2024 год в фотографиях
В уходящем, 2024 году, произошло множество событий, которые изменили ход истории. Были и такие, будущий эффект от которых пока не виден. Редакция Украина.ру предлагает взглянуть на фото и вспомнить чем стал для нас этот год
Январь
© Li Rui / Globallookpress.com
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© Li Rui / Globallookpress.com
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© Li Rui / Globallookpress.com
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Февраль
8 февраля Владимир Зеленский уволил с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место был назначен командующий группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковник Александр Сырский.
© t.me/osirskiy Фото: Александр Сырский и Валерий Залужный
© t.me/osirskiy
Фото: Александр Сырский и Валерий Залужный
17 февраля Вооруженные силы России освободили Авдеевку, которая с 2014 года была превращена украинскими вооруженными формированиями в один из главных укрепрайонов. Из Авдеевки ВСУ наносили удары по мирным кварталам Донецка, Макеевки, Ясиноватой и другим городам Донбасса.
© Тг-канал: ВГТРК
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© Тг-канал: ВГТРК
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© Игорь Гомольский
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© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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© Игорь Гомольский
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбломки разрушенного в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке.
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Обломки разрушенного в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке.
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© Тг-канал: ВГТРК
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© Игорь Гомольский
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© Игорь Гомольский
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Обломки разрушенного в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке.
Март
С 15 по 17 марта в России прошли выборы Президента России. Среди кандидатов были: самовыдвиженец — действующий президент Владимир Путин, от ЛДПР — Леонид Слуцкий, от КПРФ — Николай Харитонов, от "Новых людей" — Владислав Даванков. По данным ЦИК, за Владимира Путина в общей сложности проголосовали 87,28 процента избирателей, или 76 277 708 человек. Интересно, что В Тазовском районе (ЯНАО), где на одном из участков работал кот Кузя, явка перевалила за 95%.
© Избирком ЯНАО/ВКонтакте Ямальский кот-наблюдатель Кузя
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Ямальский кот-наблюдатель Кузя
© Избирком ЯНАО/ВКонтакте
© Донецкое агентство новостей Пенсионерка из Донецка в избирательном участке, выборы президента РФ 2024 год
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Пенсионерка из Донецка в избирательном участке, выборы президента РФ 2024 год
© Донецкое агентство новостей
© фото: Telegram-канал мэрии Анапы Актеры в костюмах песковиков проголосовали в Анапе на выборах президента РФ
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Актеры в костюмах песковиков проголосовали в Анапе на выборах президента РФ
© фото: Telegram-канал мэрии Анапы
© РИА Новости . Макс Ветров Урны, переполненные бюллетенями, избирательный участок, выборы президента РФ 2024
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Урны, переполненные бюллетенями, избирательный участок, выборы президента РФ 2024
© Донецкое агентство новостей Собака ждет хозяина пока тот голосует за ширмой на выборах президента РФ 2024
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Собака ждет хозяина пока тот голосует за ширмой на выборах президента РФ 2024
© Донецкое агентство новостей
© t.me/BAKHILINGENNADY Молодожены Сергей и Виктория Елисеевы голосуют за президента России 2024
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Молодожены Сергей и Виктория Елисеевы голосуют за президента России 2024
© t.me/BAKHILINGENNADY
© t.me/khovalyg_live Семья на избирательном участке в Тыве, выборы президента РФ 2024
7 из 7
Семья на избирательном участке в Тыве, выборы президента РФ 2024
© t.me/khovalyg_live
1 из 7
Ямальский кот-наблюдатель Кузя
© Избирком ЯНАО/ВКонтакте
2 из 7
Пенсионерка из Донецка в избирательном участке, выборы президента РФ 2024 год
© Донецкое агентство новостей
3 из 7
Актеры в костюмах песковиков проголосовали в Анапе на выборах президента РФ
© фото: Telegram-канал мэрии Анапы
4 из 7
Урны, переполненные бюллетенями, избирательный участок, выборы президента РФ 2024
5 из 7
Собака ждет хозяина пока тот голосует за ширмой на выборах президента РФ 2024
© Донецкое агентство новостей
6 из 7
Молодожены Сергей и Виктория Елисеевы голосуют за президента России 2024
© t.me/BAKHILINGENNADY
7 из 7
Семья на избирательном участке в Тыве, выборы президента РФ 2024
© t.me/khovalyg_live
Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, был совершен теракт. По данным СК РФ в результате нападения погибло 139 человек.
