯНАО), где на одном из участков работал кот Кузя, явка перевалила за 95%.
© Избирком ЯНАО/ВКонтакте Ямальский кот-наблюдатель Кузя
Фото : Ямальский кот-наблюдатель Кузя
1 из 7
Ямальский кот-наблюдатель Кузя
© Избирком ЯНАО/ВКонтакте
© Донецкое агентство новостей Пенсионерка из Донецка в избирательном участке, выборы президента РФ 2024 год
Фото: пенсионерка из Донецка на выборах президента РФ 2024 год
2 из 7
Пенсионерка из Донецка в избирательном участке, выборы президента РФ 2024 год
© Донецкое агентство новостей
© фото: Telegram-канал мэрии Анапы Актеры в костюмах песковиков проголосовали в Анапе на выборах президента РФ
Фото: Актеры в костюмах песковиков проголосовали в Анапе на выборах президента РФ
3 из 7
Актеры в костюмах песковиков проголосовали в Анапе на выборах президента РФ
© фото: Telegram-канал мэрии Анапы
© РИА Новости . Макс Ветров Урны, переполненные бюллетенями, избирательный участок, выборы президента РФ 2024
Фото: избирательный участок, выборы президента РФ 2024
4 из 7
Урны, переполненные бюллетенями, избирательный участок, выборы президента РФ 2024
© РИА Новости . Макс Ветров
© Донецкое агентство новостей Собака ждет хозяина пока тот голосует за ширмой на выборах президента РФ 2024
Фото: собака ждет хозяина пока тот голосует за ширмой на выборах президента РФ 2024
5 из 7
Собака ждет хозяина пока тот голосует за ширмой на выборах президента РФ 2024
© Донецкое агентство новостей
© t.me/BAKHILINGENNADY Молодожены Сергей и Виктория Елисеевы голосуют за президента России 2024
Фото: молодожены Сергей и Виктория Елисеевы голосуют за президента России
6 из 7
Молодожены Сергей и Виктория Елисеевы голосуют за президента России 2024
© t.me/BAKHILINGENNADY
© t.me/khovalyg_live Семья на избирательном участке в Тыве, выборы президента РФ 2024
Фото: семья на избирательном участке в Тыве, выборы президента РФ 2024
7 из 7
Семья на избирательном участке в Тыве, выборы президента РФ 2024
© t.me/khovalyg_live
1 из 7
Ямальский кот-наблюдатель Кузя
© Избирком ЯНАО/ВКонтакте
2 из 7
Пенсионерка из Донецка в избирательном участке, выборы президента РФ 2024 год
© Донецкое агентство новостей
3 из 7
Актеры в костюмах песковиков проголосовали в Анапе на выборах президента РФ
© фото: Telegram-канал мэрии Анапы
4 из 7
Урны, переполненные бюллетенями, избирательный участок, выборы президента РФ 2024
© РИА Новости . Макс Ветров
5 из 7
Собака ждет хозяина пока тот голосует за ширмой на выборах президента РФ 2024
© Донецкое агентство новостей
6 из 7
Молодожены Сергей и Виктория Елисеевы голосуют за президента России 2024
© t.me/BAKHILINGENNADY
7 из 7
Семья на избирательном участке в Тыве, выборы президента РФ 2024
© t.me/khovalyg_live
Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, был совершен теракт. По данным СК РФ в результате нападения погибло 139 человек.
© РИА Новости . Максим БлиновПоследствия теракта в "Крокус-сити"
Фото: последствия теракта в Крокус-сити
1 из 6
Последствия теракта в "Крокус-сити"
© РИА Новости . Максим Блинов
© Всероссийский студенческий корпус спасателей Последствия теракта в "Крокус-сити"
Фото: последствия теракта в Крокус-сити
2 из 6
Последствия теракта в "Крокус-сити"
© Всероссийский студенческий корпус спасателей
© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской областиПоследствия теракта в "Крокус-сити"
Фото: последствия теракта в Крокус-сити
3 из 6
Последствия теракта в "Крокус-сити"
© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
© МЧС России Последствия теракта в "Крокус-сити", отряд МЧС убирает завалы
Фото: последствия теракта в Крокус-сити
4 из 6
Последствия теракта в "Крокус-сити", отряд МЧС убирает завалы
© МЧС России
© РИА Новости . Кирилл Каллиников Москвичи принесли цветы жертвам теракта в "Крокус-сити"
Фото: цветы жертвам теракта в Крокус-сити
5 из 6
Москвичи принесли цветы жертвам теракта в "Крокус-сити"
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
© РИА Новости . Максим БлиновПоследствия теракта в "Крокус-сити", мощный пожар
Фото: последствия теракта в Крокус-сити
6 из 6
Последствия теракта в "Крокус-сити", мощный пожар
© РИА Новости . Максим Блинов
1 из 6
Последствия теракта в "Крокус-сити"
© РИА Новости . Максим Блинов
2 из 6
Последствия теракта в "Крокус-сити"
© Всероссийский студенческий корпус спасателей
3 из 6
Последствия теракта в "Крокус-сити"
© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
4 из 6
Последствия теракта в "Крокус-сити", отряд МЧС убирает завалы
© МЧС России
5 из 6
Москвичи принесли цветы жертвам теракта в "Крокус-сити"
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
6 из 6
Последствия теракта в "Крокус-сити", мощный пожар
© РИА Новости . Максим Блинов

Апрель

1 апреля Израиль нанес авиаудар генконсульству Ирана и резиденции иранского посла в Дамаске. В результате жертвами атаки стали как минимум 7 человек, еще 12 - пострадали. Среди погибших оказались генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
© Abdel Kareem, APДети, смотрящие в сгоревшую машину, Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
Фото: Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
1 из 4
Дети, смотрящие в сгоревшую машину, Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
© Abdel Kareem, AP
© Global Look PressРазрушенное здание генерального консульствуа Ирана после удара Израиля
Фото: Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
2 из 4
Разрушенное здание генерального консульствуа Ирана после удара Израиля
© Global Look Press
© Reuters Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
Фото: Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
3 из 4
Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
© Reuters
© Reuters Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
Фото: Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
4 из 4
Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
© Reuters
1 из 4
Дети, смотрящие в сгоревшую машину, Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
© Abdel Kareem, AP
2 из 4
Разрушенное здание генерального консульствуа Ирана после удара Израиля
© Global Look Press
3 из 4
Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
© Reuters
4 из 4
Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
© Reuters
11 апреля в результате удара ВС РФ в Киевской области была полностью уничтожена Трипольская ТЭС, которая являлась самой мощной в регионе. Как сообщал украинский военный портал Defense Express, удар по Трипольской ТЭС был нанесен новейшей крылатой ракетой Х-69.
© Telegram-канал "Бердянск ZaVtra" Разрушенная Трипольская ТЭС
Фото: разрушенная Трипольская ТЭС
1 из 3
Разрушенная Трипольская ТЭС
© Telegram-канал "Бердянск ZaVtra"
© Соцсети Кадры очевидцев удара по Трипольской ТЭС
Фото: горит Трипольская ТЭС
2 из 3
Кадры очевидцев удара по Трипольской ТЭС
© Соцсети
© t.me/lachentyt Пожар после прилета по Трипольской ТЭС
Фото: пожар после прилета по Трипольской ТЭС
3 из 3
Пожар после прилета по Трипольской ТЭС
© t.me/lachentyt
1 из 3
Разрушенная Трипольская ТЭС
© Telegram-канал "Бердянск ZaVtra"
2 из 3
Кадры очевидцев удара по Трипольской ТЭС
© Соцсети
3 из 3
Пожар после прилета по Трипольской ТЭС
© t.me/lachentyt

Май

19 мая вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, разбился в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан, которые тоже погибли.
© ReutersСпасательная группа вблизи крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси
Фото: Крушение вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси
1 из 4
Спасательная группа вблизи крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси
© Reuters
© Фото: Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA/ REUTERS Вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы,
Фото: Вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы
2 из 4
Вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы,
© Фото: Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA/ REUTERS
© Reuters Обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси
Фото: вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, разбился
3 из 4
Обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси
© Reuters
Обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси
Фото: вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, разбился
4 из 4
Обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси
1 из 4
Спасательная группа вблизи крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси
© Reuters
2 из 4
Вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы,
© Фото: Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA/ REUTERS
3 из 4
Обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси
© Reuters
4 из 4
Обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси

