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Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?

Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли? - 24.12.2024 Украина.ру

Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?

Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с Владимиром Путиным. Несколько стран уже предложили свои услуги для организации этих переговоров. Тем не менее, говорить о неизбежности завершения украинского конфликта по результатам такого гипотетического диалога пока рано

2024-12-24T11:18

2024-12-24T11:18

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К встрече готовыВ конце прошлой недели будущий президент США принял участие в работе консервативного форума в Аризоне. В своем выступлении он коснулся темы конфликта на Украине."Я закончу войну в Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке. И я обещаю, что не допущу Третьей мировой войны", - сказал Трамп.По его словам, конфликт на Украине – "ужасная война"."Мы должны положить конец этой войне. Эта война ужасна, ужасна. Столько солдат погибает. Там равнина. И пули летят — а это мощные пули и мощное оружие — и единственное, что может их остановить, это человеческое тело. Равнина мертвых. Никто никогда не видел ничего подобного", - заявил победитель президентских выборов в США.Он дал понять, что готов к встрече с Путиным.Комментируя возможную встречу, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в тот же день заявил, что "реальный импульсов" к организации встречи российского президента с Трампом до инаугурации последнего пока не было.На следующий день помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Москве поступило несколько предложений от стран, которые могли бы организовать встречу Путина и Трампа."Как ни странно, но мы получили уже несколько предложений на этот счет от различных стран", - сказал он.Ушаков не стал уточнять, о каких государствах идет речь, добавив, что такие предложения "делались и делаются".О чем говоритьПутин ранее неоднократно говорил, что он лично готов к переговорам с Трампом. В ходе недавней совмещенной прямой линии и пресс-конференции российский лидер рассказал, что не разговаривал с Трампом после того, как тот перестал быть президентом США, однако готов возобновить контакты."Я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, конечно, в любое время, и готов буду и к встрече, если он захочет этого", - заявил Путин.Если встреча Трампа с Путиным состоится, то ключевым станет то, какие требования и условия для завершения конфликта выдвинут стороны.В случае следующего президента США определенности с этим пока нет, Трамп и его будущая администрация пока вырабатывают свою политику по этому вопросу. Исходя из тех заявлений, которые уже звучали из стана республиканца, Трамп готов согласиться с нейтральным статусом Украины и пойти на территориальные уступки России, заморозив конфликт по линии фронта, но при этом не признавая официально новые территории РФ. Вероятно, Трамп будет также манипулировать темой антироссийских санкций, обещая частично снять их или же грозя их, наоборот, ужесточить в зависимости от того, куда кривая переговоров выведет.Дискуссионным будет наверняка и будущее Владимира Зеленского, который потерял легитимность и с которым Россия не готова ничего подписывать. Тем не менее, в ходе прямой линии Путин отметил, что если Зеленский пойдет на перевыборы и победит, то снова станет законным президентом Украины и тогда что-то обсуждать можно будет и с ним.Президент РФ дал понять, что переговоры вести можно и с Зеленским, однако подписывать документы со стороны Киева, если до этого дойдет, должны те, кто обладает на то легитимными полномочиями. Таким человеком может стать спикер Верховной Рады, добавил Путин. Другое дело, что на такой вариант вряд ли согласится сам Зеленский, который продолжает настаивать на законности своего пребывания у власти.Реалии на землеКак в очередной раз подчеркнул Путин, вести диалог с Украиной Россия будет на основе тех договоренностей, которые были достигнуты в марте 2022 года в Стамбуле и на тех требованиях, которые были выдвинуты Москвой в июне этого года.Стамбульские соглашения, как отмечал Путин, были в свое время парафированы украинской стороной, однако затем по отмашке Запада Киев сдал назад и от мирного решения конфликта отказался.В РФ официально текст документа, принятого два года назад в Турции, не обнародовался. О его содержании известно из того, что о нем посчитали нужным сообщить российские власти, а также из материалов западной прессы.Как ранее заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, возвращение к стамбульским соглашениям не означает их буквального воспроизведения, речь о тех принципах, которые были в них заложены.Исходя из этого нет смысла подробно цитировать этот документ в изложении западных медиа. Стоит лишь отметить, что в нем нашли отражения те требования, которые были озвучены Путиным в начале СВО: нейтралитет, демилитаризация (стамбульские соглашения предусматривали конкретные ограничения по численности личного состава и вооружений ВСУ), запрет неонацистских формирований, защита русского языка и т.д.С момента переговоров в Турции прошло более двух лет. За это время утекло слишком много воды.Очевидно, например, что территориальный вопрос будет урегулирован иначе, чем это прописывалось в тогдашнем документе. Так, согласно информации, озвученной ранее президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Москва и Киев обсуждали в Стамбуле возможность оставить Крым за Россией на 15 лет, после чего снова вернуться к обсуждению статуса полуострова.Теперь, когда в состав РФ вошли народные республики Донецка и Луганска, а также Запорожская и Херсонская области, никакого обсуждения статуса этих территорий, тем более Крыма, очевидно, не будет. В ситуации, когда российская армия владеет инициативой на поле боя и каждый день берет под контроль новые населенные пункты, такая постановка вопроса будет смахивать на откровенную капитуляцию.Более того, в июне Путин озвучил новое требование к Украине – вывести свои войска из этих новых российских регионов. Вероятно, максимум, что сможет теперь проталкивать Украина через Трампа – это заморозка по линии фронта.В июньских тезисах российского президента вновь было обозначено категорическое неприятие вступления Украины в НАТО, что также станет краеугольным камнем повестки встречи Путина и Трампа. Пока складывается впечатление, что по этому пункту стороны могут прийти к консенсусу с наименьшими энергозатратами, учитывая прохладное отношение следующего американского лидера к нахлебникам в Альянсе.Компромисс компромиссу розньСитуация складывается таким образом, что для завершения конфликта за столом переговоров на уступки придется идти всем. Кремль дал понять, что готов к компромиссам. Это слово, пожалуй, впервые применительно к противостоянию с Украиной было произнесено Путиным во время последней прямой линии."Политика и есть искусство компромисса. Мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона - в прямом и переносном смысле этого слова - отказалась от переговоров. А мы-то всегда к этому готовы. А результатом переговоров всегда являются компромиссы", - сказал он.Формулировка о том, что переговоры должны идти на основе стамбульских соглашений и реалий на земле таким компромиссам не противоречит. На основе – это не значит, что они будут воплощены буквально.Остаются сомнения, насколько в реальности готов к компромиссам Трамп и не слишком ли он переоценивает готовность Москвы к уступкам. Поэтому любые встречи без пяти минут американского президента со своим российским коллегой – это еще не повод запускать в небо голубей мира.О том, почему Владимир Зеленский ополчился на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и как с этим связан Дональд Трамп - в материале издания Украина.ру План раздела Украины и коалиция противников Трампа. Орбан как главный миротворец и переговорщик в Европе.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский