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Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе

Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе - 25.12.2024 Украина.ру

Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе

Легкого урегулирования кризиса на Украине не будет, Москва не испытывает иллюзий, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начнутся переговоры. Такое заявление 25 декабря в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

2024-12-25T12:58

2024-12-25T12:58

2024-12-25T12:58

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Он также подчеркнул, что решение украинского кризиса связано с урегулированием ситуации с безопасностью в Европе.В последнее время активно обсуждается тема переговоров и возможности в сжатые сроки завершить специальную военную операцию. В частности, не так давно глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что цели СВО близки к достижению, а чуть позже спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко анонсировала переговоры на 2025 год.Накануне эту тему продолжила и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, заявив, что переговоры начнутся в 2025 году, но будут непростыми.Другие темы: ВСУ атакуют курский Льгов американскими HIMARS. Есть погибшие.

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новости, россия, украина, москва, дональд трамп, валентина матвиенко, сергей лавров, совет федерации, служба внешней разведки