Июнь

19 июня лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония прошла ярко и торжественно: с шарами, аплодисментами и цветами. Президенты обменялись подарками. Путин вручил северокорейскому лидеру ключи от нового автомобиля Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. В ответ российский лидер получил несколько художественных произведений с собственным изображением.
© POOL / Перейти в фотобанк19 июня 2024. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время государственного приема от имени лидера КНДР Ким Чен Ына в честь Владимира Путина в Доме приемов "Моннангван".
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
1 из 6
19 июня 2024. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время государственного приема от имени лидера КНДР Ким Чен Ына в честь Владимира Путина в Доме приемов "Моннангван".
© POOL
Перейти в фотобанк
© POOL / Перейти в фотобанк19 июня 2024. Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
2 из 6
19 июня 2024. Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.
© POOL
Перейти в фотобанк
© POOL / Перейти в фотобанк19 июня 2024. Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
3 из 6
19 июня 2024. Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.
© POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк19 июня 2024. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
4 из 6
19 июня 2024. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений.
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
© РИА Новости Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена
Фото: Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена
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Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена
© РИА Новости
© POOL / Перейти в фотобанк18 июня 2024. Кортеж президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Пхеньяне.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
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18 июня 2024. Кортеж президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Пхеньяне.
© POOL
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19 июня 2024. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время государственного приема от имени лидера КНДР Ким Чен Ына в честь Владимира Путина в Доме приемов "Моннангван".
© POOL
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19 июня 2024. Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.
© POOL
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3 из 6
19 июня 2024. Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.
© POOL
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4 из 6
19 июня 2024. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений.
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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5 из 6
Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена
© РИА Новости
6 из 6
18 июня 2024. Кортеж президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Пхеньяне.
© POOL
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Июль

