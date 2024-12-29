https://ukraina.ru/20241229/1060050892.html

Наступление последней надежды: Онуфриенко рассказал, решится ли Украина напасть на Брянскую область

Наступление последней надежды: Онуфриенко рассказал, решится ли Украина напасть на Брянскую область - 29.12.2024 Украина.ру

Наступление последней надежды: Онуфриенко рассказал, решится ли Украина напасть на Брянскую область

Когда информация о возможном наступлении ВСУ на Брянскую область была опубликована на киевских ресурсах, речь шла о "наступлении последней надежды". Но при этом непонятно, какая будет цель у этого гипотетического наступления. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2024-12-29T07:40

2024-12-29T07:40

2024-12-29T07:40

новости

брянская область

украина

россия

михаил онуфриенко

владимир зеленский

наступление

граница

сво

детали

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Когда я ознакомился предположениями о гипотетической авантюре ВСУ в Брянской области, речь шла о том, что Украина подготовила для такого нападения чуть ли не 18 бригад, рассказал эксперт.Он отметил, что даже перечислялись номера таких бригад (160-я, 161-я, 113-я, 155-я, 118-я и так далее). Якобы они уже десять дней находятся на границе Черниговской, Сумской и Харьковской областей для последующего наступления на территорию России, подчеркнул обозреватель.Поэтому нет оснований говорить, что эти бригады переброшены на бывшее приграничье. Также непонятно, какая будет цель у этого гипотетического наступления. Когда эта информация впервые была опубликована на киевских ресурсах, речь шла о "наступлении последней надежды", подчеркнул эксперт."Чьей последней надежды? Зеленского? А его все устраивает. Я только что на цифрах объяснил, что такими темпами можно воевать еще несколько лет. Зачем ему для этого наступать на Брянск?" — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в репортаже Игоря Гомольского: "Идущие в ад". Как воюют танкисты на Кураховско-Покровском направлении на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241228/1060031716.html

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новости, брянская область, украина, россия, михаил онуфриенко, владимир зеленский, наступление, граница, сво, детали, спецоперация, война