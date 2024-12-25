Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе - 25.12.2024 Украина.ру
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Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе
Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе - 25.12.2024 Украина.ру
Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе
Легкого урегулирования кризиса на Украине не будет, Москва не испытывает иллюзий, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начнутся переговоры. Такое заявление 25 декабря в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2024-12-25T12:58
2024-12-25T12:58
новости
россия
украина
москва
дональд трамп
валентина матвиенко
сергей лавров
совет федерации
служба внешней разведки
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Он также подчеркнул, что решение украинского кризиса связано с урегулированием ситуации с безопасностью в Европе.В последнее время активно обсуждается тема переговоров и возможности в сжатые сроки завершить специальную военную операцию. В частности, не так давно глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что цели СВО близки к достижению, а чуть позже спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко анонсировала переговоры на 2025 год.Накануне эту тему продолжила и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, заявив, что переговоры начнутся в 2025 году, но будут непростыми.Другие темы: ВСУ атакуют курский Льгов американскими HIMARS. Есть погибшие.
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новости, россия, украина, москва, дональд трамп, валентина матвиенко, сергей лавров, совет федерации, служба внешней разведки
Новости, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Валентина Матвиенко, Сергей Лавров, Совет Федерации, Служба внешней разведки

Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе

12:58 25.12.2024
 
Фото: кадр передачи "60 минут" на телеканале Россия 1, выступление Лаврова
Фото: кадр передачи 60 минут на телеканале Россия 1, выступление Лаврова
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Легкого урегулирования кризиса на Украине не будет, Москва не испытывает иллюзий, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начнутся переговоры. Такое заявление 25 декабря в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Он также подчеркнул, что решение украинского кризиса связано с урегулированием ситуации с безопасностью в Европе.
В последнее время активно обсуждается тема переговоров и возможности в сжатые сроки завершить специальную военную операцию. В частности, не так давно глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что цели СВО близки к достижению, а чуть позже спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко анонсировала переговоры на 2025 год.
Накануне эту тему продолжила и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, заявив, что переговоры начнутся в 2025 году, но будут непростыми.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Вчера, 14:46
Без оговорки "может": Матвиенко анонсировала старт переговоров на 2025 годПереговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, однако он будет непростым. Такое заявление 24 декабря во время встречи с журналистами сделала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Другие темы: ВСУ атакуют курский Льгов американскими HIMARS. Есть погибшие.
 
НовостиРоссияУкраинаМоскваДональд ТрампВалентина МатвиенкоСергей ЛавровСовет ФедерацииСлужба внешней разведки
 
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