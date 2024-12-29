https://ukraina.ru/20241229/1060048829.html

Запасы "пушечного мяса" у Зеленского ограничены: эксперт о том, за сколько лет можно освободить Украину

Запасы "пушечного мяса" у Зеленского ограничены: эксперт о том, за сколько лет можно освободить Украину - 29.12.2024 Украина.ру

Запасы "пушечного мяса" у Зеленского ограничены: эксперт о том, за сколько лет можно освободить Украину

Даже если ВС РФ увеличат темпы освобождения территорий по тысяче квадратных километров в месяц в десять раз, то за год можно освободить 120 тысяч квадратных километров. Но Киев контролирует территорию в четыре раза больше. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2024-12-29T06:40

2024-12-29T06:40

2024-12-29T06:40

новости

россия

украина

киев

михаил онуфриенко

владимир зеленский

наступление

территория

запад

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058795164_0:54:2048:1206_1920x0_80_0_0_f16a66422f6e090e423ea4885ed65cde.jpg

Украинское агентство "УНИАН", которое точно не заинтересовано преувеличивать победы России, подсчитало, что в ноябре 2024 года ВС РФ освободили в четыре раза больше территорий, чем за весь прошлый год, сообщил Онуфриенко.Несложно подсчитать, что темпы продвижения российской армии увеличились в 50 раз, отметил эксперт.Такими темпами для полного взятия Украины под контроль российской армии потребуется четыре года, добавил он."Да, запасы пушечного мяса у власти Зеленского не бесконечные. Да, при увеличении темпов нашего наступления противнику будет существенно тяжелее. Да, четыре года Украина вряд ли продержится. Но и мы вряд ли в десять раз сможем увеличить темпы наступления в следующем году", — указал эксперт.Решение о смене концепции боевых действий будет зависеть от того, насколько российским дипломатам удастся убедить Запад прекратить помощь Киеву. Но вряд ли это возможно. Поэтому смена подхода рано или поздно произойдет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.Про обстановку в зоне СВО и перспективах форсирования Днепра в Херсонской области — в интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241228/1060029602.html

россия

украина

киев

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, киев, михаил онуфриенко, владимир зеленский, наступление, территория, запад, всу, вс рф, сво, детали, спецоперация