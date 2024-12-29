Наступление последней надежды: Онуфриенко рассказал, решится ли Украина напасть на Брянскую область - 29.12.2024 Украина.ру
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Наступление последней надежды: Онуфриенко рассказал, решится ли Украина напасть на Брянскую область
Наступление последней надежды: Онуфриенко рассказал, решится ли Украина напасть на Брянскую область - 29.12.2024 Украина.ру
Наступление последней надежды: Онуфриенко рассказал, решится ли Украина напасть на Брянскую область
Когда информация о возможном наступлении ВСУ на Брянскую область была опубликована на киевских ресурсах, речь шла о "наступлении последней надежды". Но при этом непонятно, какая будет цель у этого гипотетического наступления. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2024-12-29T07:40
2024-12-29T07:40
новости
брянская область
украина
россия
михаил онуфриенко
владимир зеленский
наступление
граница
сво
детали
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Когда я ознакомился предположениями о гипотетической авантюре ВСУ в Брянской области, речь шла о том, что Украина подготовила для такого нападения чуть ли не 18 бригад, рассказал эксперт.Он отметил, что даже перечислялись номера таких бригад (160-я, 161-я, 113-я, 155-я, 118-я и так далее). Якобы они уже десять дней находятся на границе Черниговской, Сумской и Харьковской областей для последующего наступления на территорию России, подчеркнул обозреватель.Поэтому нет оснований говорить, что эти бригады переброшены на бывшее приграничье. Также непонятно, какая будет цель у этого гипотетического наступления. Когда эта информация впервые была опубликована на киевских ресурсах, речь шла о "наступлении последней надежды", подчеркнул эксперт."Чьей последней надежды? Зеленского? А его все устраивает. Я только что на цифрах объяснил, что такими темпами можно воевать еще несколько лет. Зачем ему для этого наступать на Брянск?" — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в репортаже Игоря Гомольского: "Идущие в ад". Как воюют танкисты на Кураховско-Покровском направлении на сайте Украина.ру.
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новости, брянская область, украина, россия, михаил онуфриенко, владимир зеленский, наступление, граница, сво, детали, спецоперация, война
Новости, Брянская область, Украина, Россия, Михаил Онуфриенко, Владимир Зеленский, наступление, граница, СВО, детали, Спецоперация, война

Наступление последней надежды: Онуфриенко рассказал, решится ли Украина напасть на Брянскую область

07:40 29.12.2024
 
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Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Когда информация о возможном наступлении ВСУ на Брянскую область была опубликована на киевских ресурсах, речь шла о "наступлении последней надежды". Но при этом непонятно, какая будет цель у этого гипотетического наступления. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Когда я ознакомился предположениями о гипотетической авантюре ВСУ в Брянской области, речь шла о том, что Украина подготовила для такого нападения чуть ли не 18 бригад, рассказал эксперт.
Он отметил, что даже перечислялись номера таких бригад (160-я, 161-я, 113-я, 155-я, 118-я и так далее). Якобы они уже десять дней находятся на границе Черниговской, Сумской и Харьковской областей для последующего наступления на территорию России, подчеркнул обозреватель.

"Но мне непонятно, откуда эти бригады могли взяться с полной комплектностью личного состава и техники? Перечислить номера бригад можно всегда, но часть этих бригад уже участвуют в боях. Говорить о боеспособности оставшихся бригад, которые находятся где-то на доукомплектовании или восстановлении, у меня оснований нет", — указал Онуфриенко.

Поэтому нет оснований говорить, что эти бригады переброшены на бывшее приграничье. Также непонятно, какая будет цель у этого гипотетического наступления. Когда эта информация впервые была опубликована на киевских ресурсах, речь шла о "наступлении последней надежды", подчеркнул эксперт.
"Чьей последней надежды? Зеленского? А его все устраивает. Я только что на цифрах объяснил, что такими темпами можно воевать еще несколько лет. Зачем ему для этого наступать на Брянск?" — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в репортаже Игоря Гомольского: "Идущие в ад". Как воюют танкисты на Кураховско-Покровском направлении на сайте Украина.ру.
Украинский флаг
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"Мы свой шанс утратили". Украины как государства - не будет, а Украина как общество - уже не существуетИзвестные украинские мыслители и эксперты, которые многие годы формировали смыслы для политической элиты страны, признали, что страна не просто утратила свою государственность, но и потеряла фактически шанс на существование в суверенном понимании этого слова.
 
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