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"Отмерить так, чтобы отрезать по полной программе": Лавров об ответе РФ на атаки Киева

"Отмерить так, чтобы отрезать по полной программе": Лавров об ответе РФ на атаки Киева - 25.12.2024 Украина.ру

"Отмерить так, чтобы отрезать по полной программе": Лавров об ответе РФ на атаки Киева

Москве не обязательно сразу отвечать на атаки Киева на российскую территорию. Таким мнением поделился в эфире телеканала "Россия 1" глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров

2024-12-25T13:42

2024-12-25T13:42

2024-12-25T13:42

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"Не обязательно сразу после бандитского удара по Казани, по Курской области, по Брянской, Белгородской, необязательно сразу наутро что-то делать. Можно немножко подождать, мы люди терпеливые. Но иногда, знаете, семь раз отмерь - один раз отрежь. Вот надо отмерить так, чтобы отрезать по полной программе", - сказал Лавров.Он добавил, что Россия в последние месяцы СВО и так наносит украинским вооруженным формированиям значительный ущерб.В субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания и один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Подробнее об ответе Москвы - в материале Егора Леева Ответ на атаку на Казань. Итоги 22 декабря на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сергей лавров, казань, киев