Линия та же, мотивация другая: эксперт высказался об украинской роли Трампа
© Win McNamee/Getty Images Фото: дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
© Win McNamee/Getty Images
Политика вновь избранного президента США Дональда Трампа непредсказуема и сиюминутна. Это значит, что никаких ожиданий строить на его счет не следует. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин
Он подчеркнул, что сначала стоит дождаться инаугурации Трампа, так как тот часто меняет свои решения и стратегическое планирование явно не его конек. К тому же, практика показала, что поведение нового лидера США весьма неоднозначное.
"Если смотреть на его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения. Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов, но действует под влиянием другой мотивации. Но в целом это человек политически негибкий, действующий под влиянием сиюминутных факторов", - уверен собеседник издания.
С полным текстом интервью Александра Камкина можно ознакомиться здесь: О том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что легкого урегулирования кризиса на Украине не будет, и Москва не испытывает иллюзий, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начнутся переговоры. Глава российской дипломатии также подчеркнул, что решение украинского кризиса связано с урегулированием ситуации с безопасностью в Европе.
Разговоры о скором выходе сторон украинского конфликта на переговоры в последнее время набирают обороты. Причина - заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о твердом намерении завершить конфликт на Украине.
Что из этого может получиться, разбирался автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?