С 26 июля по 11 августа в Париже прошли летние Олимпийские игры. 15 российских атлетов в нейтральном статусе приняли участие в соревнованиях. Интересно, что впервые в истории церемония открытия Олимпийских игр прошла за пределами стадиона. Однако в этом году фанаты не оценили формат события, назвав это “ЛГБТ*-церемонией, но никак не олимпийскими играми".
Открытие Олимпиады в Париже
Фото: скриншот видео открытия Олимпиады в Париже
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Открытие Олимпиады в Париже
Пародия на картину "Тайная вечеря" на Олимпиаде в Париже, открытие
Фото: скриншот видео открытия Олимпиады в Париже
2 из 9
Пародия на картину "Тайная вечеря" на Олимпиаде в Париже, открытие
© Elsa / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru Артисты на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
Фото: Артисты на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
3 из 9
Артисты на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
© Elsa / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
© Petros Giannakouris / AP Игрок в настольный теннис Феликс Лебрен, Франция, Олимпиада в Париже
Фото: Игрок в настольный теннис Феликс Лебрен, Франция, Олимпиада в Париже
4 из 9
Игрок в настольный теннис Феликс Лебрен, Франция, Олимпиада в Париже
© Petros Giannakouris / AP
© Francisco Seco / AР Болгарская гимнастка Стилиана Николова, Олимпиада в Париже
Фото: Болгарская гимнастка Стилиана Николова, Олимпиада в Париже
5 из 9
Болгарская гимнастка Стилиана Николова, Олимпиада в Париже
© Francisco Seco / AР
© Kin Cheung / AР Тяжелоатлет из Южной Кореи Ан Ён Хак, Олимпиада в Париже
Фото: Тяжелоатлет из Южной Кореи Ан Ён Хак, Олимпиада в Париже
6 из 9
Тяжелоатлет из Южной Кореи Ан Ён Хак, Олимпиада в Париже
© Kin Cheung / AР
© Kim Hong-Ji / REUTERS Игроки в настольный теннис Чуцинь Ван и Инша Сунь, Китай, Олимпиада в Париже
Фото: Игроки в настольный теннис Чуцинь Ван и Инша Сунь, Китай, Олимпиада в Париже
7 из 9
Игроки в настольный теннис Чуцинь Ван и Инша Сунь, Китай, Олимпиада в Париже
© Kim Hong-Ji / REUTERS
© Eugene Hoshiko / AP Поединок по вольной борьбе между Цяньюй Пан (Китай) и Эммой Мальмгрен (Швеция), Олимпиада в Париже
Фото: Поединок по вольной борьбе между Цяньюй Пан (Китай) и Эммой Мальмгрен (Швеция), Олимпиада в Париже
8 из 9
Поединок по вольной борьбе между Цяньюй Пан (Китай) и Эммой Мальмгрен (Швеция), Олимпиада в Париже
© Eugene Hoshiko / AP
© Manu Fernandez / AP Теннисист Новак Джокович, Сербия, Олимпиада в Париже
Фото: Теннисист Новак Джокович, Сербия, Олимпиада в Париже
9 из 9
Теннисист Новак Джокович, Сербия, Олимпиада в Париже
© Manu Fernandez / AP
1 из 9
Открытие Олимпиады в Париже
2 из 9
Пародия на картину "Тайная вечеря" на Олимпиаде в Париже, открытие
3 из 9
Артисты на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
© Elsa / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
4 из 9
Игрок в настольный теннис Феликс Лебрен, Франция, Олимпиада в Париже
© Petros Giannakouris / AP
5 из 9
Болгарская гимнастка Стилиана Николова, Олимпиада в Париже
© Francisco Seco / AР
6 из 9
Тяжелоатлет из Южной Кореи Ан Ён Хак, Олимпиада в Париже
© Kin Cheung / AР
7 из 9
Игроки в настольный теннис Чуцинь Ван и Инша Сунь, Китай, Олимпиада в Париже
© Kim Hong-Ji / REUTERS
8 из 9
Поединок по вольной борьбе между Цяньюй Пан (Китай) и Эммой Мальмгрен (Швеция), Олимпиада в Париже
© Eugene Hoshiko / AP
9 из 9
Теннисист Новак Джокович, Сербия, Олимпиада в Париже
© Manu Fernandez / AP
13 июля в США во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания) произошло покушение на Дональда Трампа. Политик получил лёгкое ранение в правое ухо. Как сообщило ФБР США, покушавшимся на Трампа оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Его застрелили на месте преступления.
© Evan Vucci/AP Photos/picture allianceПокушение на Трампа, первые секунды
Фото: Покушение на Трампа
1 из 6
Покушение на Трампа, первые секунды
© Evan Vucci/AP Photos/picture alliance
© APРаненый Дональд Трамп после неудавшегося на него покушения
Фото: Покушение на Трампа
2 из 6
Раненый Дональд Трамп после неудавшегося на него покушения
© AP
© AP Photo / Evan VucciОхранники Дональда Трампа закрывают его после неудавшегося на него покушения
Фото: Покушение на Трампа
3 из 6
Охранники Дональда Трампа закрывают его после неудавшегося на него покушения
© AP Photo / Evan Vucci
© Getty ImagesОхранники Дональда Трампа придерживают его после неудавшегося на него покушения
Покушение на Трампа
4 из 6
Охранники Дональда Трампа придерживают его после неудавшегося на него покушения
© Getty Images
© Getty ImagesОхранники Дональда Трампа закрывают его после неудавшегося на него покушения
Покушение на Трампа
5 из 6
Охранники Дональда Трампа закрывают его после неудавшегося на него покушения
© Getty Images
© Getty ImagesПокушение на Трампа. Первые секунды
Покушение на Трампа
6 из 6
Покушение на Трампа. Первые секунды
© Getty Images
1 из 6
Покушение на Трампа, первые секунды
© Evan Vucci/AP Photos/picture alliance
2 из 6
Раненый Дональд Трамп после неудавшегося на него покушения
© AP
3 из 6
Охранники Дональда Трампа закрывают его после неудавшегося на него покушения
© AP Photo / Evan Vucci
4 из 6
Охранники Дональда Трампа придерживают его после неудавшегося на него покушения
© Getty Images
5 из 6
Охранники Дональда Трампа закрывают его после неудавшегося на него покушения
© Getty Images
6 из 6
Покушение на Трампа. Первые секунды
© Getty Images