© Всероссийский студенческий корпус спасателей Последствия теракта в "Крокус-сити"
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Последствия теракта в "Крокус-сити"
© Всероссийский студенческий корпус спасателей
© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской областиПоследствия теракта в "Крокус-сити"
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Последствия теракта в "Крокус-сити"
© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
© МЧС России Последствия теракта в "Крокус-сити", отряд МЧС убирает завалы
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Последствия теракта в "Крокус-сити", отряд МЧС убирает завалы
© МЧС России
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Последствия теракта в "Крокус-сити"
© Всероссийский студенческий корпус спасателей
3 из 6
Последствия теракта в "Крокус-сити"
© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
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Последствия теракта в "Крокус-сити", отряд МЧС убирает завалы
© МЧС России
Апрель
1 апреля Израиль нанес авиаудар генконсульству Ирана и резиденции иранского посла в Дамаске. В результате жертвами атаки стали как минимум 7 человек, еще 12 - пострадали. Среди погибших оказались генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
© Abdel Kareem, APДети, смотрящие в сгоревшую машину, Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
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Дети, смотрящие в сгоревшую машину, Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
© Abdel Kareem, AP
© Global Look PressРазрушенное здание генерального консульствуа Ирана после удара Израиля
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Разрушенное здание генерального консульствуа Ирана после удара Израиля
© Global Look Press
© Reuters Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
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Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
© Reuters
© Reuters Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
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Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
© Reuters
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Дети, смотрящие в сгоревшую машину, Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
© Abdel Kareem, AP
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Разрушенное здание генерального консульствуа Ирана после удара Израиля
© Global Look Press
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Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
© Reuters
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Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана
© Reuters
11 апреля в результате удара ВС РФ в Киевской области была полностью уничтожена Трипольская ТЭС, которая являлась самой мощной в регионе. Как сообщал украинский военный портал Defense Express, удар по Трипольской ТЭС был нанесен новейшей крылатой ракетой Х-69.
© Telegram-канал "Бердянск ZaVtra" Разрушенная Трипольская ТЭС
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Разрушенная Трипольская ТЭС
© Telegram-канал "Бердянск ZaVtra"
© Соцсети Кадры очевидцев удара по Трипольской ТЭС
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Кадры очевидцев удара по Трипольской ТЭС
© Соцсети
© t.me/lachentyt Пожар после прилета по Трипольской ТЭС
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Пожар после прилета по Трипольской ТЭС
© t.me/lachentyt
1 из 3
Разрушенная Трипольская ТЭС
© Telegram-канал "Бердянск ZaVtra"
2 из 3
Кадры очевидцев удара по Трипольской ТЭС
© Соцсети
3 из 3
Пожар после прилета по Трипольской ТЭС
© t.me/lachentyt
Май
19 мая вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, разбился в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан, которые тоже погибли.
© ReutersСпасательная группа вблизи крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси
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Спасательная группа вблизи крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси
© Reuters
© Фото: Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA/ REUTERS Вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы,
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Вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы,
© Фото: Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA/ REUTERS
© Reuters Обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси
3 из 4
Обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси
© Reuters
Обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси
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Обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси
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Спасательная группа вблизи крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси
© Reuters
2 из 4
Вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы,
© Фото: Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA/ REUTERS
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Обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси
© Reuters
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Обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси
Июнь
19 июня лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония прошла ярко и торжественно: с шарами, аплодисментами и цветами. Президенты обменялись подарками. Путин вручил северокорейскому лидеру ключи от нового автомобиля Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. В ответ российский лидер получил несколько художественных произведений с собственным изображением.
© POOL / Перейти в фотобанк19 июня 2024. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время государственного приема от имени лидера КНДР Ким Чен Ына в честь Владимира Путина в Доме приемов "Моннангван".
