https://ukraina.ru/20241229/1060062099.html

Полиция Молдавии ликвидировала группу переправщиков украинских уклонистов

Полиция Молдавии ликвидировала группу переправщиков украинских уклонистов - 29.12.2024 Украина.ру

Полиция Молдавии ликвидировала группу переправщиков украинских уклонистов

Граждане Молдавии задержаны пограничной полицией республики по подозрению в причастности к деятельности организованной преступной группы. Она специализировалась на переправке и легализации мужчин с соседней Украины, сообщила пограничная полиция Молдавии.

2024-12-29T12:45

2024-12-29T12:45

2024-12-29T12:45

новости

молдавия

украина

кишинёв

ес

нато

уклонисты

мобилизация

восточное партнерство

безвизовый режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1d/1060061994_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_afd1440d6d140b82715d2f24c3df53a2.jpg

Молдавские следователи установили, что члены криминальной группировки предлагали гражданам Украины мужского пола в "мобилизационном" возрасте 18-60 лет за $10 тыс сбежать с Украины в соседнюю Молдавию. После этого украинским уклонистам предлагались услуги по легализации в Молдавии и Евросоюзе."Масштабная операция, проведенная пограничниками под координацией прокуратуры, привела к ликвидации преступной группировки, занимавшейся содействием нелегальной миграции граждан Украины", - сказано в официальном сообщении.Среди задержанных значится 23-летний молдавский гражданин, задержанный 13 декабря в Кишинёве. Его взяли с поличным при под контролем органов уголовного преследования."Эти деньги представляли собой сбор, необходимый для "легализации" пребывания граждан Украины в Республике Молдова", - уточнили в Погранполиции.Там также отметили, что группа переплавщиков действовала на украинско-приднестровском участке границы. Расследование деятельности этой группы продолжается.Молдавия и Украины не признают Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Киев и Кишинёв состоят в программе ЕС для постсоветских республик "Восточное партнёрство" и заявляют о намерении стать членами НАТО и ЕС.Ранее на эту тему: Госпогранслужба Украины: доставка уклонистов до границы подорожала до $18 тыс

https://ukraina.ru/20241229/1060031978.html

молдавия

украина

кишинёв

бывший ссср

пмр

приднестровье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, молдавия, украина, кишинёв, ес, нато, уклонисты, мобилизация, восточное партнерство, безвизовый режим, постсоветское пространство, бывший ссср, государственная граница, украина-ес, соглашение с ес, евроинтеграция, мигранты, миграция, нелегалы, пмр, приднестровье