Август

Рано утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат, свыше 250 танков и тысячи единиц другой техники. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
© Анатолий Жданов / Коммерсантъ Атакованный дроном гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей, 8 августа 2024 года
Фото: Атакованный дроном гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей, 8 августа 2024 года
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Атакованный дроном гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей, 8 августа 2024 года
© Анатолий Жданов / Коммерсантъ
© Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look PressКурская область, Суджа, 16 августа 2024 года. Солдат ВСУ перед магазином "Пятерочка"
Фото: Курская область, Суджа, 16 августа 2024 года. Солдат ВСУ перед магазином Пятерочка
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Курская область, Суджа, 16 августа 2024 года. Солдат ВСУ перед магазином "Пятерочка"
© Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press
© Соцсети Курская область, Суджа, 16 августа 2024 года. Солдат ВСУ перед магазином "Пятерочка"
Фото: ВСУ в Судже напротив магазина Пятерочка
3 из 5
Курская область, Суджа, 16 августа 2024 года. Солдат ВСУ перед магазином "Пятерочка"
© Соцсети
© Илья Питалев / РИА Новости Жительница Курской области со спасенным питомцем после вторжения ВСУ в Курскую область
Фото: Жительница Курской области со спасенным питомцем
4 из 5
Жительница Курской области со спасенным питомцем после вторжения ВСУ в Курскую область
© Илья Питалев / РИА Новости
© ReutersУкраинский военный и местная жительница на улице города Суджи, Курская область. 16 августа 2024 года
Фото: Украинский военный и местная жительница на улице города Суджи, Курская область. 16 августа 2024 года
5 из 5
Украинский военный и местная жительница на улице города Суджи, Курская область. 16 августа 2024 года
© Reuters
1 из 5
Атакованный дроном гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей, 8 августа 2024 года
© Анатолий Жданов / Коммерсантъ
2 из 5
Курская область, Суджа, 16 августа 2024 года. Солдат ВСУ перед магазином "Пятерочка"
© Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press
3 из 5
Курская область, Суджа, 16 августа 2024 года. Солдат ВСУ перед магазином "Пятерочка"
© Соцсети
4 из 5
Жительница Курской области со спасенным питомцем после вторжения ВСУ в Курскую область
© Илья Питалев / РИА Новости
5 из 5
Украинский военный и местная жительница на улице города Суджи, Курская область. 16 августа 2024 года
© Reuters

Сентябрь

10 сентября в Национальном конституционном центре в Филадельфии прошли дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партийКамалой Харрис и Дональдом Трампом. Соперники обсудили широкий спектр вопросов от экономической ситуации до конфликта на Украине. Помимо этого, они спорили, обвиняли друг друга во лжи, различными способами рекламируя свое видение будущего США.
© AFP Дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
Фото: дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
1 из 6
Дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
© AFP
© Win McNamee/Getty Images Дональд Трамп в процессе дебатов
Фото: дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
2 из 6
Дональд Трамп в процессе дебатов
© Win McNamee/Getty Images
© Win McNamee/Getty Images Камала Харрис и Дональд Трамп жмут друг другу руки на дебатах
Фото: дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
3 из 6
Камала Харрис и Дональд Трамп жмут друг другу руки на дебатах
© Win McNamee/Getty Images
© Win McNamee/Getty Images Американцы смотрят трансляцию дебатов между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
Фото: дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
4 из 6
Американцы смотрят трансляцию дебатов между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
© Win McNamee/Getty Images
© Getty ImagesКандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис в процессе дебатов
Фото: кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис
5 из 6
Кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис в процессе дебатов
© Getty Images
© Reuters Кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис в процессе дебатов
Фото: кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис
6 из 6
Кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис в процессе дебатов
© Reuters
1 из 6
Дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
© AFP
2 из 6
Дональд Трамп в процессе дебатов
© Win McNamee/Getty Images
3 из 6
Камала Харрис и Дональд Трамп жмут друг другу руки на дебатах
© Win McNamee/Getty Images
4 из 6
Американцы смотрят трансляцию дебатов между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
© Win McNamee/Getty Images
5 из 6
Кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис в процессе дебатов
© Getty Images
6 из 6
Кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис в процессе дебатов
© Reuters