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19 июня 2024. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время государственного приема от имени лидера КНДР Ким Чен Ына в честь Владимира Путина в Доме приемов "Моннангван".
© POOL / Перейти в фотобанк19 июня 2024. Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.
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19 июня 2024. Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.
© POOL / Перейти в фотобанк19 июня 2024. Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.
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19 июня 2024. Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк19 июня 2024. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений.
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19 июня 2024. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений.
© РИА Новости Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена
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Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена
© POOL / Перейти в фотобанк18 июня 2024. Кортеж президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Пхеньяне.
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18 июня 2024. Кортеж президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Пхеньяне.
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19 июня 2024. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время государственного приема от имени лидера КНДР Ким Чен Ына в честь Владимира Путина в Доме приемов "Моннангван".
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19 июня 2024. Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.
3 из 6
19 июня 2024. Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.
4 из 6
19 июня 2024. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений.
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Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена
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18 июня 2024. Кортеж президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Пхеньяне.
Июль
С 26 июля по 11 августа в Париже прошли летние Олимпийские игры. 15 российских атлетов в нейтральном статусе приняли участие в соревнованиях. Интересно, что впервые в истории церемония открытия Олимпийских игр прошла за пределами стадиона. Однако в этом году фанаты не оценили формат события, назвав это “ЛГБТ*-церемонией, но никак не олимпийскими играми".
Открытие Олимпиады в Париже
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Открытие Олимпиады в Париже
Пародия на картину "Тайная вечеря" на Олимпиаде в Париже, открытие
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Пародия на картину "Тайная вечеря" на Олимпиаде в Париже, открытие
© Elsa / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru Артисты на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
3 из 9
Артисты на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
© Elsa / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
© Petros Giannakouris / AP Игрок в настольный теннис Феликс Лебрен, Франция, Олимпиада в Париже
4 из 9
Игрок в настольный теннис Феликс Лебрен, Франция, Олимпиада в Париже
© Petros Giannakouris / AP
© Francisco Seco / AР Болгарская гимнастка Стилиана Николова, Олимпиада в Париже
5 из 9
Болгарская гимнастка Стилиана Николова, Олимпиада в Париже
© Francisco Seco / AР
© Kin Cheung / AР Тяжелоатлет из Южной Кореи Ан Ён Хак, Олимпиада в Париже
6 из 9
Тяжелоатлет из Южной Кореи Ан Ён Хак, Олимпиада в Париже
© Kin Cheung / AР
© Kim Hong-Ji / REUTERS Игроки в настольный теннис Чуцинь Ван и Инша Сунь, Китай, Олимпиада в Париже
7 из 9
Игроки в настольный теннис Чуцинь Ван и Инша Сунь, Китай, Олимпиада в Париже
© Kim Hong-Ji / REUTERS
© Eugene Hoshiko / AP Поединок по вольной борьбе между Цяньюй Пан (Китай) и Эммой Мальмгрен (Швеция), Олимпиада в Париже
8 из 9
Поединок по вольной борьбе между Цяньюй Пан (Китай) и Эммой Мальмгрен (Швеция), Олимпиада в Париже
© Eugene Hoshiko / AP
© Manu Fernandez / AP Теннисист Новак Джокович, Сербия, Олимпиада в Париже
9 из 9
Теннисист Новак Джокович, Сербия, Олимпиада в Париже
© Manu Fernandez / AP
1 из 9
Открытие Олимпиады в Париже
2 из 9
Пародия на картину "Тайная вечеря" на Олимпиаде в Париже, открытие
3 из 9
Артисты на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
© Elsa / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
4 из 9
Игрок в настольный теннис Феликс Лебрен, Франция, Олимпиада в Париже
© Petros Giannakouris / AP
5 из 9
Болгарская гимнастка Стилиана Николова, Олимпиада в Париже
© Francisco Seco / AР
6 из 9
Тяжелоатлет из Южной Кореи Ан Ён Хак, Олимпиада в Париже
© Kin Cheung / AР
7 из 9
Игроки в настольный теннис Чуцинь Ван и Инша Сунь, Китай, Олимпиада в Париже
© Kim Hong-Ji / REUTERS
8 из 9
Поединок по вольной борьбе между Цяньюй Пан (Китай) и Эммой Мальмгрен (Швеция), Олимпиада в Париже
© Eugene Hoshiko / AP
9 из 9
Теннисист Новак Джокович, Сербия, Олимпиада в Париже
© Manu Fernandez / AP
13 июля в США во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания) произошло покушение на Дональда Трампа. Политик получил лёгкое ранение в правое ухо. Как сообщило ФБР США, покушавшимся на Трампа оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Его застрелили на месте преступления.
