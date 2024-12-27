Главное за ночь 27 декабря
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
ВС РФ продолжили поражать цели на территории Украины. Взрывы раздавались в оккупированном Запорожье, в Сумах, Харькове, Черкасах, а также в нескольких пригородах Киева и в Кировоградской области.
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов над российской территорией, — Минобороны. Пять БПЛА было сбито над Брянской областью, три – над Курской, по два – над Белгородской и Тульской и один – над Астраханской областью.
Российские войска зачищают плацдарм ВСУ южнее города Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого продолжаются бои, —сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Временные ограничения введены на работу аэропортов Сочи и Казани для обеспечения безопасности полетов, — Росавиация. Ограничения на использование воздушного пространства вводили в аэропортах Волгограда и Астрахани, сейчас они сняты, — пресс-службы аэропортов.
Тонущий экипаж "Урса Майор" отказалось принимать на борт судно под норвежским флагом "Oslo Carrier 3" по неизвестной причине, — группа компаний "Оборонлогистика" (владелец судна). Там заявили, что это является грубейшим нарушением статьи 10-й Международной конвенции о спасании от 1989 года. Тонущий экипаж в итоге спасли испанские моряки судна Salvamar Drago.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин на сайте Украина.ру.