Октябрь

10 октября на США обрушился ураган “Милтон”. Циклон сформировался в Мексиканском заливе. Стихия оказалась настолько мощной, что унесла жизни людей и разрушила более 125 домов американцев.
© Ricardo Arduengo / ReutersДом, разрушенный ураганом. Форт-Майерс, Флорида
Фото: Дом, разрушенный ураганом. Форт-Майерс, Флорида
1 из 8
Дом, разрушенный ураганом. Форт-Майерс, Флорида
© Ricardo Arduengo / Reuters
© Осторожно, новости / T.me Последствия урагана Милтон в США, американец на велосипеде
Фото: последствия урагана Милтон в США
2 из 8
Последствия урагана Милтон в США, американец на велосипеде
© Осторожно, новости / T.me
© Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Разрушенный дом в Форт-Майерсе после урагана Милтон в США
3 из 8
© Фото: Joe Raedle / Getty Images
© NASA / ReutersВид на ураган Милтон из космоса в США
Фото: Вид на ураган Милтон из космоса в США
4 из 8
Вид на ураган Милтон из космоса в США
© NASA / Reuters
© Ricardo Arduengo / ReutersДом американца остался без крыши: последствия урагана "Милтон", Форт-Майерс в США
Фото: Последствия урагана Милтон, Форт-Майерс в США
5 из 8
Дом американца остался без крыши: последствия урагана "Милтон", Форт-Майерс в США
© Ricardo Arduengo / Reuters
© Ricardo Arduengo / ReutersУлицы Форт-Майерса после урагана Милтон в США
Фото: Улицы Форт-Майерса после урагана Милтон в США
6 из 8
Улицы Форт-Майерса после урагана Милтон в США
© Ricardo Arduengo / Reuters
© The Orange City Fire DepartmenОвраг, образовавшийся после урагана Милтон в США
Фото: последствия урагана Милтон в США
7 из 8
Овраг, образовавшийся после урагана Милтон в США
© The Orange City Fire Departmen
© Rebecca Blackwell / AP Photo Автомобиль, утопающий в морской пене: последствия урагана Милтон в США
Фото: последствия урагана Милтон в США
8 из 8
Автомобиль, утопающий в морской пене: последствия урагана Милтон в США
© Rebecca Blackwell / AP Photo
1 из 8
Дом, разрушенный ураганом. Форт-Майерс, Флорида
© Ricardo Arduengo / Reuters
2 из 8
Последствия урагана Милтон в США, американец на велосипеде
© Осторожно, новости / T.me
3 из 8
© Фото: Joe Raedle / Getty Images
4 из 8
Вид на ураган Милтон из космоса в США
© NASA / Reuters
5 из 8
Дом американца остался без крыши: последствия урагана "Милтон", Форт-Майерс в США
© Ricardo Arduengo / Reuters
6 из 8
Улицы Форт-Майерса после урагана Милтон в США
© Ricardo Arduengo / Reuters
7 из 8
Овраг, образовавшийся после урагана Милтон в США
© The Orange City Fire Departmen
8 из 8
Автомобиль, утопающий в морской пене: последствия урагана Милтон в США
© Rebecca Blackwell / AP Photo
С 22 по 24 октября в Казани прошел саммит БРИКС с участием делегаций высокого и высшего уровня из десятков стран. Было проведено более 200 мероприятий в 13 российских городах. Состоялись конференции, семинары, деловой форум и даже спортивные игры. В них участвовали 35 делегаций и 6 международных организаций.
© Илья Питалев Церемония встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
Церемония встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Прилет премьер-министра Индии Нарендры Моди
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Церемония встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
© Илья Питалев
© Владимир Астапкович Концерт солистов БРИКС в Казани.
Концерт солистов БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Концерт солистов БРИКС
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Концерт солистов БРИКС в Казани.
© Владимир Астапкович
© Максим Блинов Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. В центре – глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. В центре – глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
3 из 8
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. В центре – глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
© Максим Блинов
© Екатерина Чеснокова Президент Белоруссии *Александр Лукашенко, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
Президент Белоруссии *Александр Лукашенко, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Прилет президента Белоруссии Александра Лукашенко
4 из 8
Президент Белоруссии *Александр Лукашенко, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
© Екатерина Чеснокова
© Кристина Кормилицына Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
5 из 8
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
© Кристина Кормилицына
© Александр Кряжев Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Концерт и неформальный обед глав делегаций стран БРИКС
6 из 8
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
© Александр Кряжев
© Александр Кряжев Репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля
Репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля Cобытие: XVI саммит БРИКС. Репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля
7 из 8
Репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля
© Александр Кряжев
© Владимир АстапковичПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Прилет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
8 из 8
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
© Владимир Астапкович
1 из 8
Церемония встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
© Илья Питалев
2 из 8
Концерт солистов БРИКС в Казани.
© Владимир Астапкович
3 из 8
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. В центре – глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
© Максим Блинов
4 из 8
Президент Белоруссии *Александр Лукашенко, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
© Екатерина Чеснокова
5 из 8
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
© Кристина Кормилицына
6 из 8
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
© Александр Кряжев
7 из 8
Репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля
© Александр Кряжев
8 из 8
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
© Владимир Астапкович

