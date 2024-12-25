https://ukraina.ru/20241225/1059938562.html
"Отмерить так, чтобы отрезать по полной программе": Лавров об ответе РФ на атаки Киева
"Отмерить так, чтобы отрезать по полной программе": Лавров об ответе РФ на атаки Киева - 25.12.2024 Украина.ру
"Отмерить так, чтобы отрезать по полной программе": Лавров об ответе РФ на атаки Киева
Москве не обязательно сразу отвечать на атаки Киева на российскую территорию. Таким мнением поделился в эфире телеканала "Россия 1" глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров
2024-12-25T13:42
2024-12-25T13:42
2024-12-25T13:42
новости
россия
сергей лавров
казань
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103345/44/1033454483_0:0:2715:1527_1920x0_80_0_0_5fc67dc6593e5469cf6fb1bf537d2f92.jpg
"Не обязательно сразу после бандитского удара по Казани, по Курской области, по Брянской, Белгородской, необязательно сразу наутро что-то делать. Можно немножко подождать, мы люди терпеливые. Но иногда, знаете, семь раз отмерь - один раз отрежь. Вот надо отмерить так, чтобы отрезать по полной программе", - сказал Лавров.Он добавил, что Россия в последние месяцы СВО и так наносит украинским вооруженным формированиям значительный ущерб.В субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания и один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Подробнее об ответе Москвы - в материале Егора Леева Ответ на атаку на Казань. Итоги 22 декабря на Украине на сайте Украина.ру.
россия
казань
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103345/44/1033454483_73:0:2713:1980_1920x0_80_0_0_bc8463d98861ecfc6fd0b502e7d232c0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сергей лавров, казань, киев
Новости, Россия, Сергей Лавров, Казань, Киев
"Отмерить так, чтобы отрезать по полной программе": Лавров об ответе РФ на атаки Киева
Москве не обязательно сразу отвечать на атаки Киева на российскую территорию. Таким мнением поделился в эфире телеканала "Россия 1" глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров
"Не обязательно сразу после бандитского удара по Казани, по Курской области, по Брянской, Белгородской, необязательно сразу наутро что-то делать. Можно немножко подождать, мы люди терпеливые. Но иногда, знаете, семь раз отмерь - один раз отрежь. Вот надо отмерить так, чтобы отрезать по полной программе", - сказал Лавров.
Он добавил, что Россия в последние месяцы СВО и так наносит украинским вооруженным формированиям значительный ущерб.
В субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания и один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.
Подробнее об ответе Москвы - в материале Егора Леева Ответ на атаку на Казань. Итоги 22 декабря на Украине на сайте Украина.ру.