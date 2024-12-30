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Линия та же, мотивация другая: эксперт высказался об украинской роли Трампа

Линия та же, мотивация другая: эксперт высказался об украинской роли Трампа - 30.12.2024 Украина.ру

Линия та же, мотивация другая: эксперт высказался об украинской роли Трампа

Политика вновь избранного президента США Дональда Трампа непредсказуема и сиюминутна. Это значит, что никаких ожиданий строить на его счет не следует. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин

2024-12-30T06:30

2024-12-30T06:30

2024-12-30T06:30

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Он подчеркнул, что сначала стоит дождаться инаугурации Трампа, так как тот часто меняет свои решения и стратегическое планирование явно не его конек. К тому же, практика показала, что поведение нового лидера США весьма неоднозначное.С полным текстом интервью Александра Камкина можно ознакомиться здесь: О том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что легкого урегулирования кризиса на Украине не будет, и Москва не испытывает иллюзий, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начнутся переговоры. Глава российской дипломатии также подчеркнул, что решение украинского кризиса связано с урегулированием ситуации с безопасностью в Европе.Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессеРазговоры о скором выходе сторон украинского конфликта на переговоры в последнее время набирают обороты. Причина - заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о твердом намерении завершить конфликт на Украине.Что из этого может получиться, разбирался автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, сирия, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, украина.ру, нато