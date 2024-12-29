Наступление последней надежды: Онуфриенко рассказал, решится ли Украина напасть на Брянскую область
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Когда информация о возможном наступлении ВСУ на Брянскую область была опубликована на киевских ресурсах, речь шла о "наступлении последней надежды". Но при этом непонятно, какая будет цель у этого гипотетического наступления. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Когда я ознакомился предположениями о гипотетической авантюре ВСУ в Брянской области, речь шла о том, что Украина подготовила для такого нападения чуть ли не 18 бригад, рассказал эксперт.
Он отметил, что даже перечислялись номера таких бригад (160-я, 161-я, 113-я, 155-я, 118-я и так далее). Якобы они уже десять дней находятся на границе Черниговской, Сумской и Харьковской областей для последующего наступления на территорию России, подчеркнул обозреватель.
"Но мне непонятно, откуда эти бригады могли взяться с полной комплектностью личного состава и техники? Перечислить номера бригад можно всегда, но часть этих бригад уже участвуют в боях. Говорить о боеспособности оставшихся бригад, которые находятся где-то на доукомплектовании или восстановлении, у меня оснований нет", — указал Онуфриенко.
Поэтому нет оснований говорить, что эти бригады переброшены на бывшее приграничье. Также непонятно, какая будет цель у этого гипотетического наступления. Когда эта информация впервые была опубликована на киевских ресурсах, речь шла о "наступлении последней надежды", подчеркнул эксперт.
"Чьей последней надежды? Зеленского? А его все устраивает. Я только что на цифрах объяснил, что такими темпами можно воевать еще несколько лет. Зачем ему для этого наступать на Брянск?" — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
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