https://ukraina.ru/20241227/1060004058.html

Главное за ночь 27 декабря

Главное за ночь 27 декабря - 27.12.2024 Украина.ру

Главное за ночь 27 декабря

ВС РФ продолжили поражать цели на территории Украины. Взрывы раздавались в оккупированном Запорожье, в Сумах, Харькове, Черкасах, а также в нескольких... Украина.ру, 27.12.2024

2024-12-27T08:05

2024-12-27T08:05

2024-12-27T08:05

новости

россия

украина

запорожье

владимир рогов

вооруженные силы украины

минобороны

росавиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059928192_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_6022aa512245dd5cfa02d7e7b3475468.jpg

ВС РФ продолжили поражать цели на территории Украины. Взрывы раздавались в оккупированном Запорожье, в Сумах, Харькове, Черкасах, а также в нескольких пригородах Киева и в Кировоградской области.Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов над российской территорией, — Минобороны. Пять БПЛА было сбито над Брянской областью, три – над Курской, по два – над Белгородской и Тульской и один – над Астраханской областью.Российские войска зачищают плацдарм ВСУ южнее города Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого продолжаются бои, —сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Временные ограничения введены на работу аэропортов Сочи и Казани для обеспечения безопасности полетов, — Росавиация. Ограничения на использование воздушного пространства вводили в аэропортах Волгограда и Астрахани, сейчас они сняты, — пресс-службы аэропортов.Тонущий экипаж "Урса Майор" отказалось принимать на борт судно под норвежским флагом "Oslo Carrier 3" по неизвестной причине, — группа компаний "Оборонлогистика" (владелец судна). Там заявили, что это является грубейшим нарушением статьи 10-й Международной конвенции о спасании от 1989 года. Тонущий экипаж в итоге спасли испанские моряки судна Salvamar Drago.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин на сайте Украина.ру.

россия

украина

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, минобороны, росавиация