https://ukraina.ru/20241225/1059936170.html
Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе
Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе - 25.12.2024 Украина.ру
Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе
Легкого урегулирования кризиса на Украине не будет, Москва не испытывает иллюзий, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начнутся переговоры. Такое заявление 25 декабря в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2024-12-25T12:58
2024-12-25T12:58
2024-12-25T12:58
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Он также подчеркнул, что решение украинского кризиса связано с урегулированием ситуации с безопасностью в Европе.В последнее время активно обсуждается тема переговоров и возможности в сжатые сроки завершить специальную военную операцию. В частности, не так давно глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что цели СВО близки к достижению, а чуть позже спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко анонсировала переговоры на 2025 год.Накануне эту тему продолжила и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, заявив, что переговоры начнутся в 2025 году, но будут непростыми.Другие темы: ВСУ атакуют курский Льгов американскими HIMARS. Есть погибшие.
https://ukraina.ru/20241224/1059915008.html
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новости, россия, украина, москва, дональд трамп, валентина матвиенко, сергей лавров, совет федерации, служба внешней разведки
Новости, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Валентина Матвиенко, Сергей Лавров, Совет Федерации, Служба внешней разведки
Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе
Легкого урегулирования кризиса на Украине не будет, Москва не испытывает иллюзий, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начнутся переговоры. Такое заявление 25 декабря в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров