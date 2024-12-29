Полиция Молдавии ликвидировала группу переправщиков украинских уклонистов - 29.12.2024 Украина.ру
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Полиция Молдавии ликвидировала группу переправщиков украинских уклонистов
Полиция Молдавии ликвидировала группу переправщиков украинских уклонистов - 29.12.2024 Украина.ру
Полиция Молдавии ликвидировала группу переправщиков украинских уклонистов
Граждане Молдавии задержаны пограничной полицией республики по подозрению в причастности к деятельности организованной преступной группы. Она специализировалась на переправке и легализации мужчин с соседней Украины, сообщила пограничная полиция Молдавии.
2024-12-29T12:45
2024-12-29T12:45
новости
молдавия
украина
кишинёв
ес
нато
уклонисты
мобилизация
восточное партнерство
безвизовый режим
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Молдавские следователи установили, что члены криминальной группировки предлагали гражданам Украины мужского пола в "мобилизационном" возрасте 18-60 лет за $10 тыс сбежать с Украины в соседнюю Молдавию. После этого украинским уклонистам предлагались услуги по легализации в Молдавии и Евросоюзе."Масштабная операция, проведенная пограничниками под координацией прокуратуры, привела к ликвидации преступной группировки, занимавшейся содействием нелегальной миграции граждан Украины", - сказано в официальном сообщении.Среди задержанных значится 23-летний молдавский гражданин, задержанный 13 декабря в Кишинёве. Его взяли с поличным при под контролем органов уголовного преследования."Эти деньги представляли собой сбор, необходимый для "легализации" пребывания граждан Украины в Республике Молдова", - уточнили в Погранполиции.Там также отметили, что группа переплавщиков действовала на украинско-приднестровском участке границы. Расследование деятельности этой группы продолжается.Молдавия и Украины не признают Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Киев и Кишинёв состоят в программе ЕС для постсоветских республик "Восточное партнёрство" и заявляют о намерении стать членами НАТО и ЕС.Ранее на эту тему: Госпогранслужба Украины: доставка уклонистов до границы подорожала до $18 тыс
https://ukraina.ru/20241229/1060031978.html
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новости, молдавия, украина, кишинёв, ес, нато, уклонисты, мобилизация, восточное партнерство, безвизовый режим, постсоветское пространство, бывший ссср, государственная граница, украина-ес, соглашение с ес, евроинтеграция, мигранты, миграция, нелегалы, пмр, приднестровье
Новости, Молдавия, Украина, Кишинёв, ЕС, НАТО, уклонисты, мобилизация, Восточное партнерство, безвизовый режим, постсоветское пространство, бывший СССР, государственная граница, Украина-ЕС, соглашение с ЕС, евроинтеграция, мигранты, миграция, нелегалы, ПМР, Приднестровье

Полиция Молдавии ликвидировала группу переправщиков украинских уклонистов

12:45 29.12.2024
 
Пограничная полиция Молдавии Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova
Пограничная полиция Молдавии Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova
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Граждане Молдавии задержаны пограничной полицией республики по подозрению в причастности к деятельности организованной преступной группы. Она специализировалась на переправке и легализации мужчин с соседней Украины, сообщила пограничная полиция Молдавии.
Молдавские следователи установили, что члены криминальной группировки предлагали гражданам Украины мужского пола в "мобилизационном" возрасте 18-60 лет за $10 тыс сбежать с Украины в соседнюю Молдавию. После этого украинским уклонистам предлагались услуги по легализации в Молдавии и Евросоюзе.
"Масштабная операция, проведенная пограничниками под координацией прокуратуры, привела к ликвидации преступной группировки, занимавшейся содействием нелегальной миграции граждан Украины", - сказано в официальном сообщении.
Среди задержанных значится 23-летний молдавский гражданин, задержанный 13 декабря в Кишинёве. Его взяли с поличным при под контролем органов уголовного преследования.
"Эти деньги представляли собой сбор, необходимый для "легализации" пребывания граждан Украины в Республике Молдова", - уточнили в Погранполиции.
Коллаж: Западная Украина
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Западная Украина в 2024 году. Война с ТЦК, массовое бегство и 50 прокуроров-инвалидовГлавными тенденциями в регионе в течение 2024 года стали попытки мужчин мобилизационного возраста уклониться от службы в армии и каким-либо образом уехать за границу – в том числе пересечь её незаконно.
Там также отметили, что группа переплавщиков действовала на украинско-приднестровском участке границы. Расследование деятельности этой группы продолжается.
Молдавия и Украины не признают Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Киев и Кишинёв состоят в программе ЕС для постсоветских республик "Восточное партнёрство" и заявляют о намерении стать членами НАТО и ЕС.
Ранее на эту тему: Госпогранслужба Украины: доставка уклонистов до границы подорожала до $18 тыс
 
НовостиМолдавияУкраинаКишинёвЕСНАТОуклонистымобилизацияВосточное партнерствобезвизовый режимпостсоветское пространствобывший СССРгосударственная границаУкраина-ЕСсоглашение с ЕСевроинтеграциямигрантымиграциянелегалыПМРПриднестровье
 
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