Ноябрь

5 ноября в США состоялись президентские выборы. Гонка между бывшим главой государства, республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от Демпартии, действующим вице-президентом Камалой Харрис оказалась одной из самой напряженных за всю историю США. В итоге Трамп набирал 70,7 млн голосов, Харрис получила 65,7 млн.
© Martin Mejia / AP Сторонники Камалы Харрис на президентских выборах в США
Фото: сторонники Камалы Харрис на президентских выборах в США
1 из 7
Сторонники Камалы Харрис на президентских выборах в США
© Martin Mejia / AP
© Фото: Lynne Sladky / AP Дональд Трамп с Меланией Трамп на президентских выборах в США
Фото: Дональд Трамп с Меланией Трамп на президентских выборах в США
2 из 7
Дональд Трамп с Меланией Трамп на президентских выборах в США
© Фото: Lynne Sladky / AP
© Vincent Alban / Reuters Сторонники Дональда Трампа пьют коктейли в день выборов
Фото: Сторонники Дональда Трампа
3 из 7
Сторонники Дональда Трампа пьют коктейли в день выборов
© Vincent Alban / Reuters
© Alex Brandon / AP Сторонники Дональда Трампа танцуют на президентских выборах в США
Фото: сторонники Дональда Трампа на президентских выборах в США
4 из 7
Сторонники Дональда Трампа танцуют на президентских выборах в США
© Alex Brandon / AP
© Chris Pizzello / AP Голосование на участке в библиотеке имени Рональда Рейгана в США
Фото: Голосование на участке в библиотеке имени Рональда Рейгана в США
5 из 7
Голосование на участке в библиотеке имени Рональда Рейгана в США
© Chris Pizzello / AP
© Charles Krupa / AP Диксвилл Нотч, штат Нью-Гемпшир, который по традиции с 1960 года первым в США открывает и закрывает избирательный участок, Подсчет голосов выборщиков
Фото: Диксвилл Нотч, штат Нью-Гемпшир, который по традиции с 1960 года первым в США открывает и закрывает избирательный участок, Подсчет голосов выборщиков
6 из 7
Диксвилл Нотч, штат Нью-Гемпшир, который по традиции с 1960 года первым в США открывает и закрывает избирательный участок, Подсчет голосов выборщиков
© Charles Krupa / AP
© Kent Nishimura / Getty Images Штаб кандидата от Демократической партии Камалы Харрис в Говардском университете, Вашингтон
Фото: Штаб кандидата от Демократической партии Камалы Харрис в Говардском университете, Вашингтон
7 из 7
Штаб кандидата от Демократической партии Камалы Харрис в Говардском университете, Вашингтон
© Kent Nishimura / Getty Images
1 из 7
Сторонники Камалы Харрис на президентских выборах в США
© Martin Mejia / AP
2 из 7
Дональд Трамп с Меланией Трамп на президентских выборах в США
© Фото: Lynne Sladky / AP
3 из 7
Сторонники Дональда Трампа пьют коктейли в день выборов
© Vincent Alban / Reuters
4 из 7
Сторонники Дональда Трампа танцуют на президентских выборах в США
© Alex Brandon / AP
5 из 7
Голосование на участке в библиотеке имени Рональда Рейгана в США
© Chris Pizzello / AP
6 из 7
Диксвилл Нотч, штат Нью-Гемпшир, который по традиции с 1960 года первым в США открывает и закрывает избирательный участок, Подсчет голосов выборщиков
© Charles Krupa / AP
7 из 7
Штаб кандидата от Демократической партии Камалы Харрис в Говардском университете, Вашингтон
© Kent Nishimura / Getty Images

