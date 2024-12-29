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Полиция Молдавии ликвидировала группу переправщиков украинских уклонистов
Полиция Молдавии ликвидировала группу переправщиков украинских уклонистов - 29.12.2024 Украина.ру
Полиция Молдавии ликвидировала группу переправщиков украинских уклонистов
Граждане Молдавии задержаны пограничной полицией республики по подозрению в причастности к деятельности организованной преступной группы. Она специализировалась на переправке и легализации мужчин с соседней Украины, сообщила пограничная полиция Молдавии.
2024-12-29T12:45
2024-12-29T12:45
2024-12-29T12:45
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Молдавские следователи установили, что члены криминальной группировки предлагали гражданам Украины мужского пола в "мобилизационном" возрасте 18-60 лет за $10 тыс сбежать с Украины в соседнюю Молдавию. После этого украинским уклонистам предлагались услуги по легализации в Молдавии и Евросоюзе."Масштабная операция, проведенная пограничниками под координацией прокуратуры, привела к ликвидации преступной группировки, занимавшейся содействием нелегальной миграции граждан Украины", - сказано в официальном сообщении.Среди задержанных значится 23-летний молдавский гражданин, задержанный 13 декабря в Кишинёве. Его взяли с поличным при под контролем органов уголовного преследования."Эти деньги представляли собой сбор, необходимый для "легализации" пребывания граждан Украины в Республике Молдова", - уточнили в Погранполиции.Там также отметили, что группа переплавщиков действовала на украинско-приднестровском участке границы. Расследование деятельности этой группы продолжается.Молдавия и Украины не признают Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Киев и Кишинёв состоят в программе ЕС для постсоветских республик "Восточное партнёрство" и заявляют о намерении стать членами НАТО и ЕС.Ранее на эту тему: Госпогранслужба Украины: доставка уклонистов до границы подорожала до $18 тыс
https://ukraina.ru/20241229/1060031978.html
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Полиция Молдавии ликвидировала группу переправщиков украинских уклонистов
Граждане Молдавии задержаны пограничной полицией республики по подозрению в причастности к деятельности организованной преступной группы. Она специализировалась на переправке и легализации мужчин с соседней Украины, сообщила пограничная полиция Молдавии.