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"Герань" не "Искандер", но нам нужны оба "букета": Рожин о технических изменениях на фронте

"Герань" не "Искандер", но нам нужны оба "букета": Рожин о технических изменениях на фронте - 30.12.2024 Украина.ру

"Герань" не "Искандер", но нам нужны оба "букета": Рожин о технических изменениях на фронте

В декабре российские военные стали использовать меньше ракет, зато кратно нарастили применение тяжелых ударно-разведывательных БПЛА "Герань". Это стало возможным благодаря развитию российской промышленности, которая и осуществляет массовый выпуск "оранжереи"

2024-12-30T05:41

2024-12-30T05:41

2024-12-30T05:41

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис РожинОн отметил, что по боевой части "Герань", конечно, не сможет сравниться, например, с тем же ракетным комплексом "Искандер". Однако нет технической возможности производить столько же ракет, сколько за эту же единицу времени можно собрать дронов.Рожин также обратил внимание на то, что если раньше "Герань" была клоном иранского "Шахед-136", то сейчас производство этих БПЛА полностью сфокусировано в России. ведется работа по доработке моделей в части увеличения боевой части.Он резюмировал, что самое главное в военном производстве - "не стоять на месте", что и делают российские инженеры. Этот факт понимают и на Украине, поэтому СБУ пытаются решить проблему с российскими беспилотниками всеми возможными способами, в том числе физическим устранением россиян, работающих над усовершенствованием БПЛА, а также обучением новых операторов этих "Птичек".Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.О такой истории в своем материале "Одним из тех, на кого покушались, был я": основатель школы БПЛА рассказал о почерке СБУ рассказали авторы издания Украина.ру Марина Полякова и Александр Чаленко.

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