© Evan Vucci/AP Photos/picture allianceПокушение на Трампа, первые секунды
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Покушение на Трампа, первые секунды
© Evan Vucci/AP Photos/picture alliance
© APРаненый Дональд Трамп после неудавшегося на него покушения
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Раненый Дональд Трамп после неудавшегося на него покушения
© AP
© AP Photo / Evan VucciОхранники Дональда Трампа закрывают его после неудавшегося на него покушения
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Охранники Дональда Трампа закрывают его после неудавшегося на него покушения
© AP Photo / Evan Vucci
© Getty ImagesОхранники Дональда Трампа придерживают его после неудавшегося на него покушения
4 из 6
Охранники Дональда Трампа придерживают его после неудавшегося на него покушения
© Getty Images
© Getty ImagesОхранники Дональда Трампа закрывают его после неудавшегося на него покушения
5 из 6
Охранники Дональда Трампа закрывают его после неудавшегося на него покушения
© Getty Images
© Getty ImagesПокушение на Трампа. Первые секунды
6 из 6
Покушение на Трампа. Первые секунды
© Getty Images
1 из 6
Покушение на Трампа, первые секунды
© Evan Vucci/AP Photos/picture alliance
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Раненый Дональд Трамп после неудавшегося на него покушения
© AP
3 из 6
Охранники Дональда Трампа закрывают его после неудавшегося на него покушения
© AP Photo / Evan Vucci
4 из 6
Охранники Дональда Трампа придерживают его после неудавшегося на него покушения
© Getty Images
5 из 6
Охранники Дональда Трампа закрывают его после неудавшегося на него покушения
© Getty Images
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Покушение на Трампа. Первые секунды
© Getty Images
Август
Рано утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат, свыше 250 танков и тысячи единиц другой техники. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
© Анатолий Жданов / Коммерсантъ Атакованный дроном гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей, 8 августа 2024 года
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Атакованный дроном гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей, 8 августа 2024 года
© Анатолий Жданов / Коммерсантъ
© Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look PressКурская область, Суджа, 16 августа 2024 года. Солдат ВСУ перед магазином "Пятерочка"
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Курская область, Суджа, 16 августа 2024 года. Солдат ВСУ перед магазином "Пятерочка"
© Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press
© Соцсети Курская область, Суджа, 16 августа 2024 года. Солдат ВСУ перед магазином "Пятерочка"
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Курская область, Суджа, 16 августа 2024 года. Солдат ВСУ перед магазином "Пятерочка"
© Соцсети
© Илья Питалев / РИА Новости Жительница Курской области со спасенным питомцем после вторжения ВСУ в Курскую область
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Жительница Курской области со спасенным питомцем после вторжения ВСУ в Курскую область
© Илья Питалев / РИА Новости
© ReutersУкраинский военный и местная жительница на улице города Суджи, Курская область. 16 августа 2024 года
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Украинский военный и местная жительница на улице города Суджи, Курская область. 16 августа 2024 года
© Reuters
1 из 5
Атакованный дроном гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей, 8 августа 2024 года
© Анатолий Жданов / Коммерсантъ
2 из 5
Курская область, Суджа, 16 августа 2024 года. Солдат ВСУ перед магазином "Пятерочка"
© Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press
3 из 5
Курская область, Суджа, 16 августа 2024 года. Солдат ВСУ перед магазином "Пятерочка"
© Соцсети
4 из 5
Жительница Курской области со спасенным питомцем после вторжения ВСУ в Курскую область
© Илья Питалев / РИА Новости
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Украинский военный и местная жительница на улице города Суджи, Курская область. 16 августа 2024 года
© Reuters
Сентябрь
10 сентября в Национальном конституционном центре в Филадельфии прошли дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Соперники обсудили широкий спектр вопросов от экономической ситуации до конфликта на Украине. Помимо этого, они спорили, обвиняли друг друга во лжи, различными способами рекламируя свое видение будущего США.
