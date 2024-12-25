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Следком России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL в Казахстане

Следком России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL в Казахстане - 25.12.2024 Украина.ру

Следком России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL в Казахстане

Уголовное дело возбуждено по факту крушения пассажирского самолёта Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение утром 25 декабря близ казахстанского города... Украина.ру, 25.12.2024

2024-12-25T13:15

2024-12-25T13:15

2024-12-25T13:28

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Уголовное дело возбуждено по факту крушения пассажирского самолёта Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение утром 25 декабря близ казахстанского города Актау. Об этом сообщает СК РФ.Российские следователи устанавливают обстоятельства крушения самолета Azerbaijan Airlines с гражданами России на борту, сообщили в ведомстве. Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту крушения самолета, на борту которого находились российские граждане, возбуждено уголовное дело.В основе уголовного дела положены признаки такого преступления, как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Ответственность за это предусмотрена в статье 263 УК РФ."Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - сказано в сообщении СК РФ.Тем временем Минздрав Казахстана и Генпрокуратура Азербайджана сообщили, что в результате спасения жертв крушения борта Azerbaijan Airlines рейса Баку-Грозный выжило около трёх десятков человек. Данные уточняются.Ранее на эту тему: Самолет рейса Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане, есть погибшие

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новости, россия, казахстан, азербайджан, ск рф, генпрокуратура, уголовное дело, авиакатастрофа, авиасообщение, баку, грозный