Линия та же, мотивация другая: эксперт высказался об украинской роли Трампа - 30.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241230/1060034342.html
Линия та же, мотивация другая: эксперт высказался об украинской роли Трампа
Линия та же, мотивация другая: эксперт высказался об украинской роли Трампа - 30.12.2024 Украина.ру
Линия та же, мотивация другая: эксперт высказался об украинской роли Трампа
Политика вновь избранного президента США Дональда Трампа непредсказуема и сиюминутна. Это значит, что никаких ожиданий строить на его счет не следует. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин
2024-12-30T06:30
2024-12-30T06:30
новости
сша
украина
сирия
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
украина.ру
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1b/1060006340_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_fe50464b62d1568311d6451f050e447d.jpg.webp
Он подчеркнул, что сначала стоит дождаться инаугурации Трампа, так как тот часто меняет свои решения и стратегическое планирование явно не его конек. К тому же, практика показала, что поведение нового лидера США весьма неоднозначное.С полным текстом интервью Александра Камкина можно ознакомиться здесь: О том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что легкого урегулирования кризиса на Украине не будет, и Москва не испытывает иллюзий, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начнутся переговоры. Глава российской дипломатии также подчеркнул, что решение украинского кризиса связано с урегулированием ситуации с безопасностью в Европе.Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессеРазговоры о скором выходе сторон украинского конфликта на переговоры в последнее время набирают обороты. Причина - заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о твердом намерении завершить конфликт на Украине.Что из этого может получиться, разбирался автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?
сша
украина
сирия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1b/1060006340_55:0:2011:1467_1920x0_80_0_0_bac6745b6a070b9a8937fc1ecd9cdee0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, сирия, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, украина.ру, нато
Новости, США, Украина, Сирия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Джо Байден, Украина.ру, НАТО

Линия та же, мотивация другая: эксперт высказался об украинской роли Трампа

06:30 30.12.2024
 
© Win McNamee/Getty Images Фото: дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
Фото: дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
© Win McNamee/Getty Images
Читать в
ДзенTelegram
Политика вновь избранного президента США Дональда Трампа непредсказуема и сиюминутна. Это значит, что никаких ожиданий строить на его счет не следует. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин
Он подчеркнул, что сначала стоит дождаться инаугурации Трампа, так как тот часто меняет свои решения и стратегическое планирование явно не его конек. К тому же, практика показала, что поведение нового лидера США весьма неоднозначное.
"Если смотреть на его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения. Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов, но действует под влиянием другой мотивации. Но в целом это человек политически негибкий, действующий под влиянием сиюминутных факторов", - уверен собеседник издания.
С полным текстом интервью Александра Камкина можно ознакомиться здесь: О том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что легкого урегулирования кризиса на Украине не будет, и Москва не испытывает иллюзий, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начнутся переговоры. Глава российской дипломатии также подчеркнул, что решение украинского кризиса связано с урегулированием ситуации с безопасностью в Европе.
Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе
Разговоры о скором выходе сторон украинского конфликта на переговоры в последнее время набирают обороты. Причина - заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о твердом намерении завершить конфликт на Украине.
Что из этого может получиться, разбирался автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?
 
НовостиСШАУкраинаСирияДональд ТрампСергей ЛавровДжо БайденУкраина.руНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10Чтец на табуретке. Новогодняя шпаргалка для впадающих в детство
08:08Назван автор списка главных коррупционеров киевского режима, переданного Трампу
08:00Эдуард Лозанский: Трамп сможет договориться с Путиным о мире на Украине, если учтет два момента
07:52Гарантии безопасности как камень преткновения. Военно-политические итоги 2024 года
07:30Паталогически жаден и властолюбив. Порошенко вновь идет во власть
07:15Садулаев рассказал, в чем России не хватает опыта для победы под Курском
07:06Изнанка реальности
07:00Александр Полищук: Разбив ВСУ в Авдеевке и Курахово, но поспешив в Крынках, Россия оказалась в "1943-м"
06:45"Главный наш союзник – именно Зеленский": эксперт назвал худший сценарий для Москвы
06:40Украина сжигает резервы, которые она заготовила для нового наступления — Садулаев
06:382024 год в фотографиях
06:30Линия та же, мотивация другая: эксперт высказался об украинской роли Трампа
06:25"Давить зеленых гнид и их приспешников". Украинские и российские эксперты о ситуации в стране и на фронте
06:20Около 18 бригад: Онуфриенко о “запрятанных” группировках ВСУ для нападения на Брянск
06:10Взятие Покровска — это оперативный уровень: Пинчук рассказал о специфике театра военных действий
06:06Эксперт назвал того, кто заставит Трампа сохранить поддержку Украины
05:55Эксперт назвал два города, взятие которых Россией отобьет у Запада веру в свою победу
05:41"Герань" не "Искандер", но нам нужны оба "букета": Рожин о технических изменениях на фронте
05:40“Темп продвижения увеличился в 50 раз”: Онуфриенко рассказал о тактике ВС РФ в 2024 году
05:30"Мы будем искать и ловить его везде": Ищенко ответил, когда Москва откроет охоту на западных генералов
Лента новостейМолния