© AFP Дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
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Дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
© AFP
© Win McNamee/Getty Images Дональд Трамп в процессе дебатов
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Дональд Трамп в процессе дебатов
© Win McNamee/Getty Images
© Win McNamee/Getty Images Камала Харрис и Дональд Трамп жмут друг другу руки на дебатах
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Камала Харрис и Дональд Трамп жмут друг другу руки на дебатах
© Win McNamee/Getty Images
© Win McNamee/Getty Images Американцы смотрят трансляцию дебатов между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
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Американцы смотрят трансляцию дебатов между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
© Win McNamee/Getty Images
© Getty ImagesКандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис в процессе дебатов
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Кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис в процессе дебатов
© Getty Images
© Reuters Кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис в процессе дебатов
6 из 6
Кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис в процессе дебатов
© Reuters
1 из 6
Дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
© AFP
2 из 6
Дональд Трамп в процессе дебатов
© Win McNamee/Getty Images
3 из 6
Камала Харрис и Дональд Трамп жмут друг другу руки на дебатах
© Win McNamee/Getty Images
4 из 6
Американцы смотрят трансляцию дебатов между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
© Win McNamee/Getty Images
5 из 6
Кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис в процессе дебатов
© Getty Images
6 из 6
Кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис в процессе дебатов
© Reuters
Октябрь
10 октября на США обрушился ураган “Милтон”. Циклон сформировался в Мексиканском заливе. Стихия оказалась настолько мощной, что унесла жизни людей и разрушила более 125 домов американцев.
© Ricardo Arduengo / ReutersДом, разрушенный ураганом. Форт-Майерс, Флорида
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Дом, разрушенный ураганом. Форт-Майерс, Флорида
© Ricardo Arduengo / Reuters
© Осторожно, новости / T.me Последствия урагана Милтон в США, американец на велосипеде
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Последствия урагана Милтон в США, американец на велосипеде
© Осторожно, новости / T.me
© Фото: Joe Raedle / Getty Images
3 из 8
© Фото: Joe Raedle / Getty Images
© NASA / ReutersВид на ураган Милтон из космоса в США
4 из 8
Вид на ураган Милтон из космоса в США
© NASA / Reuters
© Ricardo Arduengo / ReutersДом американца остался без крыши: последствия урагана "Милтон", Форт-Майерс в США
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Дом американца остался без крыши: последствия урагана "Милтон", Форт-Майерс в США
© Ricardo Arduengo / Reuters
© Ricardo Arduengo / ReutersУлицы Форт-Майерса после урагана Милтон в США
6 из 8
Улицы Форт-Майерса после урагана Милтон в США
© Ricardo Arduengo / Reuters
© The Orange City Fire DepartmenОвраг, образовавшийся после урагана Милтон в США
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Овраг, образовавшийся после урагана Милтон в США
© The Orange City Fire Departmen
© Rebecca Blackwell / AP Photo Автомобиль, утопающий в морской пене: последствия урагана Милтон в США
8 из 8
Автомобиль, утопающий в морской пене: последствия урагана Милтон в США
© Rebecca Blackwell / AP Photo
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Дом, разрушенный ураганом. Форт-Майерс, Флорида
© Ricardo Arduengo / Reuters
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Последствия урагана Милтон в США, американец на велосипеде
© Осторожно, новости / T.me
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© Фото: Joe Raedle / Getty Images
4 из 8
Вид на ураган Милтон из космоса в США
© NASA / Reuters
5 из 8
Дом американца остался без крыши: последствия урагана "Милтон", Форт-Майерс в США
© Ricardo Arduengo / Reuters
6 из 8
Улицы Форт-Майерса после урагана Милтон в США
© Ricardo Arduengo / Reuters
7 из 8
Овраг, образовавшийся после урагана Милтон в США
© The Orange City Fire Departmen
8 из 8
Автомобиль, утопающий в морской пене: последствия урагана Милтон в США
© Rebecca Blackwell / AP Photo
С 22 по 24 октября в Казани прошел саммит БРИКС с участием делегаций высокого и высшего уровня из десятков стран. Было проведено более 200 мероприятий в 13 российских городах. Состоялись конференции, семинары, деловой форум и даже спортивные игры. В них участвовали 35 делегаций и 6 международных организаций.