Декабрь

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство находилось на припаркованном у подъезда самокате. Президент РФ Владимир Путин, комментируя эту тему в ходе "Прямой линии-2024", заявил, что это - признак террористического характера действующего в Киеве режима.
© Максим Блинов Сотрудники следкома на месте убийства генерала Кириллова
Фото: место убийства генерала Кириллова
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Сотрудники следкома на месте убийства генерала Кириллова
© Максим Блинов
© Максим Блинов Тело погибшего в результате взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве
Фото: Тело погибшего в результате взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве
2 из 4
Тело погибшего в результате взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве
© Максим Блинов
© Максим Блинов Место убийства генерала Кириллова, робот-сапер обследует место трагедии
Фото: место убийства генерала Кириллова, робот-сапер обследует место трагедии
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Место убийства генерала Кириллова, робот-сапер обследует место трагедии
© Максим Блинов
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
Фото: Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
4 из 4
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
1 из 4
Сотрудники следкома на месте убийства генерала Кириллова
© Максим Блинов
2 из 4
Тело погибшего в результате взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве
© Максим Блинов
3 из 4
Место убийства генерала Кириллова, робот-сапер обследует место трагедии
© Максим Блинов
4 из 4
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
19 декабря состоялась "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году она была снова совмещена с большой пресс-конференцией. За 4 часа 26 минут президент ответил более чем на 70 вопросов, в том числе, когда закончится СВО, что будет с процентной ставкой по ипотеке, готова ли Россия идти на компромиссы в переговорах и что готова предложить в качестве уступок Украине.
© POOL / Перейти в фотобанк19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
© POOL
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Приготовления Владимира Путина перед прямой линией
Фото: zpravda.ru приготовления Владимира Путина перед прямой линией
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Приготовления Владимира Путина перед прямой линией
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНа заседании правительства Забайкальского края во время просмотра трансляции программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным". 19 декабря проходят ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.
Трансляция программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным
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На заседании правительства Забайкальского края во время просмотра трансляции программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным". 19 декабря проходят ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк14 декабря 2023. Мягкая игрушка в руках журналиста на совместной "прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
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14 декабря 2023. Мягкая игрушка в руках журналиста на совместной "прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
© РИА Новости . Станислав Красильников
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
5 из 10
19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрансляция программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным" на экране ноутбука жителя Новосибирска. 19 декабря проходят ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.
Трансляция программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным
6 из 10
Трансляция программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным" на экране ноутбука жителя Новосибирска. 19 декабря проходят ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.
© РИА Новости . Александр Кряжев
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В ходе прямой линии с Владимиром Путиным мужчина сделал оригинальное предложение своей девушке
Фото: соцсети, В ходе прямой линии с Владимиром Путиным мужчина сделал оригинальное предложение своей девушке
7 из 10
В ходе прямой линии с Владимиром Путиным мужчина сделал оригинальное предложение своей девушке
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря.
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
8 из 10
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк19 декабря 2024. Журналисты на специальной программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
9 из 10
19 декабря 2024. Журналисты на специальной программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
10 из 10
19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 10
19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
© POOL
Перейти в фотобанк
2 из 10
Приготовления Владимира Путина перед прямой линией
3 из 10
На заседании правительства Забайкальского края во время просмотра трансляции программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным". 19 декабря проходят ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
4 из 10
14 декабря 2023. Мягкая игрушка в руках журналиста на совместной "прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
5 из 10
19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 10
Трансляция программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным" на экране ноутбука жителя Новосибирска. 19 декабря проходят ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 10
В ходе прямой линии с Владимиром Путиным мужчина сделал оригинальное предложение своей девушке
8 из 10
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 10
19 декабря 2024. Журналисты на специальной программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
10 из 10
19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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