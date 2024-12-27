Главное за ночь 27 декабря - 27.12.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 27 декабря
Главное за ночь 27 декабря - 27.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 27 декабря
ВС РФ продолжили поражать цели на территории Украины. Взрывы раздавались в оккупированном Запорожье, в Сумах, Харькове, Черкасах, а также в нескольких... Украина.ру, 27.12.2024
2024-12-27T08:05
2024-12-27T08:05
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запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
минобороны
росавиация
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ВС РФ продолжили поражать цели на территории Украины. Взрывы раздавались в оккупированном Запорожье, в Сумах, Харькове, Черкасах, а также в нескольких пригородах Киева и в Кировоградской области.Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов над российской территорией, — Минобороны. Пять БПЛА было сбито над Брянской областью, три – над Курской, по два – над Белгородской и Тульской и один – над Астраханской областью.Российские войска зачищают плацдарм ВСУ южнее города Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого продолжаются бои, —сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Временные ограничения введены на работу аэропортов Сочи и Казани для обеспечения безопасности полетов, — Росавиация. Ограничения на использование воздушного пространства вводили в аэропортах Волгограда и Астрахани, сейчас они сняты, — пресс-службы аэропортов.Тонущий экипаж "Урса Майор" отказалось принимать на борт судно под норвежским флагом "Oslo Carrier 3" по неизвестной причине, — группа компаний "Оборонлогистика" (владелец судна). Там заявили, что это является грубейшим нарушением статьи 10-й Международной конвенции о спасании от 1989 года. Тонущий экипаж в итоге спасли испанские моряки судна Salvamar Drago.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, минобороны, росавиация
Новости, Россия, Украина, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Росавиация

Главное за ночь 27 декабря

08:05 27.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ продолжили поражать цели на территории Украины. Взрывы раздавались в оккупированном Запорожье, в Сумах, Харькове, Черкасах, а также в нескольких пригородах Киева и в Кировоградской области.
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов над российской территорией, — Минобороны. Пять БПЛА было сбито над Брянской областью, три – над Курской, по два – над Белгородской и Тульской и один – над Астраханской областью.
Российские войска зачищают плацдарм ВСУ южнее города Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого продолжаются бои, —сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Временные ограничения введены на работу аэропортов Сочи и Казани для обеспечения безопасности полетов, — Росавиация. Ограничения на использование воздушного пространства вводили в аэропортах Волгограда и Астрахани, сейчас они сняты, — пресс-службы аэропортов.
Тонущий экипаж "Урса Майор" отказалось принимать на борт судно под норвежским флагом "Oslo Carrier 3" по неизвестной причине, — группа компаний "Оборонлогистика" (владелец судна). Там заявили, что это является грубейшим нарушением статьи 10-й Международной конвенции о спасании от 1989 года. Тонущий экипаж в итоге спасли испанские моряки судна Salvamar Drago.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы УкраиныМинобороныРосавиация
 
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08:45В аэропорту Сочи приостановили полеты - Росавиация
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