© Илья Питалев Церемония встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
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Церемония встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
© Илья Питалев
© Владимир Астапкович Концерт солистов БРИКС в Казани.
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Концерт солистов БРИКС в Казани.
© Владимир Астапкович
© Максим Блинов Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. В центре – глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. В центре – глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
© Максим Блинов
© Екатерина Чеснокова Президент Белоруссии *Александр Лукашенко, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
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Президент Белоруссии *Александр Лукашенко, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
© Екатерина Чеснокова
© Кристина Кормилицына Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
© Кристина Кормилицына
© Александр Кряжев Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
© Александр Кряжев
© Александр Кряжев Репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля
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Репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля
© Александр Кряжев
© Владимир АстапковичПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
© Владимир Астапкович
1 из 8
Церемония встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
© Илья Питалев
2 из 8
Концерт солистов БРИКС в Казани.
© Владимир Астапкович
3 из 8
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. В центре – глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
© Максим Блинов
4 из 8
Президент Белоруссии *Александр Лукашенко, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
© Екатерина Чеснокова
5 из 8
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
© Кристина Кормилицына
6 из 8
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
© Александр Кряжев
7 из 8
Репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля
© Александр Кряжев
8 из 8
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
© Владимир Астапкович
Ноябрь
5 ноября в США состоялись президентские выборы. Гонка между бывшим главой государства, республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от Демпартии, действующим вице-президентом Камалой Харрис оказалась одной из самой напряженных за всю историю США. В итоге Трамп набирал 70,7 млн голосов, Харрис получила 65,7 млн.
© Martin Mejia / AP Сторонники Камалы Харрис на президентских выборах в США
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Сторонники Камалы Харрис на президентских выборах в США
© Martin Mejia / AP
© Фото: Lynne Sladky / AP Дональд Трамп с Меланией Трамп на президентских выборах в США
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Дональд Трамп с Меланией Трамп на президентских выборах в США
© Фото: Lynne Sladky / AP
© Vincent Alban / Reuters Сторонники Дональда Трампа пьют коктейли в день выборов
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Сторонники Дональда Трампа пьют коктейли в день выборов
© Vincent Alban / Reuters
© Alex Brandon / AP Сторонники Дональда Трампа танцуют на президентских выборах в США
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Сторонники Дональда Трампа танцуют на президентских выборах в США
© Alex Brandon / AP
© Chris Pizzello / AP Голосование на участке в библиотеке имени Рональда Рейгана в США
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Голосование на участке в библиотеке имени Рональда Рейгана в США
© Chris Pizzello / AP
© Charles Krupa / AP Диксвилл Нотч, штат Нью-Гемпшир, который по традиции с 1960 года первым в США открывает и закрывает избирательный участок, Подсчет голосов выборщиков
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Диксвилл Нотч, штат Нью-Гемпшир, который по традиции с 1960 года первым в США открывает и закрывает избирательный участок, Подсчет голосов выборщиков
© Charles Krupa / AP
© Kent Nishimura / Getty Images Штаб кандидата от Демократической партии Камалы Харрис в Говардском университете, Вашингтон
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Штаб кандидата от Демократической партии Камалы Харрис в Говардском университете, Вашингтон
© Kent Nishimura / Getty Images
1 из 7
Сторонники Камалы Харрис на президентских выборах в США
© Martin Mejia / AP
2 из 7
Дональд Трамп с Меланией Трамп на президентских выборах в США
© Фото: Lynne Sladky / AP
3 из 7
Сторонники Дональда Трампа пьют коктейли в день выборов
© Vincent Alban / Reuters
4 из 7
Сторонники Дональда Трампа танцуют на президентских выборах в США
© Alex Brandon / AP
5 из 7
Голосование на участке в библиотеке имени Рональда Рейгана в США
© Chris Pizzello / AP
6 из 7
Диксвилл Нотч, штат Нью-Гемпшир, который по традиции с 1960 года первым в США открывает и закрывает избирательный участок, Подсчет голосов выборщиков
© Charles Krupa / AP
7 из 7
Штаб кандидата от Демократической партии Камалы Харрис в Говардском университете, Вашингтон
© Kent Nishimura / Getty Images
Декабрь
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство находилось на припаркованном у подъезда самокате. Президент РФ Владимир Путин, комментируя эту тему в ходе "Прямой линии-2024", заявил, что это - признак террористического характера действующего в Киеве режима.
