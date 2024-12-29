Запасы "пушечного мяса" у Зеленского ограничены: эксперт о том, за сколько лет можно освободить Украину
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ
Даже если ВС РФ увеличат темпы освобождения территорий по тысяче квадратных километров в месяц в десять раз, то за год можно освободить 120 тысяч квадратных километров. Но Киев контролирует территорию в четыре раза больше. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Украинское агентство "УНИАН", которое точно не заинтересовано преувеличивать победы России, подсчитало, что в ноябре 2024 года ВС РФ освободили в четыре раза больше территорий, чем за весь прошлый год, сообщил Онуфриенко.
Несложно подсчитать, что темпы продвижения российской армии увеличились в 50 раз, отметил эксперт.
"Даже если мы увеличим темпы освобождения территорий по тысяче квадратных километров в месяц в десять раз, то за год мы освободим 120 тысяч квадратных километров, а киевский режим контролирует территорию в четыре раза больше", — подчеркнул обозреватель.
Такими темпами для полного взятия Украины под контроль российской армии потребуется четыре года, добавил он.
"Да, запасы пушечного мяса у власти Зеленского не бесконечные. Да, при увеличении темпов нашего наступления противнику будет существенно тяжелее. Да, четыре года Украина вряд ли продержится. Но и мы вряд ли в десять раз сможем увеличить темпы наступления в следующем году", — указал эксперт.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
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