© Максим Блинов Сотрудники следкома на месте убийства генерала Кириллова
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Сотрудники следкома на месте убийства генерала Кириллова
© Максим Блинов
© Максим Блинов Тело погибшего в результате взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве
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Тело погибшего в результате взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве
© Максим Блинов
© Максим Блинов Место убийства генерала Кириллова, робот-сапер обследует место трагедии
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Место убийства генерала Кириллова, робот-сапер обследует место трагедии
© Максим Блинов
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
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Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
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Сотрудники следкома на месте убийства генерала Кириллова
© Максим Блинов
2 из 4
Тело погибшего в результате взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве
© Максим Блинов
3 из 4
Место убийства генерала Кириллова, робот-сапер обследует место трагедии
© Максим Блинов
4 из 4
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
19 декабря состоялась "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году она была снова совмещена с большой пресс-конференцией. За 4 часа 26 минут президент ответил более чем на 70 вопросов, в том числе, когда закончится СВО, что будет с процентной ставкой по ипотеке, готова ли Россия идти на компромиссы в переговорах и что готова предложить в качестве уступок Украине.
© POOL / Перейти в фотобанк19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
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19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
Приготовления Владимира Путина перед прямой линией
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Приготовления Владимира Путина перед прямой линией
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНа заседании правительства Забайкальского края во время просмотра трансляции программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным". 19 декабря проходят ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.
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На заседании правительства Забайкальского края во время просмотра трансляции программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным". 19 декабря проходят ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк14 декабря 2023. Мягкая игрушка в руках журналиста на совместной "прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
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14 декабря 2023. Мягкая игрушка в руках журналиста на совместной "прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
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19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрансляция программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным" на экране ноутбука жителя Новосибирска. 19 декабря проходят ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Трансляция программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным" на экране ноутбука жителя Новосибирска. 19 декабря проходят ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.
В ходе прямой линии с Владимиром Путиным мужчина сделал оригинальное предложение своей девушке
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В ходе прямой линии с Владимиром Путиным мужчина сделал оригинальное предложение своей девушке
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря.
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Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря.
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк19 декабря 2024. Журналисты на специальной программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
9 из 10
19 декабря 2024. Журналисты на специальной программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
10 из 10
19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
1 из 10
19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
2 из 10
Приготовления Владимира Путина перед прямой линией
3 из 10
На заседании правительства Забайкальского края во время просмотра трансляции программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным". 19 декабря проходят ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.
4 из 10
14 декабря 2023. Мягкая игрушка в руках журналиста на совместной "прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
5 из 10
19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
6 из 10
Трансляция программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным" на экране ноутбука жителя Новосибирска. 19 декабря проходят ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.
7 из 10
В ходе прямой линии с Владимиром Путиным мужчина сделал оригинальное предложение своей девушке
8 из 10
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря.
9 из 10
19 декабря 2024. Журналисты на специальной программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
10 из